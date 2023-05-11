Y tế kêu gọi khẩn công tác chăm sóc, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em trước, trong và sau sinh

Tin y tế 11/05/2023 06:00

Theo công bố, các trường hợp tử vong xảy ra trong thai kỳ, sinh nở hoặc những tuần đầu sau sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hơn 4,5 triệu phụ nữ và trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm, tương đương cứ 7 giây có một ca tử vong.

Các trường hợp tử vong xảy ra trong thai kỳ, sinh nở hoặc những tuần đầu sau sinh. Nhiều trẻ em và phụ nữ chết do "các nguyên nhân có thể phòng ngừa, điều trị nếu được chăm sóc thích hợp", WHO thông tin ngày 9/5.

"Tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh cao không thể chấp nhận", tiến sĩ Anshu Banerjee, Giám đốc bộ phận chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và người già, tại WHO, nói, thêm rằng Covid-19 đã tạo ra những trở ngại lớn trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

Y tế kêu gọi khẩn công tác chăm sóc, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em trước, trong và sau sinh - Ảnh 1

Ghi nhận hàng triệu trẻ em và các bà mẹ tử vong mỗi năm. Ảnh: Internet

Tám năm qua, tỷ lệ sống sót của bà mẹ và trẻ em không được nâng cao. Theo báo cáo của WHO, mỗi năm có 290.000 ca mẹ tử vong, 1,9 triệu ca thai chết lưu (sau 28 tuần thai) và 2,3 triệu ca tử vong sơ sinh (trẻ tử vong trong tháng đầu đời).

Giám đốc WHO về sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi Anshu Banerjee kêu gọi các nước cầng tăng cường đầu tư cho chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm tạo ra hiệu quả rõ rệt.

Hơn 190 quốc gia ủng hộ kế hoạch được công bố năm 2014 nhằm giảm tỷ lệ thai lưu và phòng tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh, nhất trí thực hiện mục tiêu chung nhằm giảm tỷ lệ tử vong xuống còn dưới 70 ca/100.000 trẻ sơ sinh. Các dữ liệu trong báo cáo cho thấy cần tăng tốc nỗ lực để đạt được mục tiêu trên, theo đó có thể cứu sống ít nhất 7,8 triệu trường hợp vào năm 2030.

Y tế kêu gọi khẩn công tác chăm sóc, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em trước, trong và sau sinh - Ảnh 2
Chúng ta phải thay đổi hành động. Các nước cần đầu tư nhiều và thông minh hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với phụ nữ, trẻ sơ sinh, bất kể họ sống ở đâu. Ảnh: VnExpress

Báo cáo cho biết tiến bộ trong nỗ lực này được thúc đẩy mạnh nhất trong khoảng thời gian từ năm 2000-2010, song cho rằng đình trệ xảy ra phần lớn do thiếu hụt kinh phí cho chăm sóc y tế. Chỉ 12% trong số 106 quốc gia trong báo cáo này có kế hoạch tài chính đáp ứng mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Trong khi đó, báo cáo cho thấy chỉ có 61% các quốc gia trong báo cáo có hệ thống ghi nhận các trường hợp thai lưu.

Cũng theo báo, 10 nước có tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh, cũng như thai lưu cao nhất chiếm 60% tổng số các ca tử vong như vậy trên toàn thế giới.

Sinh non hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi toàn thế giới. Hiện chưa tới một phần ba số quốc gia thành viên WHO báo cáo có đủ đơn vị chăm sóc điều trị cho bệnh nhi trong những tháng đầu đời.

"Chúng ta phải thay đổi hành động. Các nước cần đầu tư nhiều và thông minh hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với phụ nữ, trẻ sơ sinh, bất kể họ sống ở đâu", tiến sĩ Banerjee nói.

Theo tiến sĩ Julitta Onabanjo, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), các ca tử vong ở phụ nữ và trẻ nhỏ là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Tình trạng này cảnh báo các nước, cần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục.

 

Mới nhất: Sức khỏe của 76 trẻ em nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An

Mới nhất: Sức khỏe của 76 trẻ em nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An

Mới đây, bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An đã cung cấp thông tin mới nhất về sức khỏe của các trẻ em nhập viện nghi ngộ độc ngày 9/5.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh mẹ sau sinh tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 53 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg