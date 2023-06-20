Hôi nách là một vấn đề thường gặp và gây khó chịu cho nhiều người. Nếu không được xử lý kịp thời, hôi nách có thể ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đừng lo lắng quá nhiều vì có nhiều cách để trị hôi nách hiệu quả.

Trị hôi nách bằng chanh rất đơn giản, trước khi tắm, bạn cắt 2 lát chanh tươi rồi thoa hình vòng tròn lên vùng nách dưới cánh tay. Vừa thoa vừa massage đến khi chanh hết nước thì để yên trong 15 phút, sau đó tắm lại với nước sạch.

Chanh có tính axit mạnh, thường được dùng để khử mùi, diệt khuẩn trên nhiều bề mặt. Vì thế, rất nhiều người sử dụng chanh để trị hôi nách cũng như giảm tình trạng thâm sạm ở vùng da này.

2. Trị hôi nách bằng gừng

Gừng có tác dụng ngăn cản quá trình tiết mồ hôi và làm giảm mùi mồ hôi hiệu quả. Rửa sạch củ gừng tươi rồi ép lấy nước, sau đó pha thêm một chút muối và nước cốt chanh vào phần nước cốt gừng đã ép.

Vệ sinh vùng nách, lau khô rồi thoa phần nước gừng đã chuẩn bị ở trên, sau 30 phút thì tắm lại với nước sạch. Có thể nói đây là một trong những cách trị hôi nách tự nhiên hiệu quả, sau 1 tuần, mùi hôi khó chịu sẽ thuyên giảm tích cực.

3. Sử dụng trà xanh

Trà xanh có thể giúp bạn bít lỗ chân lông trên da và giảm tiết mồ hôi. Để dùng trà xanh trị hôi nách, bạn có thể lấy trà xanh dạng túi lọc (2-3 túi) ngâm vào nước nóng như cách chúng ta vẫn thường làm khi pha trà.

Sau đó, lấy túi trà ra ngoài, khi túi trà ở nhiệt độ ấm, bạn có thể đặt túi trà này dưới nách trong vài phút. Sử dụng kiên trì biện pháp khắc phục này sẽ mang lại hiệu quả tốt.

4. Dùng lá trầu không

Vò nát 3-5 lá trầu không rồi chà xát nhẹ nhàng lên vùng nách trong khoảng 3-5 phút rồi rửa sạch với nước, có tác dụng giảm mùi hôi nách.

Nguyên nhân do trầu không có chứa hoạt chất chavicol có tác dụng khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả. Bên cạnh đó, lá trầu không có tính cay, nóng giúp hạn chế mồ hôi và vi khuẩn gây hôi nách phát triển.

5. Điều trị hôi nách hiệu quả bằng phèn chua

Phèn chua chứa nhôm sulfat có tác dụng giải độc, sát khuẩn, sát trùng, hút ẩm và hút mùi nên được sử dụng chữa hôi nách. Phèn chua có giá thành rẻ, được bán nhiều nơi mà cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản.

Hướng dẫn cách dùng phèn chua để trị hôi nách tại nhà:

Lấy 50g phèn chua đập thành cục nhỏ sau đó cho phèn chua vào nồi đất và chưng lên.

Trưng đến khi nào phèn chua rút hết nước, lấy ra để nguội đem giã thật mịn và bỏ vào một chiếc lọ để dùng dần.

Mỗi ngày đều đặn lấy một lượng vừa phải phèn chua chưng thoa lên vùng nách sau khi đã vệ sinh sạch sẽ.

6. Chữa hôi nách đơn giản với mướp đắng

Mướp đắng hay tên khác là khổ qua không những là món ăn ngon bổ mà còn có đóng góp rất nhiều công để cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài, như thanh lọc cơ thể, phòng chống nghẽn động mạch, ổn định đường huyết, ngừa ung thư, giảm cân… Đặc biệt trong mướp đắng có vitamin B1, C, caroten, adenin, các enzym tiêu protein có tác dụng ức chế hoạt động của vi khuẩn, sát khuẩn, tiêu viêm, giúp khử mùi hôi nách cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.

Cách dùng mướp đắng chữa hôi nách:

Mướp đắng tươi xanh 1 quả, rửa sạch, bỏ ruột, cắt miếng nhỏ rồi mang xay nhuyễn.

Có thể cho thêm và giọt nước cốt chanh

Dùng hỗn hợp này đắp lên nách từ 15 – 20 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Thực hiện đều đặn 2 – 3 lần/ tuần sẽ giúp trị mùi hôi nách dứt điểm.

Ngoài ra bạn có thể phơi khô mướp đắng để dùng dần. Với cách dùng khổ qua khô trị hôi nách, bạn hãy đun nước tắm, vệ sinh vùng nách vừa giúp lưu thông máu vừa cải thiện tình trạng mùi cơ thể.