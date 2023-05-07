Vụ cô giáo cắm bản tử vong khi rơi xuống vực sâu: Xót xa người mẹ ngất lịm khi hay tin, 'khóc nghẹn' trước di ảnh con dâu hiền

Xã hội 07/05/2023 18:00

Vụ cô giáo cắm bản tử vong khiến người mẹ chồng bần thần đến ngất lịm, xót xa trước di ảnh, nhìn hai cháu đang khóc thương mẹ càng thêm ngậm ngùi.

Trong căn nhà cũ, bà Tạ Thị L. (SN 1952), ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, giữa hương trầm nghi ngút, bà L. nhìn di ảnh người con dâu rồi nhìn những đứa trẻ. Mắt đẫm lệ, bà nói không thành lời khi nhắc đến cô giáo Yên là con hiền dâu thảo.

Vụ cô giáo cắm bản tử vong khi rơi xuống vực sâu: Xót xa người mẹ ngất lịm khi hay tin, 'khóc nghẹn' trước di ảnh con dâu hiền - Ảnh 1

Bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi một mình phải chăm 2 cháu nhỏ. Ảnh: Báo Giao thông

Bà nhớ lại thời khắc 5h sáng ngày 3/5, hai vợ chồng cô giáo cùng cháu nhỏ đi xe máy lên Hà Giang quay lại trường sau 5 ngày nghỉ lễ, các con, cháu bịn rịn chia tay hẹn sớm về thăm bà.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h cùng ngày vợ chồng cùng cháu nội gặp nạn thương tâm khiến con dâu Mai Thị Y. (sinh năm 1987) thiệt mạng còn anh Nguyễn Đại Đình N. chồng cô Y. là giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quang (Hà Giang), con gái khoảng 5 tuổi bị thương nhẹ.

Vụ cô giáo cắm bản tử vong khi rơi xuống vực sâu: Xót xa người mẹ ngất lịm khi hay tin, 'khóc nghẹn' trước di ảnh con dâu hiền - Ảnh 2
Trong ngôi nhà, gia đình lo hậu sự cho cô giáo. Ảnh: Báo Giao Thông

"Khi nghe tin vợ chồng cháu bị ngã xuống vực sâu tôi ngất lịm. Giờ đây, việc hậu sự của con dâu đã xong, còn con trai tôi sức khỏe không biết bao giờ bình phục", bà L. khóc nghẹn.

Bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi một mình phải chăm 2 cháu nhỏ.

"Giờ đây tôi ngoài 70 tuổi phải chăm 2 cháu, cháu lớn Nguyễn Hải M. (SN 2013), cháu nhỏ Nguyễn Kỳ T. (SN 2018), còn gia đình cũng cử 2 người lên tận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chăm sóc bố của 2 cháu đang điều trị tại đó", vừa nói bà L. vừa khóc nghẹn ngào, 2 đứa bé khóc theo, tay chỉ lên bàn thờ mẹ quên ăn, quên uống.

Vụ cô giáo cắm bản tử vong khi rơi xuống vực sâu: Xót xa người mẹ ngất lịm khi hay tin, 'khóc nghẹn' trước di ảnh con dâu hiền - Ảnh 3
Đường lên bản. Ảnh: VTC

Ông Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết: "Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Yến xung phong lên "cắm bản" tại Trường mầm non Đường Thượng. Điểm trường cô Yến giảng dạy cách nhà khoảng 3 cây số, đường đi chỉ rải đá, với những khúc cua cũng rất nguy hiểm. Cô Yến có sức khoẻ không tốt, nhưng cô luôn cố gắng vượt qua chặng đường khó khăn đó.

Trong quá trình công tác, cô Y. luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền là giáo viên xuất sắc, nữ giáo viên này luôn được đồng nghiệp, phụ huynh quý mến.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện thông tin thêm, các đơn vị chức năng tại Hà Giang đang khẩn trương hoàn thiện chế độ chính sách đầy đủ với cô Yến và gia đình. Ngành giáo dục huyện cũng có quỹ mái ấm tình thương, đang thực hiện việc hỗ trợ gia đình cô Yến theo quy chế.

Vụ cô giáo cắm bản tử vong khi rơi xuống vực sâu: Xót xa người mẹ ngất lịm khi hay tin, 'khóc nghẹn' trước di ảnh con dâu hiền - Ảnh 4
Thầy giáo hiện nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: VietNamNet 

Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch huyện Yên Minh (Hà Giang) thông tin sự việc trên VTC, sau kỳ nghỉ lễ, ngày 3/5, cô Mai Thị Y., giáo viên trường mầm non Đường Thượng cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Trên đường tới trường, gặp đoạn dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu.

Điểm xảy ra tai nạn cách điểm trường học 2km. Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa vợ chồng cô Yến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Do bị thương quá nặng, nữ giáo viên qua đời lúc 20h cùng ngày. Chồng cô tiếp tục được cấp cứu tại viện. Còn con trai may mắn chỉ xước xát nhẹ, sức khoẻ đã ổn định.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Yên Minh chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô Mai Thị Y., đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Tình hình sức khỏe của thầy giáo trong vụ việc cô giáo tử vong do rơi xuống vực ở Hà Giang

Tình hình sức khỏe của thầy giáo trong vụ việc cô giáo tử vong do rơi xuống vực ở Hà Giang

Mới đây, bệnh viện đã có thông tin mới về tình hình sức khỏe của thầy giáo trong vụ tai nạn, sức khỏe của cháu bé hiện cũng ổn định.

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