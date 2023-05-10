Nóng: Ngày 10/5, ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.507, 132 ca thở máy

Tin y tế 10/05/2023 17:34

Ngày 10/5: Ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.507, hơn 400 ca so với ngày trước đó.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/5 của Bộ Y tế cho biết, có 2.507 ca mắc mới COVID-19, tăng gần 400 ca so với ngày trước đó;  

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.582.567 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.051 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 10/5, ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.507, 132 ca thở máy - Ảnh 1
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 657 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.629.335 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 132 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 92 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 11 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 28 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Nam Định (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.200 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 09/5 có 0 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.296.051 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.657.701 liều: Mũi 1 là 70.908.619 liều; Mũi 2 là 68.452.797 liều; Mũi bổ sung là 14.343.924 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.111.192 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.841.169 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.672.807 liều: Mũi 1 là 10.218.255 liều; Mũi 2 là 8.454.552 liều.

Nóng: Ngày 10/5, ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.507, 132 ca thở máy - Ảnh 2
Không nên chủ quan vì COVID-19. Ảnh: Internet

Liên quan đến tuyên bố của WHO, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thông tin trên Báo Người Lao Động, cho rằng đánh giá rủi ro nguy cơ vẫn ở mức cao trên toàn cầu, dù số mắc và tử vong giảm trên toàn cầu nhưng từng khu vực vẫn có sự gia tăng. Bản thân virus SARS-CoV-2 vẫn có biến đổi. Đầu tháng 4-2023, WHO công bố có khoảng 500 biến thể phụ của Omicron nhưng đến đầu tháng 5 này, số biến thể phụ đã hơn 900.

Nói về vấn đề Việt Nam có công bố hết dịch hay không, GS-TS Phan Trọng Lân cho rằng nước ta không còn hạn chế đi lại. Bản chất của SARS-CoV-2 vẫn có thể di chuyển trên những người khỏe mạnh, vượt qua hàng rào hành chính nên phòng chống dịch COVID-19 phải mang tính toàn cầu, không phải vấn đề riêng của một quốc gia, một địa phương. Tại Việt Nam, chúng ta đã đưa ra các đáp ứng phù hợp với tình hình dịch tễ trong bối cảnh từng thời kỳ. Đặc biệt, từ tháng 10-2022, chúng ta đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả.

GS-TS Phan Trọng Lân tiếp tục khẳng định dịch COVID-19 khó dự báo, khó lường và có sự gia tăng ở từng khu vực. Hiện dịch bệnh có sự gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hằng ngày, nước ta vẫn ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc, trong đó vẫn có trường hợp nhập viện, trường hợp nặng, thậm chí có ca tử vong. Khoảng 10% số ca mắc có tình trạng hậu COVID-19 nên điều này cũng gia tăng gánh nặng với hệ thống y tế.

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Từ khóa:   tin y tế covid-19 dịch covid-19

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