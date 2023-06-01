Mách chị em 3 loại rau củ ăn vào có ngay vóc dáng lý tưởng, 'bo xì' mỡ bụng mà chằng cần đến phòng tập

Nhiều người khi nghe tới mướp đắng sẽ thấy sợ, không thể ăn được vì nó rất đắng. Nhưng có thể kết hợp mướp đắng với trứng, thịt để tạo ra những món ăn khác nhau sẽ lấn át vị đắng mà còn rất bổ dưỡng nữa. Mướp đắng rất bổ dưỡng, ít calo, hầu như không chứa chất béo, có thể nói đây là món thực phẩm giảm cân vi diệu đối với vòng bụng của các chị em. Bên cạnh đó, nó còn giảm cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng táo bón, ... và còn rất nhiều công dụng khác.

Các chị em chúng ta thường rất quan tâm đến cơ thể đặc biệt là mỡ bụng, vì muốn sở hữu một thân hình đẹp thì không nên có mỡ bụng đúng không? Thay vì cứ đến phòng tập, tập hì hục và nhịn ăn để nhanh có vóc dáng mà bản thân mong muốn nhưng lại ảnh hưởng đến sức khoẻ thì việc thay đổi chế độ ăn chất xơ mỗi ngày vừa đánh bay mỡ bụng lại tốt cho sức khoẻ.

2. Bông cải xanh

Súp lơ (bông cải xanh) là một trong những loại rau thuộc họ nhà cải, được chia ra 2 loại phổ biến là xanh và trắng. Chúng khá giàu hợp chất phenolic chống oxy hóa, kháng viêm, ngừa ung thư… giúp giảm nguy cơ mắc hàng loạt bệnh nguy hiểm. Với phụ nữ nói riêng, chăm ăn súp lơ còn điều trị thiếu máu, chống lão hoá, mãn kinh và ung thư vú.

Thêm vào đó, súp lơ chỉ chứa khoảng 25 calo/100g rau tươi, hầu như không chứa chất béo và giàu chất xơ nên phù hợp để ăn giảm cân, tiêu mỡ bụng. Loại rau này cũng giảm táo bón và đẩy toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể nhanh hơn.

Cách tốt nhất ăn súp lơ nên ăn sống sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn hoặc nướng, xào nhưng chúng có kém lành mạnh hơn một chút. Đặc biệt, khi mua về bạn hãy ăn hết trong vòng 3 – 5 ngày, nếu để quá lâu sẽ khiến chúng bị mất chất.

3. Đậu bắp

Cũng giống như 2 loại trên đậu bắp chứa nhiều chất xơ hòa tan trong nước, tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác đói trong ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu bắp có chứa nhiều protein, canxi, vitamin B6, kali, magie, axit folic… Loại đậu này giúp kiểm soát đường huyết, giảm lượng cholesterol, bôi trơn xương khớp, cải thiện tình trạng tích mỡ giúp giảm cân hiệu quả. Đặc biệt là những chị em bị mỡ bụng thì càng cần ăn đậu bắp mỗi ngày.

Lưu ý đặc biệt đậu bắp không nên nấu quá chín kĩ tránh để mất các chất nhầy và bảo toàn chất dinh dưỡng có trong chúng.