3 nên ăn và 2 cần uống vào buổi sáng để lá gan luôn khỏe mạnh, trẻ khỏe dài lâu

Chọn thực phẩm 18/06/2023 00:00

Những thực phẩm nên ăn vào buổi sáng 'quý hơn vàng' vừa dưỡng sức khoẻ vừa giúp thải độc gan.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng trong cơ thể, giúp lọc và loại bỏ các chất độc hại. Vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ gan là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ gan là sử dụng các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. 

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1. Bí ngô

Bí ngô cũng là lựa chọn tốt cho bữa sáng, vì mỗi 100 gram bí ngô chứa 5,3g carbohydrate, mọi người đều có thể ăn bí ngô như một thực phẩm chính trong bữa sáng. Mặt khác, bí ngô cũng giàu vitamin A và carotene, gan có liên quan chặt chẽ với vitamin A. Gan có thể lưu trữ một lượng lớn vitamin A, và việc lưu trữ vitamin A có thể đạt tới 95%. Đối với những người bị gan kém, bổ sung vitamin A với lượng thích hợp cũng có thể giúp gan nhanh chóng sửa chữa, hồi phục.

2. Rau lá xanh

Theo tiêu chuẩn sức khỏe của Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc, lượng rau lá xanh mỗi người mỗi ngày nên ăn từ 150g đến 250g. Nếu chúng ta có thể bổ sung thêm một số loại rau lá xanh vào bữa sáng, nó có thể đáp ứng tốt nhu cầu và lượng thức ăn mà cơ thể cần. Hơn nữa, ăn rau lá xanh có tác dụng bảo vệ gan và phù hợp với những người có gan kém. Bông cải xanh, cải bắp, bắp cải… giúp gan tạo ra các enzyme để loại bỏ độc tố. Rau cải củ, cải bó xôi, rau diếp xoăn tăng hiệu quả của gan, tạo ra các chất dinh dưỡng.

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3. Trà

Trà được coi là có lợi cho sức khỏe, nhưng bằng chứng đã chỉ ra rằng nó có thể có những lợi ích đặc biệt cho gan. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy, uống 10 tách trà xanh mỗi ngày có liên quan đến việc cải thiện các chỉ số máu về sức khỏe của gan.

Một nghiên cứu nhỏ hơn bao gồm những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) phát hiện ra rằng uống trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa trong 12 tuần đã cải thiện mức men gan và có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tích tụ chất béo trong gan.

Hơn nữa, một đánh giá khác cho thấy những người uống trà xanh ít có nguy cơ bị ung thư gan hơn. Nguy cơ thấp nhất được thấy ở những người uống bốn cốc trở lên mỗi ngày.

4. Trứng gà luộc

Trứng rất giàu protein, axit amin và khoáng chất, tất cả đều giúp gan khỏe mạnh. Hơn nữa, trứng gà còn chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu cùng với các hợp chất khác, chúng giúp duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào cơ thể và do đó cải thiện mô gan.

Trên thực tế lòng trắng trứng có chứa nhiều chất như methionin, eytein, eystin là các acid amin bảo vệ gan. Lòng đỏ trứng chứa nhiều chất béo nhưng chất béo này là phosphatidylcholin (lecithin) tốt cho gan.

3 nên ăn và 2 cần uống vào buổi sáng để lá gan luôn khỏe mạnh, trẻ khỏe dài lâu - Ảnh 3

5. Mật ong với nước ấm

Uống mật ong với nước ấm vào buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng khả năng miễn dịch. Hỗn hợp chanh, mật ong và nước ấm có lượng calo rất thấp, không ảnh hưởng đến cân nặng. Mật ong giúp tăng cường mức năng lược của cơ thể và loại bỏ độc tố rất hiệu quả.

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