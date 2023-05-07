Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay

Xã hội 07/05/2023 18:34

Vụ nổ tại gara ô tô vào ngày 2/4 khiến 3 đứa trẻ vô tình đi ngang qua mang thương tật đầy người, bé nhỏ nhất trong vụ việc còn phải cưa tay.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau hơn một tháng chạy chữa trong bệnh viện, 2 trong 3 đứa con của anh Nhâm là Hồ Trọng Anh Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi)- nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô vào ngày 2/4 đã xuất viện về nhà.

2 ngày nay kể từ khi 2 anh em Đức, Vy trở về, rất đông người thân cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi. Nhìn cơ thể khô gầy, không lành lặn của 2 cháu nhỏ khiến người thân cũng như bà con lối xóm không khỏi thương cảm, xót xa.

Cháu Vy (nạn nhân nhỏ tuổi nhất) trở về trong tình trạng bàn tay phải bị cắt cụt, tay trái bị tháo bỏ 2 ngón. Bàn và cẳng chân phải bị thương nặng, dù được phẫu thuật nhưng đến thời điểm hiện tại, vết thương vẫn đang trong quá trình theo dõi.

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 1
 

 

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 2
 

 

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 3

 Vy trở về với 2 tay không còn lành lặn, vết thương ở chân vẫn đang trong quá trình theo dõi. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Chân trái của cháu Đức vẫn bị băng bó bởi một lớp băng dày, cố định. Hơn một tháng nay, Đức vẫn ngồi một chỗ, di chuyển vẫn nhờ sự hỗ trợ của người thân.

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 4

Vết thương ở chân của cháu Đức còn rất nặng, chưa thể đi lại được. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Em Hồ Trọng Nhật (14 tuổi, nạn nhân may mắn bị thương nhẹ nhất trong vụ nổ) nay đã đến trường học trở lại.  "Chiếc xe của cháu bị hư hỏng nặng sau vụ nổ rồi. Mà có sửa lại được thì cháu cũng không dám đi nữa. Vừa rồi xuất viện về nhà, cháu được bố mua cho chiếc xe đạp mới đi học.

Những vết thương trên cơ thể cháu đã lành lại nhưng mỗi lần đi ngang qua đoạn xảy ra vụ nổ, cháu lại rùng mình và không dám nhìn vào đó. Cháu sợ lắm".- Nhật chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam.

Vết thương chưa kịp lành, nỗi đau in hằn trên cơ thể nhưng được trở về nhà, Đức và Vy tỏ ra rất vui vẻ, cười nói suốt ngày. Chúng chưa đủ lớn để thấu hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu cũng như tương lai mịt mù phía trước.

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 5
 

 

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2.4, em Nhật đạp xe đạp chở 2 em ruột qua nhà ông họ ở cùng xóm để ăn cỗ đám hỏi. Khi đang đi qua gara ô tô Lê Hiển thì bất ngờ một tiếng nổ đinh tai vang lên. Sau vụ nổ, cả 3 anh em bị văng ra xa. Khi tỉnh dậy, Nhật thấy mình ở bệnh viện với nhiều vết thương ở chân, nhiều mảnh vụn sắt găm khắp cơ thể.

Ông Hồ Trọng Nhàn, ông nội của 3 cháu bé gặp nạn, cho biết hoàn cảnh gia đình của 3 cháu rất khó khăn. Đây là 3 con của anh Hồ Trọng Nhâm - con trai đầu của ông Nhàn. Sau khi lấy vợ ở cùng xã, anh Nhâm dựng căn nhà nhỏ trong vườn bố mẹ để sinh sống. Mới đây, chính quyền và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, vợ chồng anh mới xây dựng được căn nhà nhỏ để làm chỗ ở cho các con. "Cả 3 đứa bị thương, phải nằm viện điều trị, không biết lấy tiền đâu mà chữa chạy cho các cháu", ông Nhàn bật khóc.

Rơi nước mắt trước cơ thể không lành lặn của 3 cháu bé trở về trong vụ nổ gara kinh hoàng tại Nghệ An: Bé nhỏ nhất còn phải cưa tay - Ảnh 7

Gara ô tô, nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Thanh Niên

Vụ nổ xảy ra tại gara ô tô của anh Lê Tiến H. (38 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tân), khiến anh H. và anh Nguyễn Duy N. (30 tuổi, ngụ cùng xã) tử vong. Một thợ sửa xe làm tại gara này bị thương.

Một người thân của nạn nhân cho biết chiều ngày 2.4, anh Nhật (làm nghề buôn bán sắt vụn) đưa một cục sắt vụn đến gara ô tô nhờ anh Hiển cắt hộ và sau đó xảy ra vụ nổ.

Ông Lê Tiến T., bố của anh Lê Tiến H., cho biết anh Hiển mở xưởng sửa chữa ô tô nhiều năm nay. Vợ anh Hiển làm ruộng. Anh Hiển mất đi, để lại vợ và 3 con đang tuổi ăn học. Trong khi đó, anh N. mất đi cũng để lại vợ và 2 đứa con thơ.

Đau xót trước lễ tang người cha quên mình cứu con gái ở Bình Thuận: Con gái lớn ôm di ảnh, hàng trăm người thương tiếc tiễn đưa 

Đau xót trước lễ tang người cha quên mình cứu con gái ở Bình Thuận: Con gái lớn ôm di ảnh, hàng trăm người thương tiếc tiễn đưa 

Những người tham dự tang lễ không khỏi nghẹn ngào. Trong phút giây con gái bị sóng cuốn trôi, người cha đã quên mình lao ra cứu con và không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ nổ gara Nghệ An vụ nổ gara ở Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 17 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt