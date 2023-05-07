2 ngày nay kể từ khi 2 anh em Đức, Vy trở về, rất đông người thân cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi. Nhìn cơ thể khô gầy, không lành lặn của 2 cháu nhỏ khiến người thân cũng như bà con lối xóm không khỏi thương cảm, xót xa.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) cho biết, sau hơn một tháng chạy chữa trong bệnh viện, 2 trong 3 đứa con của anh Nhâm là Hồ Trọng Anh Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi)- nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô vào ngày 2/4 đã xuất viện về nhà.

Cháu Vy (nạn nhân nhỏ tuổi nhất) trở về trong tình trạng bàn tay phải bị cắt cụt, tay trái bị tháo bỏ 2 ngón. Bàn và cẳng chân phải bị thương nặng, dù được phẫu thuật nhưng đến thời điểm hiện tại, vết thương vẫn đang trong quá trình theo dõi.

Vy trở về với 2 tay không còn lành lặn, vết thương ở chân vẫn đang trong quá trình theo dõi. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Chân trái của cháu Đức vẫn bị băng bó bởi một lớp băng dày, cố định. Hơn một tháng nay, Đức vẫn ngồi một chỗ, di chuyển vẫn nhờ sự hỗ trợ của người thân.

Vết thương ở chân của cháu Đức còn rất nặng, chưa thể đi lại được. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Em Hồ Trọng Nhật (14 tuổi, nạn nhân may mắn bị thương nhẹ nhất trong vụ nổ) nay đã đến trường học trở lại. "Chiếc xe của cháu bị hư hỏng nặng sau vụ nổ rồi. Mà có sửa lại được thì cháu cũng không dám đi nữa. Vừa rồi xuất viện về nhà, cháu được bố mua cho chiếc xe đạp mới đi học.

Những vết thương trên cơ thể cháu đã lành lại nhưng mỗi lần đi ngang qua đoạn xảy ra vụ nổ, cháu lại rùng mình và không dám nhìn vào đó. Cháu sợ lắm".- Nhật chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam.

Vết thương chưa kịp lành, nỗi đau in hằn trên cơ thể nhưng được trở về nhà, Đức và Vy tỏ ra rất vui vẻ, cười nói suốt ngày. Chúng chưa đủ lớn để thấu hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu cũng như tương lai mịt mù phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2.4, em Nhật đạp xe đạp chở 2 em ruột qua nhà ông họ ở cùng xóm để ăn cỗ đám hỏi. Khi đang đi qua gara ô tô Lê Hiển thì bất ngờ một tiếng nổ đinh tai vang lên. Sau vụ nổ, cả 3 anh em bị văng ra xa. Khi tỉnh dậy, Nhật thấy mình ở bệnh viện với nhiều vết thương ở chân, nhiều mảnh vụn sắt găm khắp cơ thể.

Ông Hồ Trọng Nhàn, ông nội của 3 cháu bé gặp nạn, cho biết hoàn cảnh gia đình của 3 cháu rất khó khăn. Đây là 3 con của anh Hồ Trọng Nhâm - con trai đầu của ông Nhàn. Sau khi lấy vợ ở cùng xã, anh Nhâm dựng căn nhà nhỏ trong vườn bố mẹ để sinh sống. Mới đây, chính quyền và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, vợ chồng anh mới xây dựng được căn nhà nhỏ để làm chỗ ở cho các con. "Cả 3 đứa bị thương, phải nằm viện điều trị, không biết lấy tiền đâu mà chữa chạy cho các cháu", ông Nhàn bật khóc.

Gara ô tô, nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Thanh Niên

Vụ nổ xảy ra tại gara ô tô của anh Lê Tiến H. (38 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tân), khiến anh H. và anh Nguyễn Duy N. (30 tuổi, ngụ cùng xã) tử vong. Một thợ sửa xe làm tại gara này bị thương.

Một người thân của nạn nhân cho biết chiều ngày 2.4, anh Nhật (làm nghề buôn bán sắt vụn) đưa một cục sắt vụn đến gara ô tô nhờ anh Hiển cắt hộ và sau đó xảy ra vụ nổ.

Ông Lê Tiến T., bố của anh Lê Tiến H., cho biết anh Hiển mở xưởng sửa chữa ô tô nhiều năm nay. Vợ anh Hiển làm ruộng. Anh Hiển mất đi, để lại vợ và 3 con đang tuổi ăn học. Trong khi đó, anh N. mất đi cũng để lại vợ và 2 đứa con thơ.