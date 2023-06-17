Một loại hoa hay bị chê 'có đỏ nhưng không thơm' gắn liền với tuổi thơ nhưng lại có công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ và làm đẹp, chị em đã biết chưa?

Hoa dâm bụt (còn gọi là hoa hồng đất) là một loại hoa được yêu thích bởi vẻ đẹp tinh tế và sắc sảo của nó. Loài hoa này có tên khoa học là Portulaca grandiflora và thuộc họ Portulacaceae. Hoa dâm bụt được đánh giá là một trong những loại hoa dễ trồng và chăm sóc cho người mới bắt đầu làm vườn. Ngoài ra, hoa dâm bụt cũng được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, từ trang trí cho đến chữa bệnh.

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy trà dâm bụt có khả năng làm giảm huyết áp mạnh ở những người có nguy cơ cao bị huyết áp và những người bị huyết áp cao nhẹ. Những người tham gia uống trà dâm bụt trong sáu tuần cho thấy huyết áp của họ giảm.

Nghiền hoa và lá dâm bụt thành bột nhão mịn hoặc sử dụng bột dâm bụt, trộn với một loại dầu vận chuyển mà bạn chọn, chẳng hạn như dầu dừa hoặc dầu ô liu, rồi thoa đều lên da đầu và tóc. Giữ trong 30 phút trước khi gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trà dâm bụt giúp giảm mức cholesterol LDL (có hại) và chất béo trung tính, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Uống trà dâm bụt đã được chứng minh là làm tăng cholesterol HDL (tốt), giảm mức cholesterol LDL và chất béo trung tính.

4. Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Theo Natalie Rizzo – chuyên gia dinh dưỡng chuyên về dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên thi đấu ở New York, trà hoa dâm bụt cơ bản có vị giống nước lọc, không đường và không cafein. Do đó, khi thưởng thức chúng, cơ thể sẽ được giữ đủ nước, ngăn ngừa táo bón, cải thiện sức khỏe tiêu hóa,... khá hữu hiệu.

5. Chống trầm cảm

Hoa dâm bụt có chứa flavonoid như anthocyanin và quercetin. Nếu bạn bị trầm cảm, bạn có thể cân nhắc uống trà dâm bụt để giảm các triệu chứng trầm cảm. Những flavonoid này có hoạt tính chống trầm cảm nên có thể giúp giảm trầm cảm.

6. Giúp trị sỏi thận

Rất ít người biết, hoa dâm bụt có thể chữa sỏi thận rất hiệu quả. Từng có người bị mắc loại sỏi san hô, rất cứng và có chân bám chắc. Sau khi áp dụng bài thuốc chữa sỏi thận từ hoa dâm bụt, sỏi đã tan ra thành những viên sỏi nhỏ và theo đường tiểu thoát ra ngoài.

7. Chống nhiễm trùng do vi khuẩn

Vi khuẩn gây ra một số bệnh nhiễm trùng từ nhiễm trùng đường tiết niệu đến viêm phổi. Dịch chiết từ cây dâm bụt có khả năng ức chế mạnh mẽ vi khuẩn E. coli, một loại vi khuẩn gây viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu và tiêu chảy.

8. Chữa kinh nguyệt không đều

Vỏ rễ dâm bụt 30g, lá huyết dụ 25g, ngãi cứu 10g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần/ngày. Uống 3 ngày, uống trước hành kinh 7 ngày.