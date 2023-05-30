Người phụ nữ sốt cao đi khám tá hoả phát hiện u thận giai đoạn muộn

Tin y tế 30/05/2023 13:29

Bệnh nhân nữ 79 tuổi, tiền sử không mắc các bệnh lý mạn tính, sau khi bị các triệu chứng sốt cao, đau quặn từng cơn vùng bụng thì phát hiện bị vỡ khối u thận.

Theo báo Kinh tế và đô thị, khoảng 1 tuần trước, bệnh nhân nữ 79 tuổi nhập viện với các triệu chứng đau tức vùng thắt lưng và hố chậu bên phải, đau âm ỉ, không lan xuyên, không quặn thành cơn, kèm theo sốt  kéo dài, nhiệt độ 37,5 – 38 độ C, sốt kèm gai rét, không rét run, đại tiểu tiện bình thường, kèm hoa mắt, chóng mặt. Qua thăm khám, bác sĩ trực cấp cứu nhận định thấy, bệnh nhân da niêm mạc nhợt, kèm theo tình trạng trụy tim mạch, không liên quan tới các yếu tố chấn thương. Kết hợp với các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu mức độ nặng do vỡ khối u thận phải, sỏi niệu quản phải 1/3 dưới.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn phẫu thuật can thiệp mạch, kết hợp truyền máu, bù dịch, nhưng tình trạng cải thiện chậm. Bệnh nhân tiếp tục phải sử dụng thuốc vận mạch, bụng chướng nhiều, tình trạng tiêu hóa kém do ảnh hưởng của khối máu tụ lớn vùng hố thận phải, đồng thời xuất hiện các rối loạn của tim mạch. Sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được can thiệp thành công nút mạch động mạch thận phải, giải quyết được nguyên nhân gây sốc mất máu. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa Tiết niệu trên.

Người phụ nữ sốt cao đi khám tá hoả phát hiện u thận giai đoạn muộn - Ảnh 1
Hình ảnh chụp khối u khi bệnh nhân nhập viện - Ảnh báo Kinh tế và đô thị

Theo báo Sức khoẻ và đời sống, BS. Vinh thuộc khoa Tiết niệu, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân bị khối u thận phải kích thước lớn, ở giai đoạn muộn đã xâm lấn thành lưng phía sau.

Đồng thời khi tiếp cận phẫu thuật qua ổ bụng cũng rất nhiều vấn đề phức tạp, toàn bộ các quai ruột chướng hơi lớn do tình trạng liệt ruột cơ năng, tổ chức quanh khối u thận mủn nát, mất nhận dạng giải phẫu vùng rốn thận.

Người phụ nữ sốt cao đi khám tá hoả phát hiện u thận giai đoạn muộn - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau khi điều trị - Ảnh Sức khoẻ đời sống

Qua trường hợp này, BS. Vinh khuyến cáo, đối với bệnh nhân ung thư biểu mô đường niệu hay ung thư hệ tiết niệu nên thăm khám sức khỏe định kỳ và chủ động nhất để nâng cao hiệu quả điều trị nếu không may mắc phải các bệnh lý ác tính. Nên chủ động thời gian thăm khám định kỳ là từ 6 – 12 tháng, hoặc khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào liên quan đến bệnh lý đường tiết niệu như đau tức vùng mạn sườn thắt lưng, tiểu đỏ hoặc tiểu ra máu, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

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