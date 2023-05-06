Thầy giáo, là chồng của cô đã phải nhập viện, thực hiện ca phẫu thuật sau tai nạn nghiêm trọng, chưa thể về chịu tang vợ.

Theo thông tin từ VietNamNet, gia cảnh của cô giáo rất đáng thương, kinh tế không mấy khá giả, có 2 con nhỏ, cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi. Cô Y. đã công tác tại Trường Mầm non Đường Thượng đến nay được 13 năm.

“Theo đánh giá của nhà trường, cô Y. là giáo viên tận tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và không nề hà điểm trường khó khăn nào khi nhà trường phân công. Hằng năm, cô Y đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các học sinh và phụ huynh quý mến. Đây là thiệt thòi rất lớn đối với ngành giáo dục huyện”, ông Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết.

Vụ tai nạn khiến cô giáo tử vong thương tâm. Ảnh: VietNamNet

Theo ông Tuyên, sự cố cũng khiến chồng của cô (cũng dạy ở một trường tiểu học cùng xã) bị thương nặng và phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

“Hiện, các bác sĩ nói thầy N. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, phải cắt bỏ một bên thận. Thầy giáo phải nằm viện điều trị và chưa thể về đưa tang vợ”, ông Tuyên chia sẻ thêm.

Theo Báo Dân Việt trước đó, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ngày 3/5, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng (xã Đường Thượng, huyện Yên Minh) cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu.

Đoạn đường vô cùng hiểm trở. Ảnh: Dân Việt

Nguồn tin cũng cho hay, người dân gần đó đã phát hiện và đưa vợ chồng cô cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa điểm xảy ra vụ việc cách Trường mầm non Đường Thượng khoảng 2km. Cô giáo Mai Thị Yến quê gốc huyện Bắc Quang, Hà Giang, xung phong lên dạy học tại điểm trường xã Đường Thượng từ năm 2010. Chồng cô dạy học tại Trường tiểu học Đường Thượng.

UBND huyện Yên Minh chỉ đạo Phòng GDDT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.

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