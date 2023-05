Người phụ nữ sốt cao đi khám tá hoả phát hiện u thận giai đoạn muộn

Theo báo Kinh tế và đô thị, khoảng 1 tuần trước, bệnh nhân nữ 79 tuổi nhập viện với các triệu chứng đau tức vùng thắt lưng và hố chậu bên phải, đau âm ỉ, không lan xuyên, không quặn thành cơn, kèm theo sốt kéo dài, nhiệt độ 37,5 – 38 độ C, sốt kèm gai rét, không rét run, đại tiểu tiện bình thường, kèm hoa mắt, chóng mặt. Qua thăm khám, bác sĩ trực cấp cứu nhận định thấy, bệnh nhân da niêm mạc nhợt, kèm theo tình trạng trụy tim mạch, không liên quan tới các yếu tố chấn thương. Kết hợp với các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu mức độ nặng do vỡ khối u thận phải, sỏi niệu quản phải 1/3 dưới.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn phẫu thuật can thiệp mạch, kết hợp truyền máu, bù dịch, nhưng tình trạng cải thiện chậm. Bệnh nhân tiếp tục phải sử dụng thuốc vận mạch, bụng chướng nhiều, tình trạng tiêu hóa kém do ảnh hưởng của khối máu tụ lớn vùng hố thận phải, đồng thời xuất hiện các rối loạn của tim mạch. Sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được can thiệp thành công nút mạch động mạch thận phải, giải quyết được nguyên nhân gây sốc mất máu. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa Tiết niệu trên.