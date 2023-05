5 loại thực phẩm sau được mệnh danh là 'máy bơm collagen', ăn vào da căng bóng mịn màng, trẻ mãi không già

Có một lý do tại sao nhiều chất bổ sung collagen có nguồn gốc từ thịt gà. Phần Thịt trắng- món ăn yêu thích của mọi người có chứa rất nhiều thứ. (Nếu bạn đã từng cắt thịt cả con gà, bạn có thể nhận thấy gia cầm chứa bao nhiêu mô liên kết.) Những mô này làm cho thịt gà trở thành một nguồn giàu collagen trong chế độ ăn.

Theo Gabriel, “Tỏi có nhiều lưu huỳnh, là một khoáng chất vi lượng giúp tổng hợp và ngăn ngừa sự phân hủy collagen”. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn tiêu thụ bao nhiêu mới là vấn đề quan trọng. Một lưu ý nhỏ là không nên ăn tỏi sống quá nhiều vì nó có thể gây đau dạ dày, mà làm loãng máu.

Tỏi là nguyên liệu để tăng thêm hương vị cho các món ăn

3. Móng giò heo

Móng giò là một trong những bộ phận của lợn, nó chứa hàm lượng lớn collagen, có thể giúp làn da căn mịn, ít nếp nhăm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn móng giò quá nhiều vì nó chứa nhiều chất béo sẽ dễ gây tăng cân. Nên trung bình mỗi tuần chỉ ăn 1 lần là được.

4. Đậu nành

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành là nguồn thực phẩm giàu collagen rất tốt cho sức khoẻ và làn da. Lượng geniste trong đậu nành có chức năng góp phần vào quá trình sản sinh ra Collagen và chống lão hoá da. Theo một nghiên cứu Mỹ người uống đậu nành thường xuyên sở hữu làn da mượt mà, trẻ trung hơn.

Uống đậu nành thường xuyên sở hữu làn da mượt mà, trẻ trung hơn.

5. Trái cây có nhiều vitamin C

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, bổ sung đủ vitamin C là rất quan trọng.

Như bạn có thể biết, trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh và chanh có đầy đủ chất dinh dưỡng này. Hãy thử một quả bưởi cho bữa sáng hoặc thêm những múi cam vào món salad.