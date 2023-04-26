Nhớ hương vị cốm thơm lừng Hà Nội, tự làm bánh cốm da lợn béo béo, bùi thơm, đặc biệt khó cưỡng

Vì hình dáng của bánh có nhiều lớp xen kẽ nhau giống như da lợn nên bánh được gọi tên như thế. Vừa cắn một miếng bánh đậu xanh béo ngậy, thơm lừng vừa uống một ngụm trà thì thích thú biết bao nhiêu.

Bánh da lợn luôn khiến các thực khách thích thú, chiếc bánh da lợn thơm ngon là sự hòa quyện giữa mùi dẻo thơm đặc trưng của các loại nguyên liệu, cùng nước cốt dừa và lớp bột trong mát như thạch vị bùi bùi của nhân đậu xanh sẽ làm cho món ăn ngon khó quên.

Mẹ nội trợ đảm đang chế biến công thức làm bánh cốm da lợn thơm ngon mướt mắt, nhìn thôi đã khó lòng bỏ qua! Nguyên liệu đến từ tự nhiên vô cùng dễ tìm, bạn có thể tự tay vào bếp như sau:

Phần đậu xanh:

- 60 gr bột sắn dây hay bột năng

- 10 gr bột gạo

- 200 đậu xanh không vỏ

- 280 ml nước cốt dừa

- 120 gr đường ( thích ngọt thì cho thêm)

Phần lá dứa:

- 600 ml nước lá dứa

- 210 gr bột năng + 80 gr bột gạo

- 200 gr cốm khô

- 180 gr đường

- 30 gr dừa non bào sợi ( nếu thích)

- 1/4 muỗng cà phê muối

Thực hiện:

Bước 1: Đậu xanh ngâm qua đêm, xả sạch và hấp chín. Cho đậu xanh vào máy Cùng với đường + bột năng + bột gạo + nước cốt dừa xay nhuyễn. Đổ hỗn hợp ra âu.

Bước 2: Cốm ngâm qua nước lạnh 1-2 phút. Sau đó xả qua nước lạnh.

Bước 3: Cho hết các nguyên liệu phần màu xanh vào âu trộn đều. Sau đó cho hết cốm (b:2) vào hòa chung.

Bưóc 4: Nấu 1 nồi nước, cho khay có thoa 1 lớp dầu vào xửng. Chờ nước sôi, các bạn múc bột màu xanh đổ vào khay khoảng 1 lớp dày khảng 1 cm. Sau đó đổ 1 lớp mỏng đậu xanh hấp 7 phút, rồi đổ 1 lớp mỏng màu lá dứa cũng hấp khoảng 7 phút kế đến lạí lớp dậu xanh... Cuối cùng 1 lớp màu xanh dày khoảng 1 cm.

Lớp cuối này các bạn có thể cho dừa non bào sợi và 1 ít hạt đậu xanh hấp chín. Thời gian hấp là 12 phút, bánh chín trong thì tắt lửa, lấy khay bánh ra, để nguội hoàn toàn trước khi tắt bánh.

Trình bày: Cắt bánh thành từng miếng xếo ra dĩa hoặc cắt thành các miếng nhỏ, chan nước cốt dừa, rắc thêm ít mè rang vàng giã nhỏ là hoàn tất.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn và ảnh: FB Lam Anh Đao