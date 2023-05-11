Y tế kêu gọi khẩn công tác chăm sóc, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em trước, trong và sau sinh

Các trường hợp tử vong xảy ra trong thai kỳ, sinh nở hoặc những tuần đầu sau sinh. Nhiều trẻ em và phụ nữ chết do "các nguyên nhân có thể phòng ngừa, điều trị nếu được chăm sóc thích hợp", WHO thông tin ngày 9/5.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hơn 4,5 triệu phụ nữ và trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm, tương đương cứ 7 giây có một ca tử vong.

Ghi nhận hàng triệu trẻ em và các bà mẹ tử vong mỗi năm. Ảnh: Internet

"Tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh cao không thể chấp nhận", tiến sĩ Anshu Banerjee, Giám đốc bộ phận chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và người già, tại WHO, nói, thêm rằng Covid-19 đã tạo ra những trở ngại lớn trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

Tám năm qua, tỷ lệ sống sót của bà mẹ và trẻ em không được nâng cao. Theo báo cáo của WHO, mỗi năm có 290.000 ca mẹ tử vong, 1,9 triệu ca thai chết lưu (sau 28 tuần thai) và 2,3 triệu ca tử vong sơ sinh (trẻ tử vong trong tháng đầu đời).

Giám đốc WHO về sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi Anshu Banerjee kêu gọi các nước cầng tăng cường đầu tư cho chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm tạo ra hiệu quả rõ rệt.

Hơn 190 quốc gia ủng hộ kế hoạch được công bố năm 2014 nhằm giảm tỷ lệ thai lưu và phòng tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh, nhất trí thực hiện mục tiêu chung nhằm giảm tỷ lệ tử vong xuống còn dưới 70 ca/100.000 trẻ sơ sinh. Các dữ liệu trong báo cáo cho thấy cần tăng tốc nỗ lực để đạt được mục tiêu trên, theo đó có thể cứu sống ít nhất 7,8 triệu trường hợp vào năm 2030.

Chúng ta phải thay đổi hành động. Các nước cần đầu tư nhiều và thông minh hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với phụ nữ, trẻ sơ sinh, bất kể họ sống ở đâu. Ảnh: VnExpress

Báo cáo cho biết tiến bộ trong nỗ lực này được thúc đẩy mạnh nhất trong khoảng thời gian từ năm 2000-2010, song cho rằng đình trệ xảy ra phần lớn do thiếu hụt kinh phí cho chăm sóc y tế. Chỉ 12% trong số 106 quốc gia trong báo cáo này có kế hoạch tài chính đáp ứng mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Trong khi đó, báo cáo cho thấy chỉ có 61% các quốc gia trong báo cáo có hệ thống ghi nhận các trường hợp thai lưu.

Cũng theo báo, 10 nước có tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh, cũng như thai lưu cao nhất chiếm 60% tổng số các ca tử vong như vậy trên toàn thế giới.

Sinh non hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi toàn thế giới. Hiện chưa tới một phần ba số quốc gia thành viên WHO báo cáo có đủ đơn vị chăm sóc điều trị cho bệnh nhi trong những tháng đầu đời.

"Chúng ta phải thay đổi hành động. Các nước cần đầu tư nhiều và thông minh hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với phụ nữ, trẻ sơ sinh, bất kể họ sống ở đâu", tiến sĩ Banerjee nói.

Theo tiến sĩ Julitta Onabanjo, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), các ca tử vong ở phụ nữ và trẻ nhỏ là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Tình trạng này cảnh báo các nước, cần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục.