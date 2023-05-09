Sáng 29/4, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, đến 22h cùng ngày được gia đình xin cho về nhà và tử vong tại nhà.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, ngày 27/4, bệnh nhân sốt nhẹ. Đến ngày 28/4, bệnh nhân đến khám, nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom và được chuyển đến Bệnh viện ĐK Thống Nhất chiều cùng ngày. Tình trạng khi nhập viện, sốt xuất huyết (SXH) Dengue nặng, suy đa tạng.

Điều tra dịch tễ cho thấy khu vực quanh nhà bệnh nhân khô ráo, thoáng gió, không có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, ấp Tân Hưng, xã Đồi 61 có 4 ca mắc sốt xuất huyết, 3 ổ dịch đã được xử lý.

Bệnh nhân có tiền sử bị tim bẩm sinh, đã được phẫu thuật 2 lần. Từ năm 2018 đến nay, bệnh nhân thường xuyên tím tái đầu ngón tay, ngón chân; da xanh và khó thở, bụng chướng suy dinh dưỡng nặng, không có điều kiện tái khám định kỳ.

Sau khi bệnh nhân P.P.K. tử vong, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom đã phối hợp cùng Trạm Y tế xã Đồi 61 thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định. Ngày 8/5, CDC Đồng Nai tiếp tục về địa phương để làm công tác giám sát, điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch.

Ca bệnh tử vong tại Phú Yên. Ảnh: Internet

Theo VOV, trước đó tại Phú Yên cũng ghi nhận một ca mắc sốt xuất huyết tử vong. Bệnh nhi có triệu chứng sốt, diễn tiến bệnh nhanh. Gia đình bệnh nhi phát hiện bé có triệu chứng sốt vào ngày 6/2, điều trị tại nhà đến ngày 8/2. Sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên với những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng. Bệnh diễn tiến nhanh. Ngày 11/2, cháu bé tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới , hầu hết các ca sốt xuất huyết đều có triệu chứng nhẹ, thậm chí không có triệu chứng. Triệu chứng phổ biến nhất là sốt cao (40 độ C), thường đi kèm với hai hoặc nhiều triệu chứng sau:

Đau đầu;

Đau hốc mắt;

Buồn nôn, nôn mửa;

Nổi hạch;

Đau cơ, xương hoặc khớp;

Phát ban;

WHO nhấn mạnh việc chẩn đoán sớm và chính xác, điều trị kịp thời là vô cùng quan trọng, giúp giảm nguy cơ các triệu chứng bệnh trở nặng, và tử vong.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trước các tháng cao điểm năm 2023, trước đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội dung, cụ thể:

Chủ động công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trước, trong mùa dịch; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Tổ chức, triển khai các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết sâu rộng trên địa bàn.

Giao trách nhiệm cụ thtimể cho các cấp chính quyền trong chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bản để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới.