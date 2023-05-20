Giải nhiệt mùa hè với nước cốt chanh leo ‘2kg chanh + 1kg đường’: Thành phẩm vừa mát vừa thơm, siêu nhiều lại rẻ tiền, ai cũng làm được

Được biết, đây cũng là thời điểm nắng nóng cao điểm ở nhiều địa phương. Vậy mình cùng nhanh chóng bỏ túi công thức này và thực hiện ngay nào.

Chỉ khoảng 60 nghìn đồng cho công thức, cả gia đình đã có món nước ngon, dễ dàng làm và thưởng thức. Bật mí là đúng mùa vụ, nên món nước cốt nguyên chất giá siêu rẻ và nhiều, để dành uống dần đập tan cái nóng mùa hè luôn chị em nhé.

1. Chọn chanh: quả nào héo vỏ cầm thật nhẹ tay (đây là quả già nhiều ruột). Phía dưới còn có tips chọn chanh dây ngon ngọt và nhiều ruột, chị em nhớ kéo xuống nha!

Cứ mua 2kg chanh vỏ về lọc hạt xay lấy nước cốt bỏ tủ hàng ngày uống. Uống hết lại mua về làm. Nhất là đám trẻ chúng mê món nước uống này. Dưới đây là cách làm đơn giản nhé!

2. Rửa sạch cắt đôi nạo lấy ruột sau đó cho phần ruột chanh vào máy xay nhuyễn cả hạt.

Chanh dây lấy phần ruột.

3. Lọc phần chanh vừa xay qua muỗng lọc (phần hạt đen bỏ đi).

Chanh dây bỏ hạt, phù hợp cho các bạn nhỏ

4. Cho đường vào hoà tan cùng cốt chanh vừa lọc. Trong lúc này có thể thêm nước lọc cho đỡ đặc (có thể không thêm nước để nguyên cốt chanh- tùy khẩu vị gia đình yêu thích).

5. Rót vào lọ bảo quản tủ lạnh.

Bình cốt chanh vàng ươm như mật.

Thêm 1 cách bảo quản nữa đó là làm thành đá viên bảo quản ngăn đá uống cả năm.

Cách bảo quản dễ dàng.

Cách làm dễ, chanh dễ kiếm, giá thành rẻ các chị thấy phù hợp thì cũng làm nhé!

Bật mí thêm cách chọn chanh leo ngon ngọt và nhiều ruột ai cũng nên biết:

- Nhìn vào bên ngoài, màu sắc và kích thước

Trái chanh leo có màu đỏ, sau khi chín, sự phân bố màu sắc của vỏ rất đồng đều, trên tổng thể quả nhìn rất đẹp và có màu tím, đỏ. Nhìn quả chanh leo có độ bóng, màu đỏ tím có nghĩa được tiếp xúc với ánh sáng trong một thời gian dài, có độ chín cao hơn và vị ngọt hơn một chút.

Mặc dù kích thước của chanh leo không nói lên quả đó ngon hay không, nhưng chanh leo già và ngon thường có kích thước lớn hơn và có nhiều thịt bên trong. Do đó, trong cùng điều kiện, nên chọn quả chanh leo to hơn và tối màu hơn.

- Mùi

Chanh leo tươi và chín, ngửi mùi từ vỏ có hương thơm, một mùi thơm đặc trưng của chanh leo, nếu bạn ngửi thấy mùi chua, hoặc mùi thối, hoặc một số mùi khác, điều này có nghĩa là chanh leo đã xuống cấp và không còn tươi, do vậy không nên mua về ăn!

Chanh leo vàng có hương vị trái cây đậm sắc hơn so với chanh leo màu đỏ thông thường. Quả chanh leo màu vàng cũng to hơn, vỏ mịn và tròn hơn. Trước khi bạn nếm trái cây, hãy ngửi nó trước. Hơn nữa, thịt của chanh leo vàng cũng có vị chua ngọt, sảng khoái, đầy đặn, ngon ngọt và có hương vị độc đáo hơn.

- Chạm bằng tay và cảm nhận

Người ta nói rằng những gì cầm trên tay mới là thật. Khi mua trái cây, người ta thường dùng tay chạm vào nó và cân trọng lượng của trái cây để đánh giá độ tươi và tốt hay xấu của nó. Thủ thuật này cũng phù hợp cho việc lựa chọn chanh leo.

Các quả chanh leo nói chung đều có cùng kích thước và ngoại hình tương tự, quả nặng hơn, thịt bên trong sẽ tương đối nhiều và độ chín tương đối cao, bởi nó có độ ẩm và đường ngọt ở đó, nên sẽ nặng hơn.

Hơn nữa, cầm trái chanh leo trong lòng bàn tay, bạn có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Cảm giác thoải mái cho bạn hiểu rõ hơn về nó. Điều đáng nói là chanh leo mới hái nhiều nước, nhưng sau vài ngày, vỏ sẽ hơi co lại, do đó một số nếp nhăn sẽ hình thành, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị ngọt và ngon của chanh leo.

Cách làm và công thức món ngon: Kim JinHua