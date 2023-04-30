Mẹ đảm vào bếp hướng dẫn công thức làm nem giòn rụm siêu bắt mắt, chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức

Món ngon mỗi ngày 30/04/2023 06:18

Với cách làm món nem này, hội chị em có thể vào bếp để thực hiện chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức.

Nem từ lâu đã là một trong những món ăn quen thuộc. Trước đây, nem không thể thiếu trong các ngày Lễ, tết hay các mâm cỗ. Ngày nay, bữa ăn gia đình hay những lúc tụ họp bạn bè, nem càng trở nên gần gũi, dễ dàng thực hiện và xuất hiện trong thực đơn. "Nem là một trong những món mà em thích ăn nhất và cũng hay làm tặng người thân bạn bè. Qua nhiều công thức khác nhau em thấy hợp khẩu vị với công thức như đang làm."- chị Kim JinHua chia sẻ công thức khiến ai cũng thích mê.

Nguyên liệu gồm có:

Mẹ đảm vào bếp hướng dẫn công thức làm nem giòn rụm siêu bắt mắt, chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức - Ảnh 1
 Phần nguyên liệu làm nem.

- Tôm nõn

- Thịt vai sấn đầu giòn

- Hành tây

- Cà rốt

- Mộc nhĩ

- Miến

- Hành tây

- Hành lá

- Mùi

- Trứng

"Và để nem giòn em chọn vỏ giò rế chỉ 5k/gói" 

Mẹ đảm vào bếp hướng dẫn công thức làm nem giòn rụm siêu bắt mắt, chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức - Ảnh 2
Đây là phần nhân của nem dành cho 10 người ăn.  

 Một xoong nguyên liệu làm cho tập thể hơn 10 người ăn.

Mẹ đảm vào bếp hướng dẫn công thức làm nem giòn rụm siêu bắt mắt, chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức - Ảnh 3
 

 Theo chia sẻ, công thức làm nem giòn rụm chính là từ phần vỏ ngoài gói bằng vỏ rế. Khi đổi thử loại vỏ thường lại thấy sẽ không giòn.

Mẹ đảm vào bếp hướng dẫn công thức làm nem giòn rụm siêu bắt mắt, chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức - Ảnh 4

Và để bữa bún nem hoàn hảo không thể thiếu nước chấm từ dưa góp. Vào mùa có su hào em hay làm bằng su hào thay đu đủ xanh.

Công thức như sau:

- Su hào 2 củ nhỏ

- Cà rốt 1 củ nhỏ

- Nước lọc 850ml

- Đường 110gr

- Mắm 2 thìa

- Gia vị 3 thìa

- Chanh 1 quả

- Ớt, tiêu: tuỳ ăn cay cho nhiều ít

Cách làm

- Su hào, cà rốt thái lát hoặc tạo hình bóp muối cho ngấm mềm rửa sạch để ráo nước

- Hoà tan nước cùng các nguyên liệu ở trên

- Nêm nếm thấy vừa miệng cho su hào, cà rốt đã được bóp mềm vào ngâm.

- Nếu ăn xổi nhanh thì sau 1h còn nếu để vài giờ ăn sẽ ngon hơn.

Mẹ đảm vào bếp hướng dẫn công thức làm nem giòn rụm siêu bắt mắt, chiêu đãi cả nhà những ngày hè oi bức - Ảnh 5
 

Một mẹt bún nem dành cho ngày hè oi bức. Thêm một đĩa rau sống cùng dưa leo thái lát là mát cả ruột gan.

Chúc các chị ngon miệng với bữa nem thật giòn thật bùi nhé!

 Nguồn và ảnh: Kim JinHua

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