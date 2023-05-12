Tuyên Quang: Nữ bệnh nhân ngộ độc, sẩn ngứa toàn thân sau khi ăn 've sầu rang lá chanh'

Tin y tế 12/05/2023 05:36

Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sẩn ngứa toàn thân, kèm theo buồn nôn và nôn, tim nhịp nhanh, khó thở… được đưa đến khám khẩn cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân nữ, 29 tuổi, thường trú tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, bệnh nhân có tiền sử dị ứng nhộng tằm. Tuy nhiên do không biết mình bị dứng ve sầu, bệnh nhân đã thử ăn ve sầu rang lá chanh lần đầu tiên, món ăn thơm ngon và bùi bùi nên đã ăn khoảng gần 10 con.

Ngay sau đó trên người bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sẩn ngứa toàn thân, kèm theo buồn nôn và nôn, tim nhịp nhanh, khó thở…  

Đến mùa ve sầu, nhiều người thường tìm ve sầu để về làm thức ăn hoặc món nhậu. Tuy nhiên, có nhiều người cơ địa dị ứng hoặc ăn phải ve sầu có ký sinh trùng sẽ có nguy cơ dẫn đến ngộ độc.

Tuyên Quang: Nữ bệnh nhân ngộ độc, sẩn ngứa toàn thân sau khi ăn 've sầu rang lá chanh' - Ảnh 1

Món ăn ve sầu rang lá chanh (ảnh minh họa)

Cũng theo Báo Pháp luật, sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định, đỡ ngứa, không còn buồn nôn và không khó thở.

Bác sỹ Ma Thị Oanh – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thông tin trên Báo Pháp luật cho biết: Một số người khi ăn ve sầu có thể bị dị ứng như nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người nhưng đó là trường hợp nhẹ. Đối với trường hợp nặng, người bệnh có các triệu chứng khó thở, nôn mửa, co giật, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Qua đây bác sỹ khuyến cáo, những người có cơ địa dị ứng với thức ăn (đặc biệt là dị ứng hải sản) cần chú ý cẩn trọng khi ăn ve sầu. Nếu thấy các dấu hiệu sẩn ngứa, khó thở…nên đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám và điều trị kịp thời.

 

 

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Từ khóa:   ngộ dộc ngộ độc thực phẩm ngộ độc ve sầu

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