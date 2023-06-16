Loại rau bán đầy ngoài chợ bị chê ' cho cũng không ăn' nhưng thực ra lại là bí kíp trường sinh của cha ông ta ngày xưa

Ngày xưa, rau sam là loại rau vốn mọc hoang ngoài ruộng, mọi người thường nhặt về để ăn chứ không nghĩ gì đến công dụng của nó cả. Còn rau lang cũng là loại rau rẻ tiền, mọc ven đường, thường được cắt cho động vật ăn. Tuy nhiên, ngày nay, hai loại rau này được coi là "món ăn trường sinh" vì nhiều chất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Rau là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của con người. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, rau còn có tác dụng trường sinh. Từ những loại rau quen thuộc như rau cải, cải thảo, cải xoăn đến những loại rau đặc biệt như đậu Hà Lan, cỏ ngọt, các loại rong biển... đều được biết đến với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe . Trong số đó rau lang và rau sam là 2 loại rau được ưa chuộng nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm, công dụng của hai loại rau trường sinh này.

Rau sam là nguyên liệu thực phẩm có cùng nguồn gốc với thuốc và thực phẩm, có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt, từ xa xưa đã được sử dụng như một loại kháng sinh tự nhiên, còn có tác dụng hạ cholesterol, phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Rau sam có vị chua, không độc, có tính lạnh và giàu giá trị dinh dưỡng. Các bộ phận của cây như thân, lá, nụ hoa đều có thể sử dụng được trừ phần rễ.

Có thể kể đến một số món ăn thơm ngon từ rau sam như: rau sam xào tỏi tôm, canh rau sam thịt bằm, nộm rau sam...

Đây không chỉ là một loại thực phẩm dùng để chế biến được nhiều loại thức ăn ngon mà đây còn là một vị thuốc có nhiều công dụng. Có thể dùng rau sam ở dạng tươi hoặc phơi khô, dùng dần.

Theo nghiên cứu, rau sam chứa rất nhiều dinh dưỡng hữu ích đối với cơ thể con người. Nó còn chứa trên 44 hợp chất bao gồm flavonoid, alkaloid, terenoid, acid hữu cơ,vitamin, khoáng chất... Bên cạnh đó, có chứa nhiều vitamin PP, vitamin B1, B2, C, A, axit folic, choline, sắt, magie, natri, canxi, kali, oxalic...

Trong đó, flavonoid được xem là hợp chất chủ yếu và có nhiều tác dụng sinh học nhất của rau sam.

Rau sam được coi là "vị thuốc trường sinh" với công dụng chữa trị nhiều bệnh. Rau này có tác dụng chống viêm, chống nhiễm trùng, tốt cho da, cơ và xương, tốt cho tim mạch. Rau sam có tính lạnh nên có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất tốt. Nó còn hỗ trợ hạ đường huyết, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nhờ chứa nhiều vitamin C, E, beta-carotene, alkaloid, glutathione nên rau sam còn có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa.

2. Rau khoai lang

Rau khoai lang được mệnh danh là "nữ hoàng rau", ngoài ra còn được coi là "nhân sâm" trong mắt mọi người, có thể hạ đường huyết, giải độc, dưỡng huyết, kháng bệnh. có tác dụng điều trị nhất định đối với hội chứng mãn kinh.

Theo Đông y thì rau lang là thảo mộc không độc, có tính bình, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thị lực, lợi mật, chữa vàng da,... Y học hiện đại cho rằng rau lang rất nhiều vitamin B6, C, riboflavin,...

Loại rau này giàu chất xơ, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, giàu chất diệp lục có khả năng làm sạch máu và loại bỏ bớt độc tố ở trong cơ thể.

Ăn nhiều rau lang có khả năng phòng ngừa đái tháo đường, chống béo phì, ngừa táo bón.

Đặc biệt, protein trong loại rau này có khả năng chống lại sự oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ, giữ gìn nhan sắc cho chị em.