Những loại thực phẩm thường ăn nhưng có thể chứa giun sán, mà bạn cần tránh kẻo rước họa vào thân

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, rau củ luôn là một phần không thể thiếu trong các bữa ăn. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng lành mạnh và an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Trong số đó, những loại rau thường ăn như cải xoong, rau muống, cải bó xôi, cải thìa và cải ngọt có thể chứa giun sán, một loại ký sinh trùng gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Chính vì vậy, việc kiểm tra và chế biến đúng cách là rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Nhiều người chỉ rửa sạch cả cây xà lách bằng nước rồi chế biến luôn. Đây là phương pháp làm sạch sai lầm. Khi làm sạch, bạn nên tách từng lá ra, rửa kỹ từng lá bằng nước sạch. Sau đó có thể ngâm rau bằng nước muối pha loãng tầm 15 phút.

Xà lách là loại rau người già và trẻ em đều thích ăn. Rau này rất ít calo nhưng lại giàu vitamin và chất xơ, ăn nhiều có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, do lá xà lách tương đối dài, cuống lại sâu nên rất dễ ẩn chứa trứng ấu trùng trong đó.

2. Súp lơ

Súp lơ được coi là thực phẩm chứa hàm lượng calo âm nên được nhiều chuyên gia thể hình hay người mẫu lựa chọn làm thực phẩm giúp giảm cân, giữ dáng. Súp lơ nhiều hoa và nhiều kẽ hở nên đặc biệt thích hợp để trứng ấu trùng ẩn nấp. Vì vậy, khi ăn bạn bên chú ý rửa thật sạch, sau đó ngâm nước muối loãng để làm sạch loại thực phẩm này.

3. Rau cần ta

Rau cần là loại rau của mùa lạnh, nhưng ngay từ những ngày cuối thu bạn đã bắt gặp những gánh rau cần được bày bán ở chợ. Rau cần có hai loại, một loại là cần cạn trồng ở ruộng, một loại là cần nước được trồng ở các ao nông.

Loại cần trồng dưới nước thường chứa nhiều giun sán hơn loại cần trồng trên cạn. Khi ăn lẩu, các bạn phải rửa thật sạch, ngâm nước muối và để chín kỹ mới ăn.

4. Rau muống nước

Rau muống là loại rau rất phổ biến bởi tính chất dễ trồng, dễ chế biến món ăn và giá cả hợp lý. Vì là loại rau ưa dùng của mọi người nên trong quá trình trồng rau muống đôi khi người nông dân sử dụng một vài loại hóa chất kích thích cây tăng trưởng.

Trồng rau muống nước chi phí thấp, dễ chăm sóc. Rau ăn giòn, ngọt và đậm hơn rau muống cạn, rau muống nước được người tiêu dùng ưa chuộng và tiêu thụ mạnh ở thị trường nội địa. Tuy nhiên, rau muống trồng dưới nước bẩn chứa rất nhiều giun sán.

5. Ngó sen

Ngó sen là bộ phận dưới gốc cây sen, một thức ăn và là vị thuốc Nam thông dụng mang tên “Liên ngẫu”. Trong ngó sen có đường glucoza, canxi, photpho, sắt, vitamin C…

Ngó sen là một thức ăn tốt, nhưng phải ăn chín, tuyệt đối không được ăn sống. Do phát triển trong bùn dưới đáy nước các hồ ao, đầm, nên ngó sen dễ bị nhiễm nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá, ngó sen còn là nơi trú ẩn của ấu trùng sán lá ruột, một loại sán lá ký sinh trong ruột người và một số gia súc, nhất là loài lợn.