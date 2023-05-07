Tình hình sức khỏe của thầy giáo trong vụ việc cô giáo tử vong do rơi xuống vực ở Hà Giang

Xã hội 07/05/2023 07:46

Mới đây, bệnh viện đã có thông tin mới về tình hình sức khỏe của thầy giáo trong vụ tai nạn, sức khỏe của cháu bé hiện cũng ổn định.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp) của bệnh nhân Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh) đã tạm ổn định. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm và chưa có dự kiến xuất viện.

Theo các bác sĩ, thầy giáo Nam vào viện sau tai nạn xe máy với chẩn đoán vỡ thận độ 4, tổn thương hệ đường tiết niệu (niệu quản, bàng quang). Sau khi chụp cắt lớp vi tính, ê kíp của bệnh viện đã tiến hành kỹ thuật nút mạch máu thận nhằm bảo tồn thận cho người bệnh.

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Thầy giáo gặp nạn cùng vợ khi lên trường. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Sau nút mạch 3 ngày, thận của thầy giáo Nam tạm ổn định. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển từ khoa chấn thương lên khoa ngoại tổng hợp để theo dõi thêm tổn thương hệ đường tiết niệu.

Trong khi đó, theo thầy Nguyễn Bá Tứ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Thượng, do sức khỏe còn yếu nên thầy Nam không thể đi đưa tang vợ. Bên cạnh việc phân công giáo viên luân phiên đến bệnh viện để chăm sóc, động viên thầy Nam, nhà trường cũng đã cử cán bộ về Phú Thọ tổ chức mai táng, lo hậu sự chu toàn cho cô Mai Thị Yến (giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng).

Cũng theo thông tin từ VTC, ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam và vợ là cô giáo Mai Thị Yến (giáo viên trường mầm non Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang) cùng con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học.

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Thầy giáo điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC 

Trên đường tới trường, gặp đoạn dốc trơn trượt, xe máy của 2 vợ chồng gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Tai nạn khiến 2 vợ chồng bị thương nặng, cháu nhỏ may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Nơi xảy ra tai nạn cách điểm trường học 2 km.

Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa 2 vợ chồng thầy giáo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Do bị thương quá nặng, nữ giáo viên qua đời lúc 20h cùng ngày. Sự việc đau lòng khiến nhiều thầy cô, ngành Giáo dục không khỏi xót xa, thương cảm. Được biết, gia đình cô Y. kinh tế khó khăn. Nữ giáo viên này đã công tác tại Trường Mầm non Đường Thượng được 13 năm.

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