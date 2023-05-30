Hy hữu: Phát hiện ung thư tinh hoàn ẩn trên người lưỡng giới đầu tiên tại Việt Nam

Tin y tế 30/05/2023 11:35

Ngày 30/5, bác sĩ Trần Trọng Trí, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa điều trị thành công ung thư tinh hoàn ẩn hiếm gặp trên bệnh nhân có bộ sinh dục nam và nữ cùng tồn tại.

Theo thông tin từ Zingnews, bệnh nhân tên A. (40 tuổi, trú tại ngụ Đồng Nai) có hình thể bên ngoài giống nữ. Gia đình cho biết khi bệnh nhân 3 tuổi thì phát hiện có tinh hoàn trái trong ống bẹn bên trái nên đã đưa đến bệnh viện nhi ở TP.HCM kiểm tra.

Tuy nhiên, bệnh nhân được cho về và không can thiệp hay tái khám gì thêm. Hiện tại, người bệnh chưa từng có kinh nguyệt.

Hy hữu: Phát hiện ung thư tinh hoàn ẩn trên người lưỡng giới đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1
Bệnh nhân có hình thể bên ngoài giống nữ - Ảnh: Zingnews

Khoảng 1 năm trước, bệnh nhân thấy vùng bẹn trái bắt đầu lớn dần và đau nhiều nên đi khám tại một bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy phần ngực của bệnh nhân không phát triển; âm vật phì đại, có môi lớn 2 bên; không có âm đạo; không có kinh, miệng niệu đạo ngoài bình thường. Khối bướu vùng bẹn bìu trái khoảng 5x8cm, mật độ chắc, không di động, ấn đau ít.

Tại đây, Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Trí, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh giá đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp với tỷ suất là 1/100.000 trẻ sinh sống. Ê-kíp điều trị đã hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cắt bướu tinh hoàn bên trái. 

Hy hữu: Phát hiện ung thư tinh hoàn ẩn trên người lưỡng giới đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2
Bác sĩ Trần Trọng Trí tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Lao động

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bệnh nhân còn có buồng trứng bên phải và không có tử cung. Kết quả giải phẫu bệnh là bướu ác tinh hoàn (seminoma - một dạng ung thư tế bào mầm ở tinh hoàn, thường gặp ở nam giới trẻ tuổi). 

Theo nguồn tin từ báo Lao động, Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Đình Thy Hảo, Phó Trưởng khoa Hóa trị, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tiếp tục phác đồ điều trị, bệnh nhân được hóa trị hỗ trợ 6 chu kỳ và đều có đáp ứng tốt. Bệnh nhân nhập viện điều trị muộn nhưng may mắn được chẩn đoán, phẫu thuật và hóa trị thành công. 

Bên cạnh đó, Bác sĩ  Trần Trọng Trí, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay có thể xem đây là trường hợp lưỡng giới với bộ nhiễm sắc thể khảm 46, XX/46, XY đầu tiên trên bệnh nhân ung thư tinh hoàn được phát hiện và điều trị tại Việt Nam.

Trong trường hợp đặc biệt này, bác sĩ đã kiên trì thuyết phục người bệnh nhiều tháng để được đồng ý điều trị. Đồng thời, hỗ trợ từ tâm lý và chuyện đi lại để người bệnh yên tâm tuân thủ phác đồ. 

Ung thư tinh hoàn thường gặp ở bệnh nhân bị tinh hoàn ẩn trong ổ bụng, đặc biệt ở trường hợp rối loạn giới tính như có đồng thời 2 cơ quan sinh dục trên cơ thể. Do đó, nếu người bệnh gặp tình huống tương tự, không nên ngần ngại mà cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám, kiểm tra, đánh giá kịp thời. Từ đó, tránh được những hậu quả nặng nề có thể xảy ra, đặc biệt là nguy cơ ung thư hóa rất cao với trường hợp tinh hoàn ẩn trong ổ bụng.

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Từ khóa:   lưỡng giới tinh hoàn ẩn ung thư

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