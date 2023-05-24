Từ hoa sầu thơm dịu đến quả sầu triệu người mê, bạn đã thử chưa?

Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình ngắm 'thành phẩm' sầu riêng - vua của các loại trái cây từ hoa đến trái, đảm bảo bạn phải ngất ngây.
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Sầu riêng chứa lượng vitamin C nhiều hơn hầu hết các loại trái cây nhiệt đới. Một khẩu phần khoảng 2 múi sầu riêng cỡ vừa chứa đến 11,6mg vitamin C, loại vitamin vốn được coi như chất chống ô xy hóa để khắc chế các gốc tự do, làm giảm sự xuất hiện nếp nhăn. Cơm của sầu riêng được nhiều người “ghiền” vì vừa thơm nức mũi vừa bổ dưỡng. Thậm chí sầu riêng còn được cho là tăng cường "chuyện ấy" ở đàn ông. Tuy nhiên, bạn nhớ đừng ăn quá nhiều cùng lúc.
Đó giờ cả nhà ăn sầu riêng rồi nhưng đã được thấy hoa sầu riêng và biết quả sầu được hình thành như thế nào đúng không nè? Hãy cùng ngắm nhìn hành trình "lớn lên" của những quả sầu riêng quyến rũ này nhen...
"Vua của các loại trái cây" có thể đem lại giấc ngủ ngon cho chúng ta. Tryptophan trong sầu riêng được chuyển hóa thành melatonin, hoóc môn kiểm soát chu kỳ giấc ngủ. Nên nếu hôm nào đó thấy khó ngủ thì bạn có thể ăn một múi sầu riêng xem sao, nhưng nhớ ăn cách xa giờ ngủ một chút.
Với các “tín đồ sầu riêng” họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một món ngon nào được chế biến từ sầu riêng đặc biệt là đồ ăn vặt.
Món chè sầu riêng thơm ngon béo ngậy làm món ngon được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Giờ đây bạn có thể tự mình xuống bếp làm ngay món chè thơm ngon này.
Nguyên liệu
500gr sầu riêng
225gr đậu xanh đã bóc vỏ
550ml nước lọc
150gr đường trắng
2 muỗng bột năng
240ml nước cốt dừa
2gr muối
15gr đậu phộng
400ml sữa tươi
1 ít lá dứa
Cách làm
Bước 1: Đem đậu xanh đi ngâm với nước pha chút muối trong khoản từ 6 đến 8 tiếng. Quả sầu riêng tách ra lấy phần thịt để làm chè.
Bước 2: Sau đó vớt đậu xanh ra rửa qua vài lần nước cho sạch rồi để cho ráo. Sau đó đem đi nấu cho sôi lên với 500ml nước. Nấu ở lửa nhỏ vừa phải cho đến khi đậu chín, nước cạn là được.
Bước 3: Vớt phần đậu đã chín cho vào máy xay sinh tố say nhuyễn ra. Rồi bạn cho thêm phần cơm sầu riêng, 100gr đường, sữa tươi, nước cốt dừa 80ml vào xay cho hỗn hợp nhuyễn ra.
Bước 4: Đổ hỗn hợp vừa làm xong vào nồi nấu ở bếp nhỏ lửa. Đợi cho đến khi sôi lên thì tắt bếp cho hỗn hợp vào ly hoặc cốc để ngăn mát tủ lạnh.
Bước 5: Cho 160ml nước cốt dừa còn lại, bột năng, muối, 50ml nước, 50gr đường, ít lá dứa vào nồi nấu cho sôi. Trong quá trình nấu nhớ khuấy đều hỗn hợp để đáy không bị cháy, đường tan ra hoàn toàn. Sau khi hỗn hợp hơi sệt lại thì tắt bếp, vớt lá dứa ra để nguội.
Bước 6: Để thưởng thức lý chè đậu xanh sầu riêng thơm ngon, bổ dưỡng. Bạn chỉ cần lấy lượng chè vừa ăn cho thêm phần nước cốt dừa và đậu phộng đã rang chín vào và dùng.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hàng chục món ngon từ sầu khác:
1. Sầu riêng nướng
2. Kem sầu riêng
3. Sinh tố sầu riêng
4. Chè sầu riêng
5. Xôi sầu riêng
6. Bánh crepe sầu riêng
7. Rau câu sầu riêng
8. Mì sầu riêng
9. Tàu hũ sầu riêng
10. Bánh flan sầu riêng
11. Bánh bao nhân sầu riêng
12. Bánh bông lan sầu riêng
13. Gà nướng sầu riêng
14. Bánh mochi sầu riêng
15. Bánh pía sầu riêng
16. Cheesecake sầu riêng
17. Pizza sầu riêng
18. Bingsu sầu riêng
19. Bánh su sầu riêng
20. Sữa chua sầu riêng
21. Bánh trung thu sầu riêng
22. Panna cotta sầu riêng
23. Bánh sầu riêng chiên
24. Bánh phô mai sầu riêng cháy
25. Cà phê bọt biển sầu riêng
Nguồn: Lý Minh Khoa