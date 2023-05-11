Đâu chỉ trà mãng cầu 'hot trend', 4 công thức sinh tố mãng câu 'làm mưa làm gió' được ưa chuộng số 1, giúp chống oxy hóa, da đẹp mỗi ngày

Có thể thấy 'hot trend' gần đây là những ly trà mãng cầu thanh mát, chua ngọt, không chỉ ngon mà còn giúp giải nhiệt cực kỳ hiệu quả. Các chị em có thể tự làm món trà mãng cầu tại nhà một cách dễ dàng. Các bạn chỉ cần tách phần cơm của mãng cầu tươi rồi ướp với đường, ủ trà với nước nóng rồi để nguội. Sau đó, cho phần mãng cầu tươi vào trà, cho thêm nước cốt tắc, đá viên và lắc đều là đã có ngay một ly trà mãng cầu mát lạnh và thơm ngon.

Mãng cầu là loại quả chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe , mang làm sinh tố uống vừa mát lại cung cấp độ ẩm cho da hiệu quả. Mãng cầu xiêm ngoài ăn trực tiếp thì chúng được dùng làm sinh tố rất ngon và dễ uống. Bên cạnh đó, mãng cầu xiêm kết hợp với các loại quả khác để tăng thêm lợi ích cho cơ thể.

Ngoài trà mãng cầu, bạn cũng có thể vào bếp với công thức làm sinh tố đặc biệt ngon miệng sau đây nhé:

Sinh tố mãng cầu sữa

Nguyên liệu cần thiết gồm mãng cầu xiêm - 1 quả, sữa tươi - 200ml, sữa đặc - 1 thìa canh, nước cốt dừa - 1,5 thìa canh, 1/4 thìa muối, có thể thêm chút tinh chất vani để tăng độ thơm.

Mãng cầu xiêm gọt bỏ vỏ ngoài, tách hạt và để phần thịt quả vào bát riêng. Mẹo nhỏ giúp bạn hạn chế dùng đá khi làm sinh tố là bọc kín phần thịt quả mãng cầu xiêm, bỏ chúng vào tủ lạnh khoảng 30 phút.

Sinh tố mãng cầu sữa. Ảnh: Internet

Sau đó, cho vào máy xay sinh tố thịt mãng cầu xiêm, sữa tươi, sữa đặc, nước cốt dừa, vani, muối. Bật chế độ xay hỗn hợp đến khi nhuyễn mịn. Rót ra ly để thưởng thức. Có thể trang trí thêm chút lá bạc hà cho đẹp và thơm.

Sinh tố mãng cầu cà phê

Cách thực hiện món ăn bạn cũng có thể làm tại nhà. Đầu tiên, bạn cho 1 muỗng canh bột cà phê vào phin, lắc nhẹ và đều tay cho bề mặt phẳng, rồi nén nhẹ bột cà phê bằng nắp gài, kế tiếp cho khoảng 20ml nước sôi vào phin.

Bạn đợi khoảng 1 phút để nước ngấm hết vào bột cà phê và chúng nở hết ra. Sau đó, bạn cho thêm khoảng 40ml nước sôi vào và đậy nắp, chờ khoảng 10 - 15 phút đến khi lấy hết được nước cốt cà phê.Cho vào máy xay sinh tố phần thịt mãng cầu xiêm, 50ml sữa tươi không đường, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê sữa đặc, 2 muỗng cà phê nước cốt cà phê, 1 chén đá viên. Xay hỗn hợp đến khi nhuyễn mịn.

Sinh tố mãng cầu cà phê. Ảnh: Internet

Sinh tố mãng cầu cà phê có mùi thơm hấp dẫn, ngọt thơm vị mãng cầu, beo béo vị sữa cùng chút đắng nhẹ từ cà phê, đem đến một hương vị mới lạ cho thức uống nhưng cực kỳ ngon miệng.

Sinh tố mãng cầu chuối

Nguyên liệu cần thiết gồm 500g thịt quả mãng cầu xiêm, 1 quả chuối, 1 hộp sữa chua, nửa nhánh gừng, nửa bát đá viên.

Mãng cầu xiêm gọt vỏ, bỏ hạt, chỉ lấy phần thịt quả. Chuối lột vỏ, cắt khoanh nhỏ vừa miếng. Vỏ gừng cạo sạch.

Sinh tố mãng cầu chuối ngon miệng. Ảnh: Internet

Cho vào máy xay sinh tố mãng cầu xiêm, chuối, gừng, sữa chua, đá viên. Xay nhuyễn tất cả đến khi mịn. Rót ra ly và thưởng thức. Mãng cầu xiêm và chuối kết hợp vừa tạo nên vị ngọt tự nhiên, lại tăng thêm vị ngậy. Bởi vậy, khi cho thêm sữa chua sẽ có thêm vị chua dịu, giúp sinh tố mãng cầu dễ uống và thanh mát hơn.

Sinh tố mãng cầu dâu tây

Nguyên liệu cần thiết gồm 600g thịt quả mãng cầu xiêm, 400g dâu tây, 3 muỗng canh sữa đặc, nửa bát đá viên, có thể thêm 1 thìa nước cốt dừa nếu thích sinh tố có độ ngậy nhiều hơn.

Dâu tây nên chọn những quả kích thước tương đương nhau, căng mọng và màu đỏ tươi. Không nên dùng loại dâu tây bị đốm, beo ủng, chuyển màu nâu để làm sinh tố. Dâu tây mang nhặt bỏ cuống, rửa sạch cùng với nước muối loãng. Để ráo.

Sinh tố mãng cầu dâu tây rất hấp dẫn. Ảnh: Internet

Mãng cầu xiêm đã lột vỏ cần tách hạt, lấy phần thịt quả. Cho vào máy xay sinh tố sữa đặc, thịt quả mãng cầu xiêm, dâu tây, đá viên, nước cốt dừa. Xay nhuyễn tất cả đến khi hỗn hợp mịn đều. Rót ra ly và thưởng thức. Bạn có thể trang trí thêm các lát dâu tây để món sinh tố mãng cầu nhìn hấp dẫn hơn. Vị ngọt nhẹ kết hợp với chua dịu của dâu tây tạo nên thức uống thanh mát và giàu dưỡng chất, giúp dưỡng da trắng khỏe hơn.

Chúc bạn thực hiện sinh tố mãng cầu thành công!