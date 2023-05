Từ hoa sầu thơm dịu đến quả sầu triệu người mê, bạn đã thử chưa?

Sầu riêng chứa lượng vitamin C nhiều hơn hầu hết các loại trái cây nhiệt đới. Một khẩu phần khoảng 2 múi sầu riêng cỡ vừa chứa đến 11,6mg vitamin C, loại vitamin vốn được coi như chất chống ô xy hóa để khắc chế các gốc tự do, làm giảm sự xuất hiện nếp nhăn. Cơm của sầu riêng được nhiều người “ghiền” vì vừa thơm nức mũi vừa bổ dưỡng. Thậm chí sầu riêng còn được cho là tăng cường "chuyện ấy" ở đàn ông. Tuy nhiên, bạn nhớ đừng ăn quá nhiều cùng lúc.

Đó giờ cả nhà ăn sầu riêng rồi nhưng đã được thấy hoa sầu riêng và biết quả sầu được hình thành như thế nào đúng không nè? Hãy cùng ngắm nhìn hành trình "lớn lên" của những quả sầu riêng quyến rũ này nhen...