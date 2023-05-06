Thực hư chuyện nhà hàng 'tố' đoàn khách du lịch 10 người ăn hải sản rồi 'quỵt' 2,6 triệu đồng?

Xã hội 06/05/2023 16:58

Mới đây, vụ việc đoàn khách du lịch đến ăn nhà hàng hải sản rồi rời đi mà không thanh toán tiền khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, dư luận tại Quảng Bình xôn xao về việc một đoàn khách từ Hà Nội khi đến du lịch tại địa phương này đã rời khỏi nhà hàng hải sản ven biển TP Đồng Hới mà không trả tiền. Khoảng 10h giờ 30 trưa 1-5, có một đoàn khách khoảng 10 người ở Hà Nội gồm cả người già và trẻ nhỏ đi hai ôtô đến nhà hàng Minh Lưu để ăn trưa.

Sau khi ăn uống xong, đến 13 giờ cùng ngày, đoàn khách đã rời đi. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, người cuối cùng trong đoàn rời khỏi nhà hàng là một phụ nữ.

Trước khi rời đi, người này đã đến quầy tính tiền của nhà hàng đứng đợi gần 3 phút rồi đi ra cổng. Khi đoàn khách đã đi khỏi, chủ quán và các nhân viên mới tá hỏa vì đoàn khách chưa thanh toán 2,6 triệu đồng cho bữa ăn.

Thực hư chuyện nhà hàng 'tố' đoàn khách du lịch 10 người ăn hải sản rồi 'quỵt' 2,6 triệu đồng? - Ảnh 1
Nhà hàng nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: PLO

Ông Trần Văn Quyết, chủ nhà hàng, cho biết từ lúc đoàn khách gọi tính tiền đến khi rời đi chỉ khoảng 5 phút, ông Quyết cũng thừa nhận vì là cao điểm ngày lễ nên khách vào đông và quán có phục vụ chậm một chút.

Sau đó, ông Quyết đã kiểm tra camera an ninh tại quán, chụp lại hình ảnh chiếc xe mà đoàn này đi và đăng nội dung sự việc kèm ảnh chiếc xe lên mạng xã hội.

Câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, nhiều người đã giúp ông chủ quán tìm thông tin về chiếc xe và đoàn khách nói trên. Chiếc xe chở đoàn khách du lịch này thuê của công ty cho thuê ôtô tự lái Minh Thành (TP Đồng Hới).

Thực hư chuyện nhà hàng 'tố' đoàn khách du lịch 10 người ăn hải sản rồi 'quỵt' 2,6 triệu đồng? - Ảnh 2
Hóa đơn thanh toán tiền. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo PLO, chiếc xe chở đoàn khách du lịch này thuê của công ty cho thuê ô tô tự lái Minh Thành (địa chỉ tại TP Đồng Hới). Hạn thuê xe đến chiều 3-5 và người đứng ra thuê tên là Nguyễn Dương M (trú tại Hà Đông, TP Hà Nội).

Chủ cho thuê xe sau đó cũng đã chủ động liên lạc với người thuê xe để nói về chuyện đoàn khách chưa trả tiền bữa trưa cho nhà hàng hải sản. Đến cuối buổi chiều 1-5, một người trong đoàn khách đã xin số tài khoản của nhà hàng để trả số tiền nói trên.

Tuy nhiên, người này cũng đã nhắn tin thể hiện không hài lòng với cách phục vụ của nhà hàng.

“Tôi đã thanh toán nhưng đề nghị chị xem lại cách phục vụ mình, xem món chính của chúng tôi ra lúc mấy giờ, có phải quên hẳn luôn đi không? Rồi lúc tính tiền cũng không chịu tính, giục 2-3 lần cũng kệ?” - đại diện đoàn khách phản hồi trong tin nhắn gửi đến nhà hàng. 

"Chúng tôi chưa từng nói không trả tiền. Nhưng trong đoàn có cả người già, có cả trẻ em đã rất là mệt. Mà chủ quán phục vụ chậm quá nên chúng tôi phải rời đi đã rồi tính chiều sẽ quay lại trả tiền" - người này nói.

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