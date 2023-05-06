Xót xa: Hai vợ chồng công nhân ở TP.HCM bị xe container tông rất nặng nhưng không có bảo hiểm y tế

Xã hội 06/05/2023 21:48

Hai vợ chồng bị xe container tông trên cao tốc đều là công nhân nhưng không có bảo hiểm y tế. Vụ tai nạn trên cao tốc vài ngày 3/5 khiến họ bị thương rất nặng.

Theo VietNamNet, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, hai vợ chồng bị xe container tông trên cao tốc đều là công nhân nhưng không có bảo hiểm y tế. Người chồng chuẩn bị phải phẫu thuật cột sống với chi phí có thể lên tới trăm triệu đồng.

Cũng theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chia sẻ trên VietNamNet, cho biết chị Đ.T.D.L (nữ, 28 tuổi) và anh N.T.H.H (nam, 26 tuổi) không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị và phẫu thuật sẽ là gánh nặng rất lớn.

Đây là hai nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngày 3/5. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật cấp cứu cho các bệnh nhân ngay trong ngày.

Xót xa: Hai vợ chồng công nhân ở TP.HCM bị xe container tông rất nặng nhưng không có bảo hiểm y tế - Ảnh 1
Báo động đỏ cứu bệnh nhân. Ảnh: VietNamNet

Đáng nói, bệnh nhân H. đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh sẽ phải phẫu thuật cột sống vào tuần sau. Chi phí cho ca mổ có thể lên đến trăm triệu đồng.

Cũng theo ông Hiển, hai vợ chồng đều là công nhân, đi làm đã 5 tháng nhưng chưa có bảo hiểm y tế. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tìm nguồn hỗ trợ cho trường hợp này. “Sau khi nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn của anh H., chúng tôi đã gặp bệnh nhân và tìm hiểu. Đến hôm nay, các nhà hảo tâm đã đồng ý hỗ trợ cho họ 50 triệu đồng. Chúng tôi cũng hướng dẫn người nhà mua bảo hiểm y tế để đảm bảo các quyền lợi sau này cho người bệnh, tất nhiên chưa thể có hiệu lực ngay”, ông Hiển nói trên VietNamNet.

Theo PLO, sáng 3-5, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận ba bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tai nạn xe container lao vào làn xe máy, tông hai xe máy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xót xa: Hai vợ chồng công nhân ở TP.HCM bị xe container tông rất nặng nhưng không có bảo hiểm y tế - Ảnh 2
 

 

Xót xa: Hai vợ chồng công nhân ở TP.HCM bị xe container tông rất nặng nhưng không có bảo hiểm y tế - Ảnh 3

Vợ chồng anh H. được chuyển cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: PLO

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, ba nạn nhân bị thương liên quan vụ tại nạn được xác định là Nguyễn Thanh Huy H (26 tuổi), Đinh Thị Diệu L (29 tuổi) và Trần Bảo P (30 tuổi).

Trong đó, P bị thương nhẹ và được cho xuất viện. Riêng L bị đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng tỉnh và vết thương cẳng chân trái, gãy kín 2 xương cẳng tay phải, chấn thương đầu... và được tiến hành mổ cấp cứu.

Còn H nhập viện tỉnh, vết thương đùi phải, cổ chân trái, gãy kín ổ gối phải, khối xương cùng phải ít di lệch và đa chấn thương… được chuyển phòng mổ cấp cứu.

Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Viễn Chí (54 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe đầu kéo container BKS 50H-00404 kéo theo thùng xe container loại 40 feet trên đường dẫn cao tốc tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến Km 1+800 thuộc Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM thì xe này lao sang làn đường xe máy, tông nhiều mét dải phân cách và hai xe máy khiến ba người bị thương.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định tài xế Chí không vi phạm nồng độ cồn hay các chất ma túy. Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Cục CSGT điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

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