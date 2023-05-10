Đắk Lắk: Cụ bà tử vong sau 5 tháng bị chó dại cắn

Tin y tế 10/05/2023 05:40

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin địa phương vừa ghi nhận thêm trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Thông tin từ Zing News, người tử vong là bà K.O.A. (78 tuổi, ngụ Buôn Jung 2, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Theo người nhà bệnh nhân, khoảng tháng 12/2022, bà A. đem một con chó lạ ngoài đường về nuôi.

Quá trình tiếp xúc, không may, bà bị con chó cắn vào ngón trỏ tay trái. Ba ngày sau, con chó chết nhưng bà không đi tiêm phòng dại.

Hai ngày trước, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng như khó thở, khó nuốt, nói nhảm.

Đắk Lắk: Cụ bà tử vong sau 5 tháng bị chó dại cắn - Ảnh 1
Bị chó dại cắn dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa 

Ngày 8/5, bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Bệnh nhân được người nhà xin về và tử vong tại nhà vào chiều 9/5.

Cũng theo thông tin từ Báo Pháp Luật, sau khi ghi nhận trên địa bàn huyện có trường hợp tử vong nghi do dại, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk đã nhanh chóng giám sát ổ dịch dại trên người tại địa phương, phối hợp các cơ quan, đoàn thể liên quan có hướng xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã phối hợp trong điều tra, xử lý và tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại Buôn Jung 2, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh dại tại địa phương. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 nghi do dại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tính từ đầu năm tới nay.

 

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