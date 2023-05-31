Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê!

Trộn đều bột nếp với khoai lang thêm 1 xíu muối, vừa trộn vừa cho thêm nước sôi để nguôi khoảng 5 phút. Cho dầu ăn vào nhào bột thành một khối dẻo không dính tay và chia thành các viên nhỏ.

Kì nghỉ hè đã đến, để trẻ nhỏ không sử dụng điện thoại thường xuyên các mẹ hãy cùng con làm ngay món bánh trôi nước đầy màu sắc và dễ thương này nhé.

Nhân bánh:

300g đậu xanh không vỏ 3g muối 100g đường 50g dầu ăn

Ngâm đậu xanh 4 giờ sau đó vo sạch vỏ rồi cho lên bếp nấu đến khi nhừ. Xay nhuyễn đậu xanh với một ít đường và muối, ray lại cho nhân mịn hơn. Chuẩn bị một chảo chóng dính cho dầu ăn với đậu vừa ray mịn vào đun với lửa nhỏ cho đến khi đậu khô sờ vào không dính tay tắt bếp để nguội vo viên

Chè tạo hình mình thường làm theo khối lượng 15g nhân và 30g vỏ. Để thêm màu sắc cho món ăn đẹp mắt hơn nên sử dụng bột rau củ sấy lạnh.





Hấp bánh:

Sau khi đã tạo những hình dáng yêu thích xong, xếp tất cả vào nồi đậy nắp cứ 3 đến 4phút xả hơi 1 lần, thời gian hấp khoảng 10 đến 12 phút thấy bánh trong sờ vào mềm tay là có thể lấy ra.

Nước đường:

1200ml nước lọc 300g đường 3g muối 1 nhánh nhỏ gừng

Gừng xắc sợi, cho đường nước vào khuấy đến khi đường tan hết. cho lên bếp nấu lửa to đến khi sôi thì cho nhỏ lửa, hớt bọt ở trên cho nước đường trong hơn. Nấu khoảng 10 đến 15 phút là xong.

Cuối cùng chỉ cần đổ nước đường vào nữa là chúng ta có ngay món chè trôi nước phiên bản màu sắc. Đây sẽ là món ăn ưa thích của các bạn nhỏ đấy!

Ảnh và nguồn: Trang Phan