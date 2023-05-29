Cảnh báo: Dùng tinh bột nghệ trị bệnh sai cách gây tắc ruột và tử vong

Tin y tế 29/05/2023 13:42

Tinh bột nghệ được coi là "thần dược" trong việc điều trị các bệnh dạ dày, chăm sóc da và giảm cân. Tuy nhiên, nếu như sử dụng sai cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng, nguy hiểm tính mạng.

Theo thông tin từ báo Công lý, bệnh nhân nữ (69 tuổi, ở Thái Nguyên) nhập viện với tình trạng đau bụng, ăn không tiêu và hay ợ nóng. Trước đó, bà thường bị đau bụng, nghĩ bị đau dạ dày và được hàng xóm mách sử dụng tinh bột nghệ mật ong có thể điều trị khỏi đau dạ dày, bà liền mua về uống. 

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Các khối bã chứa tinh bột nghệ của bệnh nhân được lấy ra - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Mỗi ngày bà uống khoảng 7 - 8 viên trước bữa ăn, đều đặn suốt 3 tháng, bà thấy bệnh không đỡ và ngày càng đau tăng lên. Sau đó, bệnh nhân đi khám với kết quả nội soi phát hiện bã khối thức ăn lớn màu vàng, tương đương quả trứng gà, chiếm một phần phình vị dạ dày.

Trường hợp khác, bệnh nhân 74 tuổi (Hà Nội) nhập viện với tình trạng không thể ăn uống do đau bụng và ăn vào nôn ra, thức ăn không tiêu hóa. Kết quả nội soi cho thấy khối bã thức ăn chiếm gần hết dạ dày do uống nghệ mật ong trong nhiều năm.

Qua thăm khám, nội soi nhiều lần bác sĩ mới có thể lấy hết khối bã ra ngoài. Vùng tiếp xúc có những ổ loét sâu, nếu không khắc phục kịp thời có thể gây ra thủng dạ dày... 

Cảnh báo: Dùng tinh bột nghệ trị bệnh sai cách gây tắc ruột và tử vong - Ảnh 2
Khối tinh bột nghệ kết tủa trong dạ dày bệnh nhân được lấy ra - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Gần đây, êkíp mổ của Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật cho 5 bệnh nhân bị đọng bã thức ăn, thủng dạ dày, loét nặng... vì uống tinh bột nghệ, trong khi nhiều người cho đây là sản phẩm lành, dễ dùng để trị bệnh.

Chuyên gia cảnh báo

Cảnh báo: Dùng tinh bột nghệ trị bệnh sai cách gây tắc ruột và tử vong - Ảnh 3
Tinh bột nghệ tuy có nhiều công dụng quý với sức khỏe và làn da. Nhưng lại có sinh khả dụng thấp do khả năng hấp thụ qua đường tiêu hóa kém - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện Tiêu hóa cho biết, hiện nay người dân thường chữa bệnh thông qua "kinh nghiệm truyền miệng" hoặc tìm đến những thầy lang tự xưng, thay vì đến cơ sở y tế để thăm khám. Không ít trường hợp vì tin tưởng những bài thuốc dân gian như tinh bột nghệ để điều trị các bệnh về tiêu hóa.

Tinh bột nghệ là gia vị phổ biến trong ẩm thực và được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể nào chứng minh rằng uống tinh bột nghệ có thể ngăn ngừa hoặc hạn chế ung thư dạ dày và viêm loét.

Với bệnh nhân cao tuổi, người có nhu động ruột kém khi uống nghệ mật ong rất dễ kết dính với các chất xơ trong thức ăn, hình thành khối bã trong dạ dày gây đau bụng và tổn thương dạ dày.

Cảnh báo: Dùng tinh bột nghệ trị bệnh sai cách gây tắc ruột và tử vong - Ảnh 4
Dùng tinh bột nghệ sai cách có thể dẫn đến tắc ruột, loét dạ dày và tử vong nếu không phát hiện kịp thời - Ảnh: Báo Công lý

Sử dụng tinh bột nghệ cần phải có một số hạn chế và cần được sử dụng đúng cách. Uống tinh bột nghệ quá nhiều hoặc lâu dài có thể gây ra tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và ảnh hưởng đến hệ thống gan và thận.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng tinh bột nghệ.

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Từ khóa:   tinh bột nghệ tinh bột nghệ mật ong dạ dày ung thư

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