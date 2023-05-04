Cách làm bánh Flan caramen mềm mịn, núng nính, thơm ngon, ăn một miếng là 'ngất ngây'!

Món ngon mỗi ngày 04/05/2023 05:37

Công thức làm bánh đặc biệt không cần hấp, không cần nướng mà bánh vẫn thơm ngon không tanh mùi trứng và không lo bánh bị rỗ.

Từ lâu, bánh flan đã trở thành món ăn quen thuộc được nhiều người ưa chuộng. Đây là cách làm bánh Flan caramen ngon không kém cách làm truyền thống! Thời gian làm nhanh, đơn giản, không phải hấp bánh hay nướng bánh nên không sợ bánh bị rỗ!

Là món ăn cả người lớn và trẻ nhỏ đều yêu thích! Thành phẩm bánh bảo đảm mềm mịn, núng nính, mùi thơm của sữa trứng quyện với vị thơm của Caramen tan chảy! Ăn 1 miếng vào miệng thơm và ngậy ngon ngất ngây.

Cách làm bánh Flan caramen mềm mịn, núng nính, thơm ngon, ăn một miếng là 'ngất ngây'! - Ảnh 1
Bánh flan không cần hấp hay nướng.  

NGUYÊN LIỆU:

- LỚP CARAMEN:

+100gr đường

+75ml nước lọc

-LỚP BÁNH FLAN:

+4gr bột rau câu Agar -Agar

+200ml nước

+6 lòng đỏ trứng gà(trứng gà size M)

+1 muỗng cà phê vani

+640ml sữa tươi không đường

+150gr sữa đặc

+khuôn đổ bánh

CÁCH LÀM:

1. LÀM CARAMEN:

Cho 100gr đường trắng hoặc đường vàng cùng 45ml nước (3 muỗng canh) vào nồi để nấu với lửa trung bình. Khi nước đường sôi to hạ nhỏ lửa và nấu nước đường chuyển màu vàng thì cho thêm 30ml nước (2 muỗng canh) vào nấu tiếp đến khi chuyển sang màu cánh gián, lắc nhẹ nồi để lớp caramel tan đều ra là xong. ( Lưu ý: để lửa nhỏ vì nếu để lửa lớn thì caramel rất dễ bị cháy và đắng.

Cách làm bánh Flan caramen mềm mịn, núng nính, thơm ngon, ăn một miếng là 'ngất ngây'! - Ảnh 2
Caramel ăn kèm hấp dẫn.

Trong quá trình làm caramel thì không được khuấy, chỉ lắc nhẹ cho đường tan,đợi đến bao giờ lớp caramel chuyển sang màu cánh gián là được). Múc một lớp caramel mỏng vào các khuôn bánh đã chuẩn bị sẵn và để tủ lạnh cho đông lại. Tùy sở thích ăn nhiều hay ít nước Caramen thì bạn điều chỉnh tăng lượng tùy thích nhé!

2. LÀM BÁNH FLAN:

- Ngâm 4gr bột rau câu Agar với 200ml nước khoảng 20 phút cho rau câu nở.

- Tách lấy 6 lòng đỏ trứng gà. Cho 1 muỗng cf vani vào đánh tan, thêm 400ml sữa tươi không đường vào cùng và khuấy cho hỗn hợp tan đều.

Cách làm bánh Flan caramen mềm mịn, núng nính, thơm ngon, ăn một miếng là 'ngất ngây'! - Ảnh 3
Cách làm bánh không cần hấp hay nướng 

- Rau câu sau 20 phút bắc lên bếp nấu lửa trung bình cho sôi to. Hạ nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút đổ 150gr sữa đặc vào khuấy tan, cho tiếp hỗn hợp sữa trứng gà vào vừa nấu vừa khuấy với lửa nhỏ khoảng 3 phút! Tránh nấu lửa to để hỗn hợp sôi mạnh. Chỉ nấu cho hỗn hợp ấm và bốc hơi khoảng 3-4 phút khi hỗn hợp càng chuyển sang màu vàng nhạt là hỗn hợp trứng chín. Đổ tiếp 240ml sữa tươi không đường vào cùng để giảm độ nóng của hỗn hợp đang nấu. Khuấy đều và tắt bếp! Mang hỗn hợp lọc 1-2 lần qua rây cho mịn!

- Khuôn caramen bỏ tủ mát đã đông lấy ra múc hỗn hợp sữa vào các khuôn! Hớt bọt nếu có cho sạch và bánh sẽ được mịn hơn!

- Đợi cho hỗn hợp sữa nguội hẳn, đậy kín mang bỏ tủ mát khoảng 5-6 tiếng hoặc qua đêm.

Cách làm bánh Flan caramen mềm mịn, núng nính, thơm ngon, ăn một miếng là 'ngất ngây'! - Ảnh 4
Thành phẩm bánh miễn chê. 

 - Bánh bỏ tủ lạnh qua đêm lấy ra ăn mát lạnh, thơm ngon. Nếu thích ăn lạnh có thể ăn thêm cùng chút đá bào hoặc ăn kèm nước cà phê rưới lên trên nữa thì ngon nhức nách!

Công thức và Ảnh: Ngô Thanh

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