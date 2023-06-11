Loại rau được bán đầy ngoài chợ, được mệnh danh là vua của thực phẩm chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C

Chọn thực phẩm 11/06/2023 11:21

Những lợi ích của súp lơ đem lại cho sức khoẻ. Nên bổ sung ngay trong bữa ăn hằng ngày.

Súp lơ là một món súp được làm chủ yếu từ cải thảo (loại cải của họ cruciferous), cùng với các nguyên liệu khác như khoai tây, hành tây, nấm, thịt gà hoặc nước lọc. Súp lơ thường có mùi thơm ngào ngạt và vị ngọt nhẹ từ cải thảo, hòa quyện cùng phần thịt gà thơm ngon hoặc nấm. Đây là món súp rất phổ biến trong ẩm thực phương Tây và được coi là một món ăn chứa nhiều dưỡng chất và dinh dưỡng.

Súp lơ chứa nhiều vitamin A và vitamin C hơn bất cứ loại rau quả nào khác. Bên cạnh đó, lượng vitamin C trong súp lơ nhiều gấp ba lần trong trái cam.

Loại rau được bán đầy ngoài chợ, được mệnh danh là vua của thực phẩm chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C - Ảnh 1

1. Giúp ngăn ngừa ung thư

Bông cải xanh có đặc tính chống ung thư và tăng cường hệ miễn dịch. Loại rau này đặc biệt có lợi cho ung thư vú bởi nó chứa nhiều indole 3 carbino (I3C). Đây là chất có tác dụng ức chế sự phát triển của các gốc tự do gây hại, từ đó mang lại hiệu quả ngăn bệnh ung thư cao. 

2. Giảm cholesterol trong máu

Súp lơ xanh chứa nhiều chất xơ hòa tan làm cho cholesterol được dào thải ra khỏi cơ thể. Sở dĩ như vậy vì chất xơ sẽ liên kết với bile acids trong đường tiêu hóa làm cho nó dễ dàng loại bỏ cholesterol gây hại.  Ngoài ra nguồn allicin dồi dào cũng giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

3. Hỗ trợ giảm cân

Súp lơ chứa rất ít calo (khoảng 25 calor/100g súp lơ) và rất dồi dào về hàm lượng chất xơ. Bên cạnh đó, súp lơ gần như không chứa chất béo, hàm lượng đường và carbohydrate vô cùng thấp. Vì thế, những ai đang theo đuổi chế độ giảm cân thì không thể bỏ qua súp lơ trong thực đơn hằng ngày.

Bên cạnh đó, súp lơ còn giải quyết nhanh các vấn đề về táo bón, giúp cho hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả và "tống khứ" nhanh các chất thải ra khỏi cơ thể.

Loại rau được bán đầy ngoài chợ, được mệnh danh là vua của thực phẩm chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C - Ảnh 2

4. Trẻ hóa làn da

Việc bảo vệ làn da khỏi những tác động bên ngoài đang là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đặc biệt là trong môi trường mà ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

Với 89.2mg vitamin C cùng 31mg vitamin A, loại rau này sẽ giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và bụi bẩn ngoài môi trường.

Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin trong súp lơ có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

5. Giúp cơ thể đủ nước

Một phần súp lơ nguyên liệu 100 gm chứa 92 gm nước (theo dữ liệu của USDA)! Điều này giúp cơ thể đủ độ ẩm, cần thiết trong chế độ ăn giảm cân.

Súp lơ là lựa chọn thông minh cho các bà nội trợ nếu muốn tăng cường sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình.

Loại quả giá rẻ như cho lại trị được bách bệnh, người nước ngoài cũng săn lùng

Loại quả giá rẻ như cho lại trị được bách bệnh, người nước ngoài cũng săn lùng

Mướp là loại quả được bán rất rẻ thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình người Việt. Tuy nhiên, gần đây mướp trở thành thực phẩm hot ở các nước khác.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tốt cho sức khoẻ thực phẩm giàu vitamin C rau súp lơ

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ