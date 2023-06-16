Loại rau bán đầy ngoài chợ bị chê ' cho cũng không ăn' nhưng thực ra lại là bí kíp trường sinh của cha ông ta ngày xưa

Chọn thực phẩm 16/06/2023 10:50

2 loại rau này chúng ta thường thấy ngoài chợ với giá thành rất rẻ nhưng lại đem tới nhưng công dụng bất ngờ.

Rau là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của con người. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, rau còn có tác dụng trường sinh. Từ những loại rau quen thuộc như rau cải, cải thảo, cải xoăn đến những loại rau đặc biệt như đậu Hà Lan, cỏ ngọt, các loại rong biển... đều được biết đến với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Trong số đó rau lang và rau sam là 2 loại rau được ưa chuộng nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm, công dụng của hai loại rau trường sinh này.

Ngày xưa, rau sam là loại rau vốn mọc hoang ngoài ruộng, mọi người thường nhặt về để ăn chứ không nghĩ gì đến công dụng của nó cả. Còn rau lang cũng là loại rau rẻ tiền, mọc ven đường, thường được cắt cho động vật ăn. Tuy nhiên, ngày nay, hai loại rau này được coi là "món ăn trường sinh" vì nhiều chất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. 

Loại rau bán đầy ngoài chợ bị chê ' cho cũng không ăn' nhưng thực ra lại là bí kíp trường sinh của cha ông ta ngày xưa - Ảnh 1 

1. Rau Sam

Rau sam là nguyên liệu thực phẩm có cùng nguồn gốc với thuốc và thực phẩm, có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt, từ xa xưa đã được sử dụng như một loại kháng sinh tự nhiên, còn có tác dụng hạ cholesterol, phòng ngừa các bệnh tim mạch. 

Rau sam có vị chua, không độc, có tính lạnh và giàu giá trị dinh dưỡng. Các bộ phận của cây như thân, lá, nụ hoa đều có thể sử dụng được trừ phần rễ. 

Có thể kể đến một số món ăn thơm ngon từ rau sam như: rau sam xào tỏi tôm, canh rau sam thịt bằm, nộm rau sam... 

Đây không chỉ là một loại thực phẩm dùng để chế biến được nhiều loại thức ăn ngon mà đây còn là một vị thuốc có nhiều công dụng. Có thể dùng rau sam ở dạng tươi hoặc phơi khô, dùng dần. 

Theo nghiên cứu, rau sam chứa rất nhiều dinh dưỡng hữu ích đối với cơ thể con người. Nó còn chứa trên 44 hợp chất bao gồm flavonoid, alkaloid, terenoid, acid hữu cơ,vitamin, khoáng chất... Bên cạnh đó, có chứa nhiều vitamin PP, vitamin B1, B2, C, A, axit folic, choline, sắt, magie, natri, canxi, kali, oxalic...

Trong đó, flavonoid được xem là hợp chất chủ yếu và có nhiều tác dụng sinh học nhất của rau sam.

Rau sam được coi là "vị thuốc trường sinh" với công dụng chữa trị nhiều bệnh. Rau này có tác dụng chống viêm, chống nhiễm trùng, tốt cho da, cơ và xương, tốt cho tim mạch. Rau sam có tính lạnh nên có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất tốt. Nó còn hỗ trợ hạ đường huyết, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nhờ chứa nhiều vitamin C, E, beta-carotene, alkaloid, glutathione nên rau sam còn có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa.

Loại rau bán đầy ngoài chợ bị chê ' cho cũng không ăn' nhưng thực ra lại là bí kíp trường sinh của cha ông ta ngày xưa - Ảnh 2

2. Rau khoai lang

Rau khoai lang được mệnh danh là "nữ hoàng rau", ngoài ra còn được coi là "nhân sâm" trong mắt mọi người, có thể hạ đường huyết, giải độc, dưỡng huyết, kháng bệnh. có tác dụng điều trị nhất định đối với hội chứng mãn kinh.

Theo Đông y thì rau lang là thảo mộc không độc, có tính bình, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thị lực, lợi mật, chữa vàng da,... Y học hiện đại cho rằng rau lang rất nhiều vitamin B6, C, riboflavin,... 

Loại rau này giàu chất xơ, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt,  giàu chất diệp lục có khả năng làm sạch máu và loại bỏ bớt độc tố ở trong cơ thể. 

Ăn nhiều rau lang có khả năng phòng ngừa đái tháo đường, chống béo phì, ngừa táo bón. 

Đặc biệt, protein trong loại rau này có khả năng chống lại sự oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ, giữ gìn nhan sắc cho chị em. 

 

Những loại thực phẩm thường ăn nhưng có thể chứa giun sán, mà bạn cần tránh kẻo rước họa vào thân

Những loại thực phẩm thường ăn nhưng có thể chứa giun sán, mà bạn cần tránh kẻo rước họa vào thân

Các loại rau thường được coi là sạch và lành mạnh, tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng đảm bảo an toàn vệ sinh và sinh học. Trong số đó, có một số loại rau chứa giun sán - loại ký sinh trùng có thể gây ra nhiễm trùng đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tốt cho sức khoẻ rau trường sinh rau tốt cho sức khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới