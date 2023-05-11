Nóng: Ngày 11/5, ca COVID-19 tăng lên 2.823, có 2 bệnh nhân tử vong

Tin y tế 11/05/2023 17:29

Ngày 11/5: Ca COVID-19 tăng lên 2.823, có 2 bệnh nhân tử vong.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.823 ca mắc mới, tăng hơn 300 ca so với hôm qua; Trong ngày có 925 bệnh nhân khỏi; 2 trường hợp tử vong tại Bến Tre và Sóc Trăng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.585.390 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.079 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 11/5, ca COVID-19 tăng lên 2.823, có 2 bệnh nhân tử vong - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COIVD-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 925 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.630.260 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 109 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 95 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 7 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 6 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bến Tre (1), Sóc Trăng (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.200 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 10/5 có 1.571 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.304.925 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.665.748 liều: Mũi 1 là 70.908.633 liều; Mũi 2 là 68.452.826 liều; Mũi bổ sung là 14.343.924 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.115.306 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.845.059 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.673.634 liều: Mũi 1 là 10.218.577 liều; Mũi 2 là 8.455.057 liều.

Nóng: Ngày 11/5, ca COVID-19 tăng lên 2.823, có 2 bệnh nhân tử vong - Ảnh 2

Nếu mắc COVID-19, bệnh nhân phải khai báo trên nền tảng quản lý F0 theo địa chỉ https://khaibaof0.tphcm.gov.vn. Ảnh: Internet

Liên quan đến dịch COVID-19, theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin trên Báo Người Lao Động, cho biết quy định cách ly người mắc COVID-19 hiện vẫn chưa thay đổi. Theo đó, người mắc COVID-19 đã được chẩn đoán thì phải cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, hướng dẫn này vẫn chưa thay đổi.

Nếu mắc COVID-19, bệnh nhân phải khai báo trên nền tảng quản lý F0 theo địa chỉ https://khaibaof0.tphcm.gov.vn

Theo bác sĩ Nga, người tự test nhanh dương tính COVID-19 thì phải khai báo trên nền tảng số quản lý F0. Nếu không thể khai báo qua phần mềm thì gọi điện thoại đến y tế phường để được hướng dẫn cách ly.

Cá nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần có ý thức phải ở nhà, tự cách ly để không lây lan cho người khác. Đây là trách nhiệm và được quy định trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

"Chấm dứt tình trạng khẩn cấp với COVID-19 không có nghĩa là kết thúc đại dịch. Bởi lẽ, vẫn có những người gặp tình trạng nguy hiểm nếu mắc COVID-19" - bác sĩ Nga nhấn mạnh.

 

Nóng: Ngày 10/5, ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.507, 132 ca thở máy

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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