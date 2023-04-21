Bánh bò là món ăn 'siêu cuốn', ít ai biết cách làm thành công ngay từ lần đầu tiên, bánh mềm dẻo thơm, cả nhà đều mê

Đặc biệt với các nguyên liệu chuẩn healthy, phù hợp cả cho tín đồ ăn kiêng. Quả thực, đây là món bánh ngon ăn vặt không thể bỏ qua! Bánh bò rễ tre đường thốt nốt vị thơm của đường thốt nốt quyện nước cốt dừa, bánh mềm và có độ dẻo dai vừa phải! Dưới đây là công thức mà cả nhà có thể vào bếp ngay nhé:

- 280gr đường thốt nốt

- 300ml nước cốt dừa

- 1/2 muỗng cà phê muối

- 7 quả trứng gà ở nhiệt độ phòng (400gr trứng gà tính cả vỏ) - 2 muỗng cà phê bột nở(10gr)

- 2 muỗng cà phê vani

- 2 muỗng canh dầu dừa(30gr) hoặc dầu ăn, bơ tan chảy

- Khuôn nướng bánh

* CÁCH LÀM:

- 280gr đường thốt nốt cắt thành miếng nhỏ cho vào nồi( đường càng nhỏ càng nhanh tan, có thể xay đường nát nấu cho nhanh ạ)! Đổ 300ml nước cốt dừa + 1/2 muỗng cà phê muối vào nấu hỗn hợp trên bếp với lửa vừa cho tan hết đường! Vừa khuấy vừa nấu cho đường tan hết thì tắt bếp không cần đun sôi cũng được! Đợi nước đường nguội bớt.

Nấu đường thốt nốt. Ảnh: Internet

- Rây bột năng, bột gạo vào âu. Nước đường nguội ấm khoảng 30-40 độ C như nước tắm em bé thì đổ hỗn hợp nước đường vào trộn bột. Lưu ý chỉ trộn bột nhẹ nhàng 1 chiều khi nướng bánh cũng sẽ tạo rễ tre nhiều hơn! Trộn bột tan là được không trộn lâu!

Trộn bột làm bánh. Ảnh: Internet

- Trứng gà tách vỏ dầm nhẹ nhàng trứng cho tan ra, không đánh trứng mạnh tay nổi bọt. Cho 2 muỗng cà phê vani vào trứng cho thơm khử mùi tanh trứng.

Đổ bột vào khuôn rồi để bột nghỉ. Ảnh: Internet

- Hỗn hợp bột đã nguội thì cho hỗn hợp trứng vào bột và trộn đều nhẹ nhàng 1 chiều! Lọc hỗn hợp qua rây 2-3 lần cho mịn không còn lợn cợn! Thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn trộn đều! Đậy kín để bột nghỉ 30 phút!

Bánh bò nướng rễ tre. Ảnh: Ngô Thanh

- Làm nóng lò nướng và khuôn nhiệt độ 180 độ C chế độ 2 lửa, không quạt thời gian 20 phút! Khi khuôn làm nóng được 15 phút lấy ra ngoài quét chút bơ hoặc dầu ăn chống dính, cho khuôn vào làm nóng thêm 4-5 phút!

Bánh bò thốt nốt ra lò. Ảnh: Ngô Thanh

- Trong lúc làm nóng khuôn rây bột nở vào bột và trộn đều vài vòng theo 1 chiều! Lọc bột qua rây lần nữa cho bột mịn! Lấy khuôn đã làm nóng ra dùng cái rây có lỗ hoặc rổ thưa đổ bột từ trên xuống để tạo những rễ tre khi nướng! Chỉ nên cho bột vào 1/3 khuôn thì bánh nở sẽ tốt hơn và rễ tre đều! Cho vào khuôn nhiều bánh nở không đều sẽ có chỗ có rễ tre, có chỗ bị đặc lại.

Thành phẩm 'siêu cuốn'. Ảnh: Ngô Thanh

Khi cho bột nở vào bột rồi nên phải nhanh chóng đổ bột thật nhanh vào khuôn bỏ vào lò nướng luôn, vì để lâu bột bên ngoài khi nướng bánh dễ xẹp, nở kém! Cho khuôn vào lò nướng chế độ lửa dưới, không quạt nhiệt 180 độ C thời gian 20 phút! Lúc đầu nướng nhiệt cao để bánh nở tốt! Sau 20 phút hạ nhiệt xuống 170 độ C và nướng chế độ 2 lửa trên dưới không quạt thời gian 40-50phút nữa cho bánh chín vàng!

Lưu ý:

- Tuỳ nhiệt mỗi lò nên canh để điều chỉnh! Bánh chín khi lấy que nhọn thử chọc vào không dính bột là chín! Nếu vẫn dính bột cần nướng thêm! Trong quá trình nướng không được mở lò tránh bánh sốc nhiệt dễ bị xẹp!

- Bánh chín mở hé cửa lò nướng, để bánh trong đó thêm khoảng 20p nữa lấy ra ngoài để nguội! Lấy bánh khỏi khuôn và cắt bánh thưởng thức.

Chúc bạn thành công nha!

Công thức bánh: FB Ngô Thanh