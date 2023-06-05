TP.HCM: Người đàn ông 39 tuổi mắc thuỷ đậu rơi vào hôn mê, viện phí dự kiến lên đến 400 triệu đồng

Chàng trai bất ngờ bị thuỷ đậu trở nặng phải chạy ECMO, phải đối mặt với khoản viện phí khổng lồ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Ngày 5/6 đang có một trường hợp bị thuỷ đậu rất nặng đang được các y bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM chăm sóc và điều trị. Bệnh nhân là anh N.T.L. (39 tuổi, sống tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Người nhà cho biết trước đó bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, sống bằng nghề giao hàng và chạy xe ôm công nghệ. Khoảng giữa tháng 5, bệnh nhân phát hiện trên người có nổi một số hạch và đau bụng, yếu chân, nên vào một bệnh viện ở quận 3 (TP.HCM) khám và được lên lịch mổ. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau, bệnh nhân bất ngờ lên cơn sốt cao và khó thở nặng, phải nhập viện gấp. Tại bệnh viện cấp cứu ban đầu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủy đậu đã biến chứng, nên tiến hành chăm tích cực rồi chuyển đến tuyến trên ngày 25/5.

Bệnh nhân được bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: báo Dân Trí Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, bệnh nhân N.T.L. nhập viện trong tình trạng nhiễm thủy đậu biến chứng viêm phổi rất nặng. Bệnh nhân có cơ địa hạch toàn thân, đã làm sinh thiết, nghi ngờ các hạch là lymphoma (một dạng u huyết học làm tăng phản ứng viêm trên cơ thể). Chính vì cơ địa trên làm cho tình trạng viêm phổi diễn tiến rất nặng nề. Đến nay, tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi vẫn rất nặng. Bệnh nhân được dùng thuốc đặc trị virus thủy đậu, dùng kháng sinh, kháng nấm, đặt nội khí quản, thở máy thông số cao. Ngoài ra, tình trạng thận của bệnh nhân hơi yếu, nên được lọc máu, điều trị thay thế thận.

Bệnh có chuyển biến xấu - Ảnh: báo Dân Trí Tuy nhiên đến ngày 3/6, bệnh nhân diễn tiến rối loạn toan chuyển hóa, sốc nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, tính mạng bị đe dọa. Trước tình hình nguy cấp trên, ekip điều trị quyết định sử dụng phương pháp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là con đường cuối cùng để cứu bệnh nhân. Hiện tại, anh N.T.L. đã chạy ECMO liên tục 3 ngày, nằm điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê, chưa thể nói trước điều gì. Chi phí điều trị đã lên tới hàng trăm triệu - Ảnh: báo Dân Trí Theo bác sĩ T.X của bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, trường hợp mắc thuỷ đậu như bệnh nhân N.T.L. là khá hiếm gặp, khi diễn tiến nặng nề với thời gian kéo dài. Do đó theo ước tính của phòng Công tác xã hội bệnh viện, dù có bảo hiểm y tế, bệnh nhân dự kiến phải chi trả khoảng 400 triệu đồng viện phí. Giống như trên cũng có 1 trường hợp bệnh nhân nam bị thuỷ đậu và đã tử vong. Theo thông tin từ Zing News, khoảng một tháng gần đây Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đã tiếp nhận điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc thủy đậu. Bệnh viện đã ghi nhận một trường hợp, bệnh nhân nam 32 tuổi tử vong do biến chứng của thủy đậu. Gia đình bệnh nhân cho hay người bệnh có sức khỏe tốt, không có bệnh lý nền. Hai tuần trước khi nhập viện, anh có tiếp xúc con trai mắc thủy đậu. Trước khi vào viện 4 ngày, bệnh nhân xuất hiện nốt phỏng nước dưới da kèm sốt, gai, rét. Anh đi khám tại phòng khám tư, được chẩn đoán mắc thủy đậu và dùng thuốc nhưng không đỡ. Người bệnh được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương nhưng bệnh diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh thuỷ đậu có những biến chứng dẫn đến tử vong - Ảnh: Zing News Anh được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng sốt cao kèm theo các triệu chứng suy đa phủ tạng, hôn mê, xuất huyết não, 2 phổi đông đặc, tổn thương tim. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chuyển trung tâm quá muộn và có nhiều biến chứng, bệnh nhân tử vong.

Kinh hoàng 3 trẻ bị bỏng nặng do máy chạy bộ, chuyên gia nói gì? Liên tiếp có những trẻ nhỏ bị bỏng do máy chạy bộ tại nhà. Các gia đình có con nhỏ nên cẩn thận để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nguoi-dan-ong-39-tuoi-mac-thuy-dau-roi-vao-hon-me-vien-phi-du-kien-len-den-400-trieu-dong-589239.html