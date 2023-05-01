Để có 1 ly trà thanh mát, cần các nguyên liệu sau:

Xua tan đi cái nắng nóng mùa hè chẳng thể quên những món trà. Đặc biệt hơn, với các loại nguyên liệu tự nhiên như mãng cầu, bạn có thể dễ dàng thưởng thức 'cực phẩm' này ngay tại nhà.

- Trà: trà xanh lài/trà đen/trà oolong.

- Quất.

Lựa trái mãng cầu vừa chín tới, vỏ còn cứng và căng, láng bóng. Nếu trái mãng cầu đã chín mềm khi pha trà uống sẽ bị bột bột không ngon. Mãng cầu rửa sạch nằm nghiêng ráo nước chờ được ngậm đường.

Mãng cầu xé theo từng múi và bỏ bớt hạt.

Đem mãng cầu ngâm đường theo tỷ lệ: 1kg thịt mãng cầu: 350gr đường phèn.

Với các loại trái cây khác, thường sẽ rải 1 lớp trái cây, 1 lớp đường. Nhưng với mãng cầu em sẽ bỏ chung rồi trộn đều lên luôn. Mãng cầu sau khi trộn để ngoài 2 tiếng cho tan đường, sau đó để tủ mát thêm 6 tiếng (hoặc qua đêm) cho mãng cầu thấm vị hơn. Mãng cầu ngâm có thể bảo quản tủ mát dùng dần trong 4-5 ngày.

Dùng 25gr trà xanh lài + 25gr trà đen, ngâm với 2,5l nước nóng 85 độ trong 10 phút.

1 ly trà 500ml cần: 1 ly đá, 150ml nước trà, 100ml mãng cầu ngâm, 1 trái quất (hoặc 10ml syrup quất đường phèn.

Cho tất cả vào bình lắc đều cho hoà quyện rồi đổ ra ly thưởng thức.

Chúc cả nhà mình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và cùng nhau làm món trà này cho gia đình thưởng thức nhé.

Ảnh và bài: Nguyễn Thương Ngọc