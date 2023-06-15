Bé gái được gia đình cho đi khám bị đau nhức tai nhẹ, sau khi được nội soi thì phát hiện bé bị u tai giữa bẩm sinh - Cholesteatoma.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, Bệnh nhi là N.X.P.H (5 tuổi), ở thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. Theo gia đình cho biết, cháu H. ở nhà đau nhức tai nhẹ, đi khám nội soi tai mũi họng tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà bất ngờ phát hiện khối trắng đục như hạt ngọc trai nằm trong tai phải, tuy nhiên trước đó bé chưa từng bị viêm tai giữa, chảy mủ tai hay can thiệp tai giữa. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn từ xa với bác sĩ Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chẩn đoán bệnh nhi mắc Cholesteatoma tai giữa phải và chuyển viện tỉnh phẫu thuật nội soi lấy khối u.

Sau đó, bệnh nhi H. được chụp cắt lớp vi tính xương thái dương thấy hình ảnh khối u vị trí mặt trong chuỗi xương con. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc Cholesteatoma bẩm sinh. Đây là một bệnh lý hiếm gặp, có thể gây biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng đến chức năng nghe của trẻ nếu không được phẫu thuật điều trị kịp thời. Sau khi giải thích về tình trạng bệnh, gia đình quyết phẫu thuật điều trị cho trẻ. Sau 1 giờ phẫu thuật, khối Cholesteatoma được lấy sạch hoàn toàn. Bệnh nhi hồi phục tốt, không đau đầu chóng mặt, không chảy máu, không sốt, ăn uống tốt.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bênh nhi - Ảnh: báo Pháp Luật Choleateatoma là loại u biểu bì sừng hóa, mềm, màu trắng ngà có thể nằm lạc chỗ trong tai giữa hoặc ở bất cứ vị trí nào trong xương thái dương. Cholesteatoma bẩm sinh ở trẻ em là bệnh lý rất hiếm gặp, với tỉ lệ 0.12/ 100.000 trẻ, gặp ở trẻ nam nhiều gấp 2-3 lần trẻ nữ. Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, bệnh lý này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nặng nề, bởi chúng có khả năng ăn mòn, phá hủy các thành phần của tai giữa, xương thái dương và các cấu trúc lân cận. Do vậy dễ gây các biến chứng nguy hiểm như: ảnh hưởng đến chức năng nghe - nói, gây điếc, liệt dây thần kinh mặt, rò ống bán khuyên, thậm chí là các biến chứng nội sọ: viêm màng não, áp xe não, viêm tắc tĩnh mạch bên. BS. Huy thông tin thêm, Cholesteatoma bẩm sinh ở trẻ có dấu hiệu kín đáo, khó phát hiện và dễ bỏ sót. Bệnh nhi P.H. dù không có nhiều dấu hiệu của Cholesteatoma, hoặc nếu thấy có thể dễ nhầm lẫn với tổn thương khác, song các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà đã kịp thời phát hiện và hội chẩn với bệnh viện tỉnh để nhanh chóng chuyển phẫu thuật. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh nhi và gia đình. Việc phát hiện bệnh càng sớm giúp việc điều trị càng thuận lợi, tránh nguy cơ phải mở rộng trong phẫu thuật và những biến chứng nguy hiểm của bệnh như: phá hủy chuỗi xương con, thậm chí ăn mòn xương trong hòm nhĩ, suy giảm chức năng nghe của trẻ.

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