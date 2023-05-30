Sau nửa ngày nắn bẻ khớp ở một thầy lang, nam bệnh nhân cảm thấy đau nhức, khám phát hiện bị tổn thương đốt sống, gãy xương sườn.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 29/5, bác sĩ Calvin Q Trịnh, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM cho biết, tiếp nhận bệnh nhân H. (35 tuổi, Lâm Đồng) trong tình trạng toàn thân uể oải và mệt mỏi, sờ tay ra phía sau lưng các chỗ nắn thì đau nhói, sờ cảm giác bị trượt, lệch đốt sống ra ngoài, vận động, hít thở mạnh hay tập thể dục đều thấy đau. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám phát hiện bệnh nhân gù nhẹ, sờ nắn hai bên cột sống ngực và các đốt sống thì bệnh nhân thấy đau nhói. Trên phim X-quang cho thấy, đốt sống ngực T5-T6 bị tổn thương nứt vỡ ngay khớp sụn sườn 2 bên. Xương sườn 10 bên trái bị gãy gần khớp sụn xườn. Khớp sụn sườn 11, 12 bị toác so với các khớp khác.

Phim chụp X-quang cho thấy các tổn thương ở đốt sống - Ảnh: Báo Thanh niên Theo nguồn tin từ báo Dân trí, bệnh nhân H. cho biết bản thân bị đau lưng từ giữa năm 2021. Vì nhức mỏi lưng kéo dài, bệnh nhân tìm hiểu và tìm đến một nhà thầy lang tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng để điều trị bằng phương pháp nắn bẻ khớp. Tuy nhiên, sau khi nắn bẻ khớp thì tình trạng ngày càng nặng hơn nên đi khám. Bác sĩ cho biết, có thể từ lúc tổn thương đến nay, bệnh nhân vẫn vận động thường xuyên, hay vặn người, với tay, khiêng đồ. Đây có thể là yếu tố không lành xương, khớp trong thời gian dài.

Bác sĩ cho biết, tổn thương đốt sống ngực của anh H. rất khó điều trị - Ảnh: Báo Dân trí Qua đó, các bác sĩ yêu cầu anh nên về nhà nghỉ ngơi, hạn chế vận động một thời gian để các vị trí xương nứt gãy lành lại, sau đó sẽ trở lại bệnh viện cân chỉnh cơ xương khớp cho phù hợp. Riêng tình trạng tổn thương đốt sống ngực đã nặng, dù điều trị tích cực cũng rất khó quay trở lại như bình thường. Gần đây Bệnh viện tiếp nhận khá nhiều ca là nạn nhân của trào lưu nắn bẻ xương khớp trên tiktok. Một số trường hợp bị thầy lang hay kỹ thuật viên dùng lực quá mạnh, với mục đích tạo tiếng kêu to như trên các video để chứng tỏ "tay nghề cao", khiến xương khớp bị tổn thương. Nắn bẻ các khớp đặc biệt các khớp cột sống phải đảm bảo sức khỏe cột sống trước khi thực hiện kỹ thuật này, phải đảm bảo các đốt sống không bị trợt, xẹp, nứt vỡ. Việc nắn bẻ không đúng cách có thể gây tổn thương tủy và liệt, thậm chí tử vong.

Người phụ nữ bị gãy xương sau khi đi bẻ khớp Sau 2 buổi bấm huyệt, bẻ khớp, cột sống tại một phòng khám bên ngoài, người phụ nữ không vận động, không đi lại được do đau kèm khó thở.

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