Uống nhầm hoá chất lau sàn, dù đã tự cấp cứu tại nhà nhưng vẫn đau rát nhiều vùng miệng, họng, nuốt đau, nghẹn, bệnh nhân đã phải nhập viện khẩn cấp.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 19/5 các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu điều trị cho P.N.L. (52 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện với biểu hiện đau rát nhiều vùng miệng, họng, nuốt đau, nghẹn. Trước đó, ông uống nhầm hóa chất tẩy rửa sàn và nôn ra ngay. Tại bệnh viện, ông L. được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng. Kết quả nội soi tai mũi họng xác định tình trạng trợt nông phủ giả mạc trắng, xung huyết đỏ vùng hầu họng, nội soi thực quản - dạ dày có viêm niêm mạc dạ dày.

Qua khai thác thông tin người bệnh và kết quả thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông L. bỏng hầu họng, theo dõi bỏng thực quản, dạ dày do hóa chất. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, giảm đau, bù dịch, thải độc theo phác đồ. Bệnh nhân dã được chữa trị kịp thời - Ảnh: VTC News Sau 24h, tình trạng sức khỏe của ông ổn định, các chỉ số xét nghiệm gan, thận bình thường.

Theo thông tin từ Trang điện tử Sở Y tế UBND Hà Nội khuyến cáo, mỗi gia đình cần có những cảnh báo rõ ràng về các hóa chất sử dụng trong nhà, mức độ độc hại của chúng với sức khỏe để người dân hạn chế sử dụng và nếu sử dụng phải có phương tiện phòng hộ đầy đủ. Các sản phẩm nhập khẩu cần có thông tin đầy đủ về hướng dẫn sử dụng, mức độ an toàn và các khuyến cáo khi sử dụng. Các hóa chất này cũng cần để xa tầm với của trẻ em và người già” - TS Nguyễn Trung Nguyên lưu ý. Cần có quy định rõ ràng nơi để hoát chất, tránh nhầm lẫn - Ảnh: Internet Để tránh các trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đáng tiếc xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên mua, sử dụng thuốc diệt chuột đúng mục đích, bảo quản kỹ lưỡng ở nơi kín đáo, an toàn, xa tầm tay trẻ nhỏ. Đặc biệt, không dùng các chai đựng nước, chai bia, nước ngọt để đựng thuốc diệt chuột vì rất dễ nhầm đem ra uống. Khi phát hiện người uống thuốc diệt chuột, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ có thể dùng các biện pháp thải độc như rửa dạ dày, dùng than hoạt tính để đào thải bớt thuốc ra ngoài. Ảnh hưởng của thuốc diệt chuột đối với cơ thể người có thể lâu dài, nếu người bệnh xuất viện có các triệu chứng như chảy máu chân răng, chảy máu dưới da, đi ngoài ra máu… cần vào viện ngay để thăm khám, điều trị.

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