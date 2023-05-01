Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê

Món ngon mỗi ngày 01/05/2023 09:45

Món trà thơm mát hot rần rần mạng xã hội. Để vượt qua thời tiết nắng nóng mùa hè, chị em có thể vào bếp thực hiện công thức này.

Xua tan đi cái nắng nóng mùa hè chẳng thể quên những món trà. Đặc biệt hơn, với các loại nguyên liệu tự nhiên như mãng cầu, bạn có thể dễ dàng thưởng thức 'cực phẩm' này ngay tại nhà.

Để có 1 ly trà thanh mát, cần các nguyên liệu sau:

- Mãng cầu.

- Đường phèn.

- Trà: trà xanh lài/trà đen/trà oolong.

- Quất.

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 1
 

Lựa trái mãng cầu vừa chín tới, vỏ còn cứng và căng, láng bóng. Nếu trái mãng cầu đã chín mềm khi pha trà uống sẽ bị bột bột không ngon. Mãng cầu rửa sạch nằm nghiêng ráo nước chờ được ngậm đường.

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 2
 

 Mãng cầu xé theo từng múi và bỏ bớt hạt.

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 3
 

 

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 4
 

Đem mãng cầu ngâm đường theo tỷ lệ: 1kg thịt mãng cầu: 350gr đường phèn.

Với các loại trái cây khác, thường sẽ rải 1 lớp trái cây, 1 lớp đường. Nhưng với mãng cầu em sẽ bỏ chung rồi trộn đều lên luôn. Mãng cầu sau khi trộn để ngoài 2 tiếng cho tan đường, sau đó để tủ mát thêm 6 tiếng (hoặc qua đêm) cho mãng cầu thấm vị hơn. Mãng cầu ngâm có thể bảo quản tủ mát dùng dần trong 4-5 ngày.

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 5
 

Dùng 25gr trà xanh lài + 25gr trà đen, ngâm với 2,5l nước nóng 85 độ trong 10 phút.

1 ly trà 500ml cần: 1 ly đá, 150ml nước trà, 100ml mãng cầu ngâm, 1 trái quất (hoặc 10ml syrup quất đường phèn.

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 6
 

Cho tất cả vào bình lắc đều cho hoà quyện rồi đổ ra ly thưởng thức.

Giải nhiệt mùa hè với trà mãng cầu 'đánh bay cơn sầu', trà đậm vị, chị em ai cũng mê - Ảnh 7

Chúc cả nhà mình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và cùng nhau làm món trà này cho gia đình thưởng thức nhé.

Ảnh và bài: Nguyễn Thương Ngọc

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