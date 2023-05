Mách bạn 3 loại rau củ màu trắng được tôn là 'báu vật trời ban' cho phụ nữ, càng ăn càng trường thọ sống lâu, làn da căng bóng, eo thon dáng gọn, chị em nên bổ sung ngay

Trong giá đỗ có chứa nhiều chất oxi hóa, vitamin E, vitamin C có tác dụng hấp thu tia tử ngoại, tẩy sạch các chấm đen trên da mặt,hạn chế nhăn và thâm, giúp da mặt bạn bớt khô, căng mịn màng trắng sáng hơn.

Theo các bài thuốc Đông y, để chữa bệnh da khô, nếp nhăn, đồi mồi, lấy 500g giá đậu tương khô đem rang lên, tán mịn, trộn với rượu trắng. Mỗi lần uống 3g hỗn hợp này, ngày ba lần, liên tục ba tháng, da mặt sẽ tươi sáng và đẹp hơn. Những phụ nữ ăn giá đỗ thường xuyên sẽ có hàm lượng estrogen trong cơ thể cao hơn những phụ nữ ít ăn giá đỗ, điều này giúp họ có được sức khỏe dẻo dai hơn, giảm các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, làm chậm quá trình mãn kinh.

Giá đậu xanh chứa nhiều vitamin A - một loại vitamin tốt cho da và mắt - Ảnh: Internet

Giá đậu xanh chứa nhiều vitamin A - một loại vitamin tốt cho da và mắt. Trong giá cũng chứa nhiều vitamin C và chất xơ giúp loại bỏ chất ô nhiễm, tạp chất và các chất không mong muốn khác khỏi cơ thể và ngăn chúng bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông trên da, giảm tạo nhân mụn. Dùng giá thường xuyên giúp cải thiện độ ẩm của da, giúp da tăng sự đàn hồi và ngăn ngừa làm chậm những thay đổi của da do tuổi tác như các đốm đồi mồi, đốm đen; một số nghiên cứu còn cho thấy tác dụng chống chất oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi UV từ đó ngăn ngừa ung thư da.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy trong 100g giá đỗ xanh có 0,2mg vitamin B1; 0,13 mg vitamin B2; 0,75mg; 10mg vitamin C; 15-25mg vitamin E, 44 calo. Do đó, giá đỗ được ví như một loại thuốc quý tốt cho sức khỏe vừa có tác dụng làm đẹp da,chống lão hóa, trị nám, dễ tiêu hóa…

Khoai tây

Một củ khoai tây chứa gần một nửa nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể và nhiều kali hơn một quả chuối. Với hàm lượng kali cao, khoai tây đóng một vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm huyết áp và đột quỵ.

Có thể bổ sung khoai tây vào bữa ăn hằng ngày bằng nhiều cách như hấp, nướng, nghiền, thậm chí ép thành sinh tố để giúp cơ thể dễ tiêu hóa. Khi ăn, khoai tây có tác dụng làm mát gan, thải độc, chống viêm và kích thích tái tạo da, đẩy lùi mụn trứng cá từ bên trong. Ngoài ra, khoai tây còn được sử dụng theo đường bôi và đắp ngoài để sát trùng, làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn từ bên ngoài.

Khoai tây cắt lát đắp lên mặt hoặc làm mặt nạ bằng khoai tây nghiền trộn với mật ong, chanh, sữa tươi, sữa chua hay cà chua cũng là cách dưỡng da phổ biến mang lại hiệu quả tốt. Hạn chế dùng khoai tây chiên, các chế phẩm khoai tây ăn liền vì thực phẩm này chứa nhiều chất béo không tốt cho da và tim mạch.

Một củ khoai tây chứa gần một nửa nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể - Ảnh: Internet

Hàm lượng cao cellulose, các chất vi lượng, chất béo và tinh bột cũng giúp da khỏe mạnh, cải tiện độ đàn hồi, cung cấp độ ẩm tốt cho da. Ngoài ra, khoai tây còn giúp giảm sưng vùng bọng mắt, giảm thâm do thức khuya và giúp kích thích mọc tóc.

Cùng với việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng với các loại rau củ lành mạnh, hãy cân nhắc việc bảo vệ da bằng các thói quen khác, chẳng hạn như bôi kem chống nắng, tránh hút thuốc, hoạt động thể chất và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp.

Củ cải trắng

Với hàm lượng nước cao và rất giàu vitamin A, vitamin C, phốt pho, kẽm nên củ cải trắng cung cấp nước cho cơ thể, tăng thêm độ ẩm cho làn da từ sâu bên trong. Các vitamin có sẵn trong củ cải có thể làm ức chế sự hình thành sắc tố melanin, từ đó làm mờ các vết thâm, nám để giúp làn da được mịn màng, trẻ khỏe hơn.

Ngoài hàm lượng vitamin phong phú thì củ cải trắng còn chứa hàm lượng chất xơ khá cao, nhất là chất xơ thực vật từ lá củ cải. Nhờ có các chất xơ thực vật này nên giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ táo bón, xúc tiến dạ dày nhu động và đào thải độc tố ra ngoài, giúp làn da tươi sáng, giảm mụn đáng kể.

Các chuyên gia cũng đã chứng minh được rằng củ cải trắng là loại rau củ tốt giúp làm sáng màu da mặc dù không phải là một loại củ dễ ăn do có vị the cay. Củ cải trắng chứa hàm lượng lớn vitamin C, giúp chống ôxy hóa, hạn chế hình thành melanin, làm mờ vết sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám.

Củ cải trắng còn ngăn chặn hình thành sắc tố làm tối da, chữa lành sẹo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, củ cải trắng còn ngăn chặn hình thành sắc tố làm tối da, chữa lành sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn, hỗ trợ tăng cường collagen, tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da, ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông giúp làn da sạch sẽ mịn màng. Có thể sử dụng củ cải trắng nghiền làm mặt nạ giúp giảm thâm hoặc giúp da sáng bằng cách dùng nước hầm củ cải trắng.