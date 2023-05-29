Nếu bạn có một chế độ ăn uống hợp lý là đã có thể làm giảm 35% ca tử vong do ung thư. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải ăn quá nhiều một loại thực phẩm hay cắt bỏ hoàn toàn các thực phẩm khác, điều quan trọng là bạn xây dựng được một chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ dưỡng chất đến từ các loại thực phẩm cơ bản như gạo, thịt, rau và trái cây.

Hấp thụ nhiều chất đạm và mỡ hằng ngày sẽ khiến bạn chán ăn lại gây nguy cơ ung thư rất cao. Ngược lại, các loại rau xanh, củ, quả tươi chứa nhiều hoạt chất chống ôxy hóa, vitamin, chất xơ góp phần làm giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Khi bạn ăn bông cải xanh, bạn sẽ nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm siêu chất dinh dưỡng hỗ trợ cho sức khỏe cơ thể. Ngoài ra, lợi ích chống ung thư từ bông cải xanh cũng có mặt trong các loại rau cải có chứa như bắp cải, cải xoong và cải ngựa. Bông cải xanh chứa sulforaphane - hợp chất thực vật có đặc tính chống ung thư mạnh nhất. Theo một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, sulforaphane có thể làm giảm kích thước và số lượng tế bào ung thư vú tới 75%.

Dưới đây là một số gợi ý 4 loại rau củ phổ biến ở Việt Nam được chứng minh tốt cho sức khỏe , giá lại rẻ như bèo, có khả năng phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung thư, các gia đình nên bổ sung thêm vào khẩu phần.

Khi không nấu chín, bông cải xanh chứa một lượng nhỏ chất có khả năng bảo vệ ADN trước sự tấn công của các gốc oxy hóa − một trong những tác nhân gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn nhai, các tế bào trong bông cải xanh bị đứt gãy và giải phóng một loại enzyme đặc biệt. Nhờ enzyme này mà một chất hóa học gọi là sulphoraphane được hình thành. Hoạt chất này giúp kích hoạt hệ thống thải độc của cơ thể để đào thải các độc tố gây ung thư trước khi chúng kịp tấn công tế bào.

Ngoài ra hoạt chất này còn giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư bằng cách kích hoạt sự chết theo chu trình của tế bào ung thư. Theo các chuyên gia y tế, bông cải xanh cũng giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các bác sĩ khuyên nên ăn bông cải xanh mỗi tuần để gặt hái được lợi ích chống ung thư.

Rau đắng

Các chất chống oxy hóa trong rau đắng giúp loại bỏ các gốc tự do là sản phẩm phụ nguy hiểm của quá trình trao đổi chất làm cho tế bào chết hoặc đột biến thành ung thư. Bổ sung rau này vào chế độ ăn hàng tuần giúp duy trì chất lượng cuộc sống và tăng cường quá trình trao đổi chất. Chất chống oxy hóa cũng giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Nghiên cứu đang tiếp tục chứng minh các thành phần trong rau đắng có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự lây lan của bệnh này.

Rau này có khả năng làm giảm nguy cơ rối loạn nhận thức ở tuổi già, như chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Nghiên cứu đã cho thấy rau đắng là một yếu tố kích thích cơ chế sản sinh các phản ứng sinh hóa trung hòa mới, giảm tình trạng stress oxy hóa trong não, giúp tâm trí luôn minh mẫn khi tuổi tác tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Rau đắng thường được ăn sống như một thành phần của món salad, nhưng cũng có thể được sấy khô và sử dụng như bất kỳ loại thảo dược nào khác. Người ta thường nhai khoảng 2, 3 cọng rau đắng hằng ngày như một loại thuốc bổ toàn diện, giống như một dạng vitamin bổ sung.

Tuy vậy, việc bổ sung liên tục bất kỳ loại thảo dược nào trong thời gian dài đều không được khuyến khích và rau đắng cũng không ngoại lệ. Chỉ nên bổ sung khi cần giảm bớt triệu chứng hoặc bệnh, không nên ăn thường xuyên trong hơn 12 tuần. Riêng bệnh nhân hen suyễn, nhiễm trùng đường tiết niệu, giảm nhịp tim hoặc tăng đường huyết không nên dùng rau này.

Rau chân vịt (rau bina)

Các nhà nghiên phát hiện, để phòng và điều trị bệnh gan, rau bina (rau chân vịt) là loại thực phẩm tốt nhất.

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh gan như chế độ ăn kém, sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn và viêm. Chức năng chính của gan là tham gia vào quá trình thải độc và khi không hoạt động đúng cách, các độc tố sẽ tích tụ trong gan và cuối cùng có thể khiến bạn sinh bệnh. Nghiên cứu cho thấy rau bina có thể tăng hiệu quả chữa bệnh gan vì nó giàu vitamin E, betaine và choline.

Các loại thực vật thuộc lớp allium trong đó có tỏi có hoạt tính chống tăng sinh tế bào ung thư bằng cách tạo ra sự thay đổi của chu kỳ tế bào. Điều này khiến cho các tỏi và các hợp chất organosulfur khác hoạt động như chất dự phòng ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài nhiều vitamin và khoáng chất, rau bina còn cung cấp chất chống oxy hóa có liên quan đến việc chống viêm và bảo vệ bệnh tật. Một số chất chống oxy hóa trong rau bina bao gồm kaempferol, quercetin, myricetin và isorhamnetin—còn được gọi là flavonoid. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, flavonoid là hợp chất có thể giúp hỗ trợ bạn phòng chống bệnh ung thư cũng như các bệnh tim mạch và viêm nhiễm.

Tỏi

Các loại thực vật thuộc lớp allium trong đó có tỏi có hoạt tính chống tăng sinh tế bào ung thư bằng cách tạo ra sự thay đổi của chu kỳ tế bào. Điều này khiến cho các tỏi và các hợp chất organosulfur khác hoạt động như chất dự phòng ung thư.

Tỏi và các thành phần allyl sulfur hữu cơ của nó được chứng minh là ức chế hiệu quả sự tiến triển của tế bào ung thư. Sự thật thú vị nhất là tác dụng này của tỏi không bị giới hạn ở mô cụ thể hoặc một chất sinh ung thư cụ thể. Giảm sự kích hoạt các chất gây ung thư là thuộc tính chính.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ chế tái tạo AND thích hợp là rất quan trọng trong việc dự phòng và kiểm soát ung thư, bao gồm ung thư vú. Chiết xuất từ tỏi được chứng minh là có hiệu quả trong việc thúc đẩy hoạt động tích cực của cơ chế tái tạo ADN.

Khoai lang có khả năng ức chế tế bào ung thư rất rõ rệt. Tỷ lệ ức chế tế bào ung thư của khoại lang đã nấu chín chiếm 98.7%, còn khoai lang sống chiếm 94,4%. Ảnh minh họa: Internet