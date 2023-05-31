Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê!

Món ngon mỗi ngày 31/05/2023 00:00

Dưới đây là công thức làm chè trôi nước cho con các mẹ hãy làm thử nhé.

Kì nghỉ hè đã đến, để trẻ nhỏ không sử dụng điện thoại thường xuyên các mẹ hãy cùng con làm ngay món bánh trôi nước đầy màu sắc và dễ thương này nhé.

Vỏ bánh:

  1. 300g bột nếp
  2. 45g khoai lang trắng
  3. 230ml nước sôi
  4. 1g muối
  5. 5g dầu ăn

Trộn đều bột nếp với khoai lang thêm 1 xíu muối, vừa trộn vừa cho thêm nước sôi để nguôi khoảng 5 phút. Cho dầu ăn vào nhào bột thành một khối dẻo không dính tay và chia thành các viên nhỏ.

 

Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê! - Ảnh 1

 

Nhân bánh:

  1. 300g đậu xanh không vỏ
  2. 3g muối
  3. 100g đường
  4. 50g dầu ăn

Ngâm đậu xanh 4 giờ sau đó vo sạch vỏ rồi cho lên bếp nấu đến khi nhừ. Xay nhuyễn đậu xanh với một ít đường và muối, ray lại cho nhân mịn hơn. Chuẩn bị một chảo chóng dính cho dầu ăn với đậu vừa ray mịn vào đun với lửa nhỏ cho đến khi đậu khô sờ vào không dính tay tắt bếp để nguội vo viên

 

Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê! - Ảnh 2

 

Chè tạo hình mình thường làm theo khối lượng 15g nhân và 30g vỏ. Để thêm màu sắc cho món ăn đẹp mắt hơn nên sử dụng bột rau củ sấy lạnh.

 

Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê! - Ảnh 3

Hấp bánh:

Sau khi đã tạo những hình dáng yêu thích xong, xếp tất cả vào nồi đậy nắp cứ 3 đến 4phút xả hơi 1 lần, thời gian hấp khoảng 10 đến 12 phút thấy bánh trong sờ vào mềm tay là có thể lấy ra.

 

Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê! - Ảnh 4

Nước đường:

  1. 1200ml nước lọc
  2. 300g đường
  3. 3g muối
  4. 1 nhánh nhỏ gừng

Gừng xắc sợi, cho đường nước vào khuấy đến khi đường tan hết. cho lên bếp nấu lửa to đến khi sôi thì cho nhỏ lửa, hớt bọt ở trên cho nước đường trong hơn. Nấu khoảng 10 đến 15 phút là xong.

 

Đừng dùng công thức cũ nữa, mách bạn công thức làm chè trôi vừa ngon mắt lại ngon miệng, trẻ em nhà bạn thích mê! - Ảnh 5

 

Cuối cùng chỉ cần đổ nước đường vào nữa là chúng ta có ngay món chè trôi nước phiên bản màu sắc. Đây sẽ là món ăn ưa thích của các bạn nhỏ đấy!

Ảnh và nguồn: Trang Phan

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