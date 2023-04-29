Cách làm xôi chiên thịt ba chỉ tại nhà, công thức 'đỉnh của chóp' khách đến chơi phải xuýt xoa

Ngoài ra, món xôi chiên nhồi thịt còn thích hợp để bạn mang đi picnic, dành cho những bữa ăn sáng và ăn xế. Bạn đừng bỏ qua nha.

Nếu bạn đang đau đầu lên menu cho những bữa ăn tụ họp cùng bạn bè, người thân, tại sao không vào bếp với món xôi chiên nhồi thịt ? Mặc dù là những nguyên liệu cơ bản nhưng giúp đổi vị khi thưởng thức và đặc biệt với bí quyết trong công thức dưới đây sẽ giúp ai cũng phải ghiền.

Phần nhân :

- 400 gr thịt ba chỉ

- 2 cây lạp xưởng

- 1 củ hành tây nhỏ + 1 củ hành tím + 2 nhánh hành lá

- 50 gr nấm mèo khô + 1 củ cà rốt nhỏ

Gia vị: 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng cà phê nước mắm + 1 muỗng cà phê đường + 1/3 muỗng cà phê tiêu + 1/2 muỗng cà phê hạt nêm

Thực hiện:

Bước 1: Thịt rửa sạch, cắt bỏ day, sau đó thái lát băm nhỏ. Hành tím Hành tây và lạp xưởng thái hạt lựu nhõ. cà rốt gọt vỏ thái cọng ngắn. Nấm mèo ngâm 30 phút cho mềm, rửa sạch cắt nhỏ. Hành lá thái nhỏ.

Làm phần nhân.

Bắt chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu, chờ dầu nóng cho hành tím + hành tây và phần trắng hành lá vào xào thơm. Sau đó cho thịt vào lạp xưởng vào xào săn (6-7 phút) Tiếp đến cho gia vị vào đảo đều tiếp tục xào cho thịt hơi cháy xém cạnh (hay còn gọi là tứa mỡ) thì cho nấm mào vào xào chung 4-5 phút. Cuối cùng cho cà rốt và hành lá còn lại vào đảo đều xào 2-3 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn trước khi tắt bếp.

Hoàn thành nhân ngon miệng

Bước 2: Nếp vo sạch, ngâm vài tiếng, sau đó cho vào nồi cơm điện đổ nước cốt dừa + nước + dầu và muối vào hòa đều. Cắm điện nấu chín.

Nấu xôi chín.

Khi xôi chín xới đều, để nguội. Sau đó cho vào bao nilông dàn thành 1 lớp dày khoảng 1 cm. Dùng miệng ly cắt khoanh tròn. Xếp các khoanh tròn xôi lên khay, để vào ngăn mát tủ lạnh 2-3 tiếng trước khi chiên. (Cách này giúp miếng xôi chiên giòn và không bị dính hoặc nát.

Xới xôi làm phần vỏ

Bước 3: Bắt chảo dầu lên bếp (không cần nhiều dầu). Chờ dầu nóng cho từng miếng xôi vào chiên với lửa hơi cao. Khi thấy miếng xôi vàng giòn 2 mặt thì gắp ra dĩa có lót thấm dầu.

Chiên xôi chín giòn.

Trình bày: Cắt xôi làm đôi, cho nhân và xà lách vào là hoàn tất. Món xôi chiên này ăn chơi vào những ngày tụ họp thì rất tuyệt.

Thành phẩm bắt mắt.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn và ảnh: Lam Anh Dao