Cơ quan Công an và Bệnh viên Nhi Trung ương cảnh báo, chất nghiện núp bóng thực phẩm như kẹo viên, kẹo sô cô la, kẹo xoài, kẹo mút tẩm cần sa, bánh quy... đang xuất hiện phổ biến.

Theo ThS.BS Nguyễn Tân Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin trên Lao Động, gần đây thị trường các chất nghiện trở nên đa dạng, đặc biệt nghiện chất núp bóng thực phẩm như kẹo viên, kẹo sôcôla, kẹo xoài, kẹo mút tẩm cần sa, bánh quy.

"Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc và ngộ độc với các loại ma túy" - bác sĩ Hùng nói.

Bé trai 5 tuổi ở Hà Nội và hai bạn nhỏ khác đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả kiểm tra cho thấy, bánh này chứa loại ma túy mới, còn gọi là "sôcôla bay".

Bé 5 tuổi phải nhập viện do ăn nhầm thực phẩm tẩm ma túy. Ảnh: Lao Động

Cơ quan chức năng khuyến cáo, ADB-Buticana và các dẫn xuất của nó có trong “sô cô la bay” thuộc nhóm cần sa tổng hợp và bị xem là chất ma túy, có số thứ tự từ 179 đến 184 trong danh mục II C, Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định các chất ma túy và tiền chất. Các chất này bị cấm tại hầu hết quốc gia trên thế giới.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ bị ngộ độc nặng do ăn phải bánh có chứa chất ma túy này. Với trẻ nhỏ, hầu hết việc ăn, uống phải thực phẩm có chứa ma túy là do vô tình. Biểu hiện bệnh của nhóm này thường nặng hơn, ngộ độc xảy ra đột ngột, rầm rộ, có rối loạn ý thức từ nhẹ tới nặng như lơ mơ, hôn mê, hoặc có triệu chứng tim mạch như rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp.

Tình trạng hô hấp của trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng, biểu hiện có thể gồm: rối loạn nhịp thở, suy hô hấp, ngừng thở, một số triệu chứng đường tiêu hóa khác đi kèm như nôn, đi ngoài, đau bụng…

Theo Báo Hà Nội Mới, để phòng tránh, phụ huynh, nhà trường cần đặc biệt lưu ý, cảnh giác với các mạng xã hội Facebook, website, TikTok… đang rao bán công khai loại ma túy sô cô la.

Phụ huynh và nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể cần tuyên truyền để con em tránh xa những thông tin độc hại trên mạng xã hội, rủ rê sử dụng thực phẩm lạ, thuốc lá điện tử…

Bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ có những biểu hiện trên, gia đình cần đưa trẻ đi viện ngay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-so-co-la-bay-va-cac-loai-ma-tuy-nup-bong-thuc-pham-quen-thuoc-580151.html