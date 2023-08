Công dụng bất ngờ từ loại quả được sử dụng hằng ngày chỉ với vài nghìn đồng

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Trung bình một quả chanh cung cấp khoảng 31 mg vitamin C, chiếm 51% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn trái cây và rau củ giàu vitamin C làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

3. Giúp lợi tiểu

Nước chanh sẽ giúp cơ thể đào thải lượng nước dư thừa trong cơ thể qua đường tiểu, giúp cơ thể không bị phù nề do tích nước.

4. Ngăn ngừa bệnh sỏi thận

Sỏi thận là những cục nhỏ hình thành khi chất thải kết tinh và tích tụ trong thận của bạn. Và Axit citric trong chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng nước tiểu và tăng độ pH nước tiểu. Từ đó, chúng tạo môi trường có thể hạn chế sự hình thành sỏi thận.

Bạn chỉ cần 1/2 cốc (125 ml) nước chanh mỗi ngày là có thể cung cấp đủ axit citric để giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

5. Chống trào ngược thực quản, chữa ho

Uống nước chanh có thể giúp chống trào ngược axit do tác dụng kiềm hóa axit dạ dày của nó. Ngoài ra, trong thành phần của chanh rất giàu vitamin C, là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương tế bào gây ra do axit trào ngược.

Các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày - thực quản bao gồm: ợ nóng, cảm giác nóng rát ở ngực và nhất là ho kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chanh có thể giúp bạn khắc phục tình trạng ho kể trên bên cạnh chứng ho do cảm lạnh, cảm cúm.

6. Loại bỏ gàu

Axit citric trong chanh có khả năng làm sạch da đầu hiệu quả. Bạn có thể cân nhắc kết hợp chanh với dầu dừa để giúp dưỡng ẩm cho da đầu và loại bỏ sạch gàu.

Bạn hãy trộn dầu dừa với nước cốt chanh tỷ lệ bằng nhau. Massage nhẹ nhàng trên da đầu và để trong 20 phút trước khi gội sạch lại bằng nước.

Bạn nên kiên trì áp dụng cách làm này khoảng 1 - 2 lần/tuần trong 1 tháng để thấy rõ hiệu quả cải thiện tình trạng gàu, ngứa.

7. Giảm cân hiệu quả

Chanh rất giàu chất xơ pectin, giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng đường trong máu bằng cách làm chậm tiêu hóa đường và tinh bột, từ đó giúp bạn giảm số bữa ăn và lượng calo nạp vào trong ngày.

Những người mắc bệnh béo phì hoặc người có nhu cầu giảm cân có thể cân nhắc thêm chanh vào chế độ ăn để kiểm soát cân nặng hiệu quả.