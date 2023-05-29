Bé trai 14 tuổi bị chảy máu dạ dày phải nhập viện cấp cứu vì thích ăn tương ớt, uống nước ngọt có ga

Tin y tế 29/05/2023 07:13

Kết quả quả nội soi thực quản, dạ dày cho thấy bé trai 14 tuổi có tình trạng loét dạ dày cấp thể xuất huyết.

Theo thông tin từ VietNamNet, trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bé trai 14 tuổi (trú tại Kim Bôi, Hoà Bình) trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt nhiều, nôn ra máu đông cùng dịch dạ dày.

Gia đình bệnh nhi cho biết bé rất thích ăn cay, đặc biệt là tương ớt, ngoài ra trẻ thích uống nước ngọt có ga. Thời gian gần đây trẻ có uống thuốc lá cây bồi bổ cơ thể. Thỉnh thoảng ở nhà cháu cũng kêu đau bụng nhưng gia đình chưa cho cháu đi kiểm tra sức khỏe.

Cùng ngày vào viện, trẻ kêu đau đầu, mệt mỏi. Cháu tự lên giường nằm nghỉ ngơi sau đó buồn nôn và nôn ra cục máu đông cùng thức ăn. Thấy tình trạng trẻ nặng lên, gia đình đưa con tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

Bé trai 14 tuổi bị chảy máu dạ dày phải nhập viện cấp cứu vì thích ăn tương ớt, uống nước ngọt có ga - Ảnh 1
Thăm khám cho bệnh nhi xuất huyết dạ dày sau khi cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ VTC News, bệnh nhi vào viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt nhiều, nôn ra máu đông cùng dịch dạ dày và cục máu đen, đi ngoài phân đen, huyết áp tụt, có dấu hiệu tiền sốc.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành thăm khám, kiểm tra và xử lý cấp cứu ban đầu. Khi tình trạng ổn định tiến hành cho bệnh nhi làm các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết để chẩn đoán. Kết quả siêu âm, chụp X-quang, cắt lớp vi tính không phát hiện bất thường. Tuy nhiên kết quả nội soi thực quản, dạ dày cho thấy bệnh nhi có tình trạng: Loét dạ dày cấp thể xuất huyết.

Nắm được tình trạng bệnh của bệnh nhi, các bác sĩ đã chỉ định nhịn ăn đồng thời đặt đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch, sử dụng thuốc giảm tiết, cầm máu. Ngay ngày hôm sau tình trạng của K. đã ổn định hơn, đỡ đau đầu và không còn nôn, đã ăn được cháo loãng nguội số lượng ít.

Sau 3 ngày điều trị hiện tại bệnh nhi khỏe mạnh hơn, không còn đau đầu, đại tiện phân vàng, và có thể ăn được cháo nguội số lượng nhiều hơn.

Bác sĩ Phạm Công Việt - Trưởng khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy - khuyến cáo, cha mẹ  nên chú ý hơn trong quá trình chăm sóc trẻ, đặc biệt là vấn đề ăn uống, không nên cho các bé ăn nhiều đồ cay nóng, việc uống nước có ga thường xuyên cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các bé.

Không nên tự ý sử dụng thuốc hay các loại lá cây khi chưa nắm rõ được thành phần, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Cho trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như đau bụng, ợ hơi, ợ chua, da xanh, kém ăn...

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