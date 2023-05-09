Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2023 05:56

Rượu mơ từ lâu đã trở thành 'đặc sản', nhiều chị em phụ nữ yêu thích vì dinh dưỡng và đặc biệt rất dễ uống.

Cứ vào rộ mùa mơ, trên các hội nhóm thay nhau chia sẻ những công thức ngâm rượu. Để rồi sẽ cho ra 'cực phẩm' vào 8 tháng sau, tiện lợi cho các gia đình vào mùa Tết. Giờ đang mùa mơ, chị em có thể vào bếp thực hiện ngay. Nhâm nhi vào bữa tối giúp tiêu hoá tốt hơn. Cả nhà cùng xem chi tiết công thức ở từng ảnh nhé.

Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi! - Ảnh 1

Mơ chọn mơ vàng, chín đều. Mơ vàng là loại thơm và ngon nhất. Mơ mua ngâm nước muối loãng khoảng 20' (ngâm lâu quá sẽ làm quả mơ bị mềm) để bụi đất tự phôi ra nước và rửa nhẹ nhàng thêm 2 lần nước sạch và tránh làm dập quả. Nếu có quả dập mình sẽ bỏ ra ngoài không cho vào mẻ ngâm.

Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi! - Ảnh 2

Quả mơ sau khi làm sạch sẽ.

Sau đó là công đoạn dùng tăm nhọn, nẩy phần cuống còn lại của mơ, vì phần này hay còn xót bụi bẩn dễ làm mơ bị sủi bọt khi ngâm.

Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi! - Ảnh 3
 

 Sau khi rửa sạch, tiến hành hong mơ với nắng cho ráo nước khoảng 2h.

Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi! - Ảnh 4
 

Mơ đã ráo nước. Dùng loại chum sành để ngâm mơ. Mơ ngâm ngon nhất là chum đất. Tuy nhiên chum đất sẽ bị ngấm và hao rượu và nếu vệ sinh chum không tốt sẽ làm hỏng mẻ rượu.

Thực hiện theo cách: Một lớp đường dưới cùng, đến một lớp mơ, rồi lại 1 lớp đường, cuối cùng là đổ rượu vào. Chum này là cỡ 35 lít, em ngâm đủ cho 10kg mơ, 15lít rượu gạo 40 độ (cần ngâm rượu chuẩn 40 độ mới ngon) và 7kg đường vàng.

Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi! - Ảnh 5
 

Hoàn tất là niêm phong chum, cất vào chỗ mát và tối một chút. Sau khoảng 4 tháng mình sẽ mở ra để thăm rượu và quấy tan hết phần đường bị lắng. Lúc này là tuỳ theo độ chua của mơ ban đầu và khẩu vị của mỗi gia đình, mình có thể thêm đường nếu muốn uống ngọt hoặc thêm rượu nếu muốn vị cay nhiều hơn, sau đó lại đậy kín để thêm 4 tháng.

Công thức ngâm rượu mơ ngon như rượu 'choya', mùa mơ về ai cũng yêu thích, làm ngay thôi! - Ảnh 6
Thành phẩm rượu mơ

Thành phẩm rượu mơ có thể nhâm nhi mỗi tối với gia đình, rất tốt cho tiêu hóa. Chị em có thể thực hiện ngay nhé. 

 Chúc cả nhà thành công!

Nguồn: Thu Trang Bùi

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