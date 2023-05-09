Thay đổi chiến dịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Việt Nam

Tin y tế 09/05/2023 10:05

Việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 sẽ được thực hiện tại các buổi tiêm chủng mở rộng.

 

PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin trên Báo Người Lao Động, cho biết thời gian tới, ngành y tế sẽ không tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 liên tục thường xuyên như trước đây mà thực hiện lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã, phường.

Hiện nay, mỗi trạm y tế đều thực hiện 3-4 buổi tiêm/tháng. Việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 sẽ được thực hiện tại các buổi tiêm chủng mở rộng.

"Các cơ sở tiêm chủng đều thuần thục về thực hành tiêm vắc-xin COVID-19, phương thức bảo quản. Việc cung cấp vắc-xin COVID-19 có ở các tuyến trung ương, tuyến khu vực, tuyến tỉnh, tuyến huyện và đều thuận lợi. Chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để triển khai lồng ghép tiêm vắc-xin COVID-19 cùng các vắc-xin khác" - PGS Hồng khẳng định.

Theo bà Hồng, từ năm 2021 đến nay, để nhanh chóng phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã tổ chức tiêm chủng vắc-xin theo hình thức chiến dịch quy mô lớn cho các nhóm đối tượng: Người lớn từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 - 17 tuổi và trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi.

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Trẻ em thực hiện tiêm phòng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Đến nay, tổng số số mũi tiêm đã thực hiện là hơn 266 triệu, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Hiện Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 và 4.

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng thông tin thêm trên Báo Sức khỏe và Đời sống "vaccine COVID-19 cũng như các vaccine khác qua thời gian miễn dịch đều giảm dần. Đối với những người mắc COVID-19 theo thời gian miễn dịch cũng suy giảm. Do đó chúng tôi khuyến cáo những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vaccine tăng cường để phòng bệnh. Thậm chí, người đã mắc bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có mũi tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của WHO".

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW thông tin hiện tại các cơ sở tiêm chủng còn vaccine COVID-19 AstraZeneca. Theo khuyến cáo của Tổ chúc Y tế thế giới, hiện nay, mặc dù dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu, tuy nhiên đại dịch chưa kết thúc.

Vì vậy, Việt Nam vẫn cần duy trì các biện pháp phòng chống dịch trong đó có việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm nhắc cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Đây là những nhóm cần phải tiêm đầy đủ mũi 3 và mũi 4.

 

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Từ khóa:   tiêm vắc xin COVID-19 tiêm phòng covid-19

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