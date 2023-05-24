Từ hoa sầu thơm dịu đến quả sầu triệu người mê, bạn đã thử chưa?

Đó giờ cả nhà ăn sầu riêng rồi nhưng đã được thấy hoa sầu riêng và biết quả sầu được hình thành như thế nào đúng không nè? Hãy cùng ngắm nhìn hành trình "lớn lên" của những quả sầu riêng quyến rũ này nhen...

Sầu riêng chứa lượng vitamin C nhiều hơn hầu hết các loại trái cây nhiệt đới. Một khẩu phần khoảng 2 múi sầu riêng cỡ vừa chứa đến 11,6mg vitamin C, loại vitamin vốn được coi như chất chống ô xy hóa để khắc chế các gốc tự do, làm giảm sự xuất hiện nếp nhăn. Cơm của sầu riêng được nhiều người “ghiền” vì vừa thơm nức mũi vừa bổ dưỡng. Thậm chí sầu riêng còn được cho là tăng cường "chuyện ấy" ở đàn ông. Tuy nhiên, bạn nhớ đừng ăn quá nhiều cùng lúc.

Bạn có thấy gì không... Những bông hoa sầu riêng trắng ngà đang nở rộ khoe sắc với mùi thơm dịu nhẹ, khiến ai cũng phải xao xuyến khi nhìn ngắm em ấy

Hoa sầu riêng có một đặc tính của riêng đó là từng chùm hoa tròn nhỏ mọc ra từ thân cây chứ không phải ở đầu cành như những loài hoa khác. Mỗi chùm có đến hàng trăm nụ hoa.

Rồi từ trăm nụ hoa ấy, sẽ hình thành nên những quả sầu riêng con con bé xinh như này...

Nhị đực dài hơn cánh chứa các bao phấn mọc xung quanh nhụy cái. Bầu hoa hình quả xoan có vòi nhụy dài, đầu nhụy tròn gồm 5 mảnh. Hoa nở từ 15h chiều cho đến 6h sáng hôm sau.

Hoa sầu riêng thường không tự thụ phấn được mà cần nhờ phấn của cây khác qua gió, côn trùng, dơi...

Trên một chùm có rất nhiều hoa, nhưng tỉ lệ đậu quả rất thấp, trung bình chỉ có non nửa số hoa trong chùm thụ phấn được thành quả và sau đó quả tiếp tục bị rụng.

Trong trường hợp quả đậu quá nhiều thì phải tỉa bớt, chỉ để 3-4 quả trên một chùm. Một cây từ 10 tuổi trở lên, mỗi cây nên để 60-80 quả là vừa.

Cận cảnh cây sầu riêng giống RI6 trong vườn. Quả sầu tăng trưởng nhanh từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 13, sau đó chậm dần, đến tuần thứ 16 thì quả chín.

Đây là quả sầu riêng đã đạt độ chín để có thể thu hái. Bà con có thể dễ dàng quan sát được sự khác biệt giữ sầu còn xanh (hình trước đó) và sầu đạt độ chín như sau: - Màu vỏ sầu: Chuyển từ màu xanh non sang màu xanh nâu như hình. - Gai: Phần gai sẽ to và cứng hơn, đầu gai hơi tròn chứ không nhọn và nhỏ, khi bóp hai đầu gai gần nhau sẽ không thấy bị móp.

Thu hoạch sầu

Khui sầu

Cận cảnh mấy em múi sầu ú nu ú nụ, quá là đã. Những múi cơm sầu vàng ươm với hương thơm thơm nức mũi, ăn vào là tan ngay trong miệng với vị béo ngậy và ngọt thanh tao, chứ không ngọt đậm và gắt họng như các loại sầu khác, khiến ta ăn mãi mà cũng sẽ không ngán. Đặc biệt, hậu vị thanh ngọt và beo béo ấy của sầu riêng đọng lại mãi ở vòm họng.

"Vua của các loại trái cây" có thể đem lại giấc ngủ ngon cho chúng ta. Tryptophan trong sầu riêng được chuyển hóa thành melatonin, hoóc môn kiểm soát chu kỳ giấc ngủ. Nên nếu hôm nào đó thấy khó ngủ thì bạn có thể ăn một múi sầu riêng xem sao, nhưng nhớ ăn cách xa giờ ngủ một chút.

Với các “tín đồ sầu riêng” họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một món ngon nào được chế biến từ sầu riêng đặc biệt là đồ ăn vặt.

Món chè sầu riêng thơm ngon béo ngậy làm món ngon được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Giờ đây bạn có thể tự mình xuống bếp làm ngay món chè thơm ngon này.

Nguyên liệu

500gr sầu riêng

225gr đậu xanh đã bóc vỏ

550ml nước lọc

150gr đường trắng

2 muỗng bột năng

240ml nước cốt dừa

2gr muối

15gr đậu phộng

400ml sữa tươi

1 ít lá dứa

Cách làm

Bước 1: Đem đậu xanh đi ngâm với nước pha chút muối trong khoản từ 6 đến 8 tiếng. Quả sầu riêng tách ra lấy phần thịt để làm chè.

Bước 2: Sau đó vớt đậu xanh ra rửa qua vài lần nước cho sạch rồi để cho ráo. Sau đó đem đi nấu cho sôi lên với 500ml nước. Nấu ở lửa nhỏ vừa phải cho đến khi đậu chín, nước cạn là được.

Bước 3: Vớt phần đậu đã chín cho vào máy xay sinh tố say nhuyễn ra. Rồi bạn cho thêm phần cơm sầu riêng, 100gr đường, sữa tươi, nước cốt dừa 80ml vào xay cho hỗn hợp nhuyễn ra.

Bước 4: Đổ hỗn hợp vừa làm xong vào nồi nấu ở bếp nhỏ lửa. Đợi cho đến khi sôi lên thì tắt bếp cho hỗn hợp vào ly hoặc cốc để ngăn mát tủ lạnh.

Bước 5: Cho 160ml nước cốt dừa còn lại, bột năng, muối, 50ml nước, 50gr đường, ít lá dứa vào nồi nấu cho sôi. Trong quá trình nấu nhớ khuấy đều hỗn hợp để đáy không bị cháy, đường tan ra hoàn toàn. Sau khi hỗn hợp hơi sệt lại thì tắt bếp, vớt lá dứa ra để nguội.

Bước 6: Để thưởng thức lý chè đậu xanh sầu riêng thơm ngon, bổ dưỡng. Bạn chỉ cần lấy lượng chè vừa ăn cho thêm phần nước cốt dừa và đậu phộng đã rang chín vào và dùng.

Món ngon từ sầu riêng

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hàng chục món ngon từ sầu khác:

1. Sầu riêng nướng

2. Kem sầu riêng

3. Sinh tố sầu riêng

4. Chè sầu riêng

5. Xôi sầu riêng

6. Bánh crepe sầu riêng

7. Rau câu sầu riêng

8. Mì sầu riêng

9. Tàu hũ sầu riêng

10. Bánh flan sầu riêng

11. Bánh bao nhân sầu riêng

12. Bánh bông lan sầu riêng

13. Gà nướng sầu riêng

14. Bánh mochi sầu riêng

15. Bánh pía sầu riêng

16. Cheesecake sầu riêng

17. Pizza sầu riêng

18. Bingsu sầu riêng

19. Bánh su sầu riêng

20. Sữa chua sầu riêng

21. Bánh trung thu sầu riêng

22. Panna cotta sầu riêng

23. Bánh sầu riêng chiên

24. Bánh phô mai sầu riêng cháy

25. Cà phê bọt biển sầu riêng

Nguồn: Lý Minh Khoa