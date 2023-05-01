Mẹo làm bánh su sê hoa đào vừa ngon vừa đẹp mắt, dành tặng người thân, bạn bè chẳng khác 'tuyệt phẩm'

Su sê vốn là món ăn quen thuộc thường thấy trong ngày cưới. Bánh su sê có hương vị thơm của nhân đậu xanh, sự kết hợp của đường ngọt thanh vừa phải, lớp bột bên ngoài dẻo dai, giòn sực sực, tan ngay trong miệng, ngon hết ý. Với công thức sau đây, bạn còn dùng màu của rau củ quả tự nhiên, tạo nên những chiếc bánh hấp dẫn, đẹp mắt. Tận dụng những lúc rảnh rỗi vào bếp làm thì còn gì bằng. Món này làm dành tặng bạn bè người thân thì còn gì bằng. Dưới đây là công thức chi tiết:

3. Đường 90g

4. Đậu xanh

5. Cốc hấp bánh

6. Nồi hấp cách thuỷ

7. Màu tự nhiên: Hoa đậu biếc, củ dền, hạt dành dành, bột trà xanh.

CÁCH LÀM

* Bước 1:

1. Đong chuẩn nguyên liệu

2. Hoà tan đường cùng nước sau đó cho bột năng vào hoà tan (cho luôn phần màu vào khuấy cùng, lượng nước màu không quá 10ml).

3. Sau hoà tan cho bột nghỉ khoảng 10-15’

* Bước 2:

1. Phết qua dầu vào cốc để chống dính

2. Xúc 2 thìa nhỏ hỗn hợp bột hoà tan vào cốc

3. Hấp cách thuỷ (hấp khoảng 5-10’ thấy bột trong lại) cho nhân đậu vào giữa. Cho tiếp phần hỗn hợp bột lên trên phủ ngập mặt nhân.

4. Hấp tiếp đến khi thấy bánh trong lại là chín.

5. Dốc ngược cốc cho phần nước đọng lại trên mặt bánh ra hết.

Bước 3: Gói bánh

- Để bánh thật nguội bỏ ra dùng màng bọc thực phẩm gói

- Cách gói: kéo dài màng bọc thực phẩm, đặt bánh vào giữa gập vuông làm 4.

P/s:

- Phần nhân đậu xanh có thể tự sên hoặc mua nhân đậu sẵn từ các hàng bánh trung thu.

Phần bột tạo màu có thể dùng các loại củ quả dễ kiếm hoặc mua bột tự nhiên từ rau củ.

Món bánh ngon và hấp dẫn, chúc mọi người thành công.

Nguồn: Kim JinHua