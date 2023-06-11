Loại rau được bán đầy ngoài chợ, được mệnh danh là vua của thực phẩm chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C

Súp lơ chứa nhiều vitamin A và vitamin C hơn bất cứ loại rau quả nào khác. Bên cạnh đó, lượng vitamin C trong súp lơ nhiều gấp ba lần trong trái cam.

Súp lơ là một món súp được làm chủ yếu từ cải thảo (loại cải của họ cruciferous), cùng với các nguyên liệu khác như khoai tây, hành tây, nấm, thịt gà hoặc nước lọc. Súp lơ thường có mùi thơm ngào ngạt và vị ngọt nhẹ từ cải thảo, hòa quyện cùng phần thịt gà thơm ngon hoặc nấm. Đây là món súp rất phổ biến trong ẩm thực phương Tây và được coi là một món ăn chứa nhiều dưỡng chất và dinh dưỡng .

Bông cải xanh có đặc tính chống ung thư và tăng cường hệ miễn dịch. Loại rau này đặc biệt có lợi cho ung thư vú bởi nó chứa nhiều indole 3 carbino (I3C). Đây là chất có tác dụng ức chế sự phát triển của các gốc tự do gây hại, từ đó mang lại hiệu quả ngăn bệnh ung thư cao.

2. Giảm cholesterol trong máu

Súp lơ xanh chứa nhiều chất xơ hòa tan làm cho cholesterol được dào thải ra khỏi cơ thể. Sở dĩ như vậy vì chất xơ sẽ liên kết với bile acids trong đường tiêu hóa làm cho nó dễ dàng loại bỏ cholesterol gây hại. Ngoài ra nguồn allicin dồi dào cũng giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

3. Hỗ trợ giảm cân

Súp lơ chứa rất ít calo (khoảng 25 calor/100g súp lơ) và rất dồi dào về hàm lượng chất xơ. Bên cạnh đó, súp lơ gần như không chứa chất béo, hàm lượng đường và carbohydrate vô cùng thấp. Vì thế, những ai đang theo đuổi chế độ giảm cân thì không thể bỏ qua súp lơ trong thực đơn hằng ngày.

Bên cạnh đó, súp lơ còn giải quyết nhanh các vấn đề về táo bón, giúp cho hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả và "tống khứ" nhanh các chất thải ra khỏi cơ thể.

4. Trẻ hóa làn da

Việc bảo vệ làn da khỏi những tác động bên ngoài đang là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đặc biệt là trong môi trường mà ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

Với 89.2mg vitamin C cùng 31mg vitamin A, loại rau này sẽ giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và bụi bẩn ngoài môi trường.

Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin trong súp lơ có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

5. Giúp cơ thể đủ nước

Một phần súp lơ nguyên liệu 100 gm chứa 92 gm nước (theo dữ liệu của USDA)! Điều này giúp cơ thể đủ độ ẩm, cần thiết trong chế độ ăn giảm cân.

Súp lơ là lựa chọn thông minh cho các bà nội trợ nếu muốn tăng cường sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình.