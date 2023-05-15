Hướng dẫn cách làm há cảo 'pha lê tím' thành công mĩ mãn, ai cũng mê đắm

Bản chất nó chính là há cảo nhân tôm bình thường, chỉ là mình biến tấu đi chút cho món ăn thêm sinh động hấp dẫn. Nào, chị em hãy vào bếp làm thử xem nhé!

15g bột năng

1 tsp muối

2 tsp dầu ăn

2 tsp rượu 40 độ

20g cà rốt

1/2 tsp tiêu xay

2. Phần vỏ:

115ml nước hoa đậu biếc

5ml nước chanh

1 tbsp dầu ăn

1/2 tsp muối

120g bột tàn mì

Cách làm như sau:

Đầu tiên, mình thái miếng 2 đốt trên cùng của thân tôm. Phần này sẽ cho thịt có kết cấu giòn, tạo độ sực sực thú vị khi nhai.

Phần còn lại của tôm mình băm vừa phải không cần nhuyễn quá, cốt chỉ để tạo độ kết dính cho nhân.

Trộn vào tôm 1tsp muối, 2 tsp dầu ăn, 2 tsp rượu 40 độ, 20g cà rốt, 1/2 tsp tiêu, 15g bột năng. Đảo theo 1 chiều để tránh nhân chảy nước. Sau đó bỏ tủ lạnh tới khi nào gói bánh mới lấy ra. Quá trình để lạnh cũng giúp tôm giòn hơn.

Phần vỏ đun 300ml nước với 3g hoa đậu biếc trong 3 phút. Sau đó lấy 115ml nước đậu biếc thành phẩm pha với 5ml nước cốt chanh pha màu tím. Cho càng nhiều nước cốt chanh thì màu tím sẽ càng thiên về tông đỏ nhiều hơn. Tùy theo sở thích bạn có thể pha màu. Nhưng vẫn phải đảm bảo dung tích thu được cuối cùng là 120ml nước nhé.

Đun thật sôi nước hoa đậu biếc, nước nguội sẽ làm bột không chín, khó tạo hình. Trộn 120g bột tàn mì với 1/2 tsp muối mịn, sau đó đổ nước vào trộn đều. Khi bột tương đối đều thì thêm 1 tbsp dầu ăn vào trộn tiếp. Bột nguội bớt dùng tay nhào tầm 1-2 phút cho bột mịn rồi đậy kín để nghỉ 10 phút.

Sau 10 phút lấy bột ra nhào sơ thêm 1-2 phút nữa. Lăn bột thành viên dài.

Chia bột thành từng phần 18g/ viên. Đậy kín bột tránh bị khô, dùng tới đâu lấy ra tới đó

Cán dẹt bột mỏng 1-1,5mm. Cho nhân vào giữa và miết mép bột thành hình 5 cánh như hình. Bột rất mịn, mềm dẻo không dính tay nên dễ tạo hình lắm mọi người yên tâm.

Miết nhẹ cạnh ngoài của các cánh để tạo vân cho cánh hoa. Động tác giống như mình di 1 con kiến giữa 2 ngón tay nhưng chỉ di đúng 1 lần. Ngón trỏ miết vào ngón cái miết ra.

Kết thúc 1 cánh mọi người đính phần cuối của cánh trước vào phần đầu của cánh sau và tiếp tục miết tới hết cánh cuối. Sau đó bóp nhẹ phần gốc để các cánh liên kết chặt với nhau.

Bẻ nhẹ phần cánh hoa ra ngoài để hoa nở nhé. Lưu ý: Hấp với lửa vừa trong 10 phút là bánh hoàn thành. Hấp lửa nhỏ, thời gian lâu nhân chảy nhiều nước, tôm không giòn. Hấp lửa to gây nứt vỡ bánh. Hoa pha lê của mọi người sẽ tàn luôn chứ không kịp nở.

Món Há cảo hoa pha lê tím đã hoàn thành. Mình dùng nước chấm đơn giản chỉ có xì dầu càng cua và dầu ớt cay. Mình không thích vị chua cho món này nên không cho dấm.

Công thức tới đây là hết. Chúc mọi người làm Há cảo thành công nhé! Những cánh hoa màu tím nhạt trong veo. Thành phẩm không dính tay, không dính đĩa. Nhân tôm giòn, ngọt nhẹ của cà rốt, thơm mùi tiêu xay.

Ảnh và Nguồn bài: Trụi Thị Trần