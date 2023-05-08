Thông tin mới vụ phát hiện đỉa trong bình nước uống còn nguyên tem cung cấp cho trường mầm non

Tin y tế 08/05/2023 11:59

Mới đây, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế Quảng Bình tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 8/5, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Bình đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm về sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.

Để chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với thông tin phản ánh trên, trong văn bản do TS Nguyễn Hùng Long - phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành ngày 8/5 đề nghị Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp một số nội dung sau:

Thứ nhất, kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh nêu trên, lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

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Đơn vị sản xuất nước. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Thứ hai, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có).

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Quảng Bình tăng cường công tác thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, ngày 28/4 vừa qua, các giáo viên tại trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy khi đưa một trong số bình nước mới mua về cho học sinh sử dụng phát hiện một con đỉa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem.

Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển. Trường đã mời xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể.

Theo cô Dương Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng nhà trường, trước đó, trường thường mua bình nước loại 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (địa chỉ tại Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) cho học sinh uống.

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Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước. Ảnh: VietNamNet

Đợt mua gần nhất ngày 25-28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì xảy ra sự việc trên. Sau đó, trường đã lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của công ty này.

Sáng 7/5, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP cũng thông tin trên VietNamNet cho biết sau khi nhận được thông tin phát hiện có đỉa trong bình nước 20 lít còn nguyên tem tại trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, đơn vị đã cử đoàn đến làm việc với trường, UBND xã Phong Thủy và Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để xác định nguyên nhân vụ việc, tiến hành lấy mẫu nước để gửi đi xét nghiệm.

Tuy nhiên, bình nước có đỉa hiện không còn nên việc làm rõ nguyên nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Sự việc xảy ra từ 28/4 nhưng sau 9 ngày đơn vị mới nhận được thông tin nên tiến hành lên kiểm tra. Lẽ ra khi phát hiện, trường phải lập biên bản, phối hợp với xã và lực lượng chức năng niêm phong thu giữ bình nước nhưng nhà trường lại cho Công ty Cổ phần nước khoáng Bang mang bình nước về. Giờ họ đã xử lý tiêu hủy rồi nên rất khó xác định”, ông Tiến cho hay.

Việc nước của công ty này có đảm bảo chất lượng hay không cũng phải chờ vì chưa có kết quả xét nghiệm.

Công ty Cổ phần nước khoáng Bang là đơn vị sản xuất nước khoáng, nước giải khát đóng chai được người tiêu dùng tại Quảng Bình và một số tỉnh lân cận ưa chuộng. Hiện, nhiều trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang sử dụng nước đóng bình của công ty này.

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