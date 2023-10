Thông tin mới vụ phát hiện đỉa trong bình nước uống còn nguyên tem cung cấp cho trường mầm non

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 8/5, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Bình đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm về sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.

Để chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với thông tin phản ánh trên, trong văn bản do TS Nguyễn Hùng Long - phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành ngày 8/5 đề nghị Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp một số nội dung sau: