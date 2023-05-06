Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non: Cơ quan chức năng làm việc

Xã hội 06/05/2023 16:30

Dù bình nước còn nguyên tem nhưng nhà trường phát hiện có đỉa bên trong. Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Quảng Bình và các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ sự việc. Ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Quảng Bình cho biết, sau khi ghi nhận thông tin bình nước loại 20 lít có đỉa trú ngụ, đơn vị đã cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

"Hiện giờ không còn sản phẩm có đỉa bên trong. Đoàn sẽ lấy mẫu nước ở Công ty Cổ phần nước khoáng Bang về để gửi cho các đơn vị xét nghiệm chất lượng nước. Hiện chưa có kết quả nên chưa thể khẳng định được điều gì", ông Tiến thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non: Cơ quan chức năng làm việc - Ảnh 1

  Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phong Thủy cho biết, địa phương đã có báo cáo để gửi về UBND huyện Lệ Thủy sự việc bình nước lọc tại Trường Mầm non xuất hiện con đỉa.

Cũng theo Tuổi Trẻ, ngày 6-5, lãnh đạo Trường mầm non Phong Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xác nhận các giáo viên của trường vừa phát hiện một bình nước lọc có đỉa đang còn sống. Bình nước này được trường mua về trước đó để cho trẻ uống.

Cụ thể, vào ngày 28-4, trường này mua một số bình nước lọc loại 20 lít do Công ty cổ phần nước khoáng Bang, có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy sản xuất về cho trẻ uống.

Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non: Cơ quan chức năng làm việc - Ảnh 2

Bình nước lọc có đỉa này vẫn còn nguyên tem của nhà sản xuất. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tuy nhiên, các giáo viên sau đó đã phát hiện bên trong bình nước có một con đỉa bám vào thành bình. Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển.

Sau khi phát hiện đỉa, Trường mầm non Phong Thủy lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của công ty nói trên.

Nhà trường cũng đã liên hệ phía công ty cung cấp nước, đồng thời lập biên bản sự việc ban đầu. Bình nước có đỉa bên trong sau đó đã được phía công ty đưa về.

 

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Từ khóa:   Quảng Bình tin xã hội đỉa trong bình nước

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