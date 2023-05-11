Cụ thể, trong 3 ngày gần đây, toàn tỉnh ghi nhận 12 ca mắc COVID-19. Trong đó ngày 8/5 ghi nhận 4 ca, ngày 9/5 ghi nhận 4 ca và ngày 10/5 ghi nhận 4 ca nhưng không có trường hợp nào tử vong. Hiện toàn tỉnh Điện Biên có 23 ca mắc COVID-19 đang điều trị.

Điện Biên cũng ghi nhận 149 ca mắc tính đến ngày 10/5, toàn tỉnh có 23 trường hợp đang điều trị. Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên không xảy ra trường hợp bệnh nhân nào tử vong vì COVID-19.

"Hàng ngày, Sở Y tế vẫn theo dõi và báo cáo diễn biến các ca mắc COVID-19 với UBND tỉnh và Bộ Y tế. Do vậy, thông tin Điện Biên có 2 ca mắc COVID-19 tử vong trong mấy ngày vừa qua là không chính xác" - ông Nam khẳng định trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Giải thích về thông tin, ngày 9/5 ghi nhận có 2 ca mắc COVID-19 tử vong tại Điện Biên, ông Phạm Giang Nam cho rằng, có thể do nhầm lẫn trong quá trình báo cáo trực tuyến.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 10/5/2023, Điện Biên đã ghi nhận 149 ca mắc COVID-19, hiện nay các cơ sở y tế trong tỉnh đang điều trị 22 bệnh nhân COVID-19.

Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. Ảnh: Internet

Được biết, ngành y tế Điện Biên đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở chủ động trong công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; sẵn sàng kích hoạt lại các hệ thống phòng chống dịch đảm bảo kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Liên quan đến dịch COVID-19, theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin trên Báo Người Lao Động, cho biết quy định cách ly người mắc COVID-19 hiện vẫn chưa thay đổi. Theo đó, người mắc COVID-19 đã được chẩn đoán thì phải cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, hướng dẫn này vẫn chưa thay đổi.

Nếu mắc COVID-19, bệnh nhân phải khai báo trên nền tảng quản lý F0 theo địa chỉ https://khaibaof0.tphcm.gov.vn

Theo bác sĩ Nga, người tự test nhanh dương tính COVID-19 thì phải khai báo trên nền tảng số quản lý F0. Nếu không thể khai báo qua phần mềm thì gọi điện thoại đến y tế phường để được hướng dẫn cách ly.

Cá nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần có ý thức phải ở nhà, tự cách ly để không lây lan cho người khác. Đây là trách nhiệm và được quy định trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

"Chấm dứt tình trạng khẩn cấp với COVID-19 không có nghĩa là kết thúc đại dịch. Bởi lẽ, vẫn có những người gặp tình trạng nguy hiểm nếu mắc COVID-19" - bác sĩ Nga nhấn mạnh.