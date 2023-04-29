Bệnh nhân cao tuổi bị thủng ổ loét miệng nối dạ dày kèm dính ruột thoát nguy cơ tử vong nhờ được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Kiến An, Hải Phòng cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, mới đây, bệnh viện Bệnh viện đa khoa Kiến An đã tiếp nhận ca bệnh Nguyễn Q.V, 68 tuổi (xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng) bị thủng ổ loét miệng nối dạ dày, hẹp miệng nối dạ dày kèm dính ruột, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao và được kip mổ của bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật thành công. Thông tin cho biết, bệnh nhân Nguyễn Q.V vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội liên tục, bụng chướng căng, bí trung đại tiện. Ca bệnh từng có tiền sử mổ cắt đoạn dạ dày do loét hành tá tràng nhiều năm, mổ khâu thủng miệng nối dạ dày với ruột cách đây 3 năm nên khi vào viện qua thăm khám, xét nghiệm, kiểm tra, bệnh nhân được chẩn đoán thủng ổ loét miệng nối dạ dày, hẹp miệng nối dạ dày, dính ruột.

Bệnh nhân cao tuổi bị thủng ổ loét miệng nối dạ dày kèm dính ruột được cấp cứu thành công - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Đánh giá ca bệnh cao tuổi lại mắc bệnh lý ngoại khoa nguy hiểm, cần phải phẫu thuật cấp cứu khẩn trương, kíp phẫu thuật của BVĐK Kiến An do BSCKI. Nguyễn Hải Bình – Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, xử trí cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Q.V. Trước đó, theo nguồn tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ở Quảng Ninh cũng có một trường hợp tương tự xảy ra. Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng đã phẫu thuật cấp cứu một người bệnh nguy kịch do thủng mặt sau tá tràng gây nhiễm trùng khoang sau phúc mạc

Bệnh nhân là ông L.T.Q (65 tuổi, trú tại TP Hạ Long) có tiền sử đặt stent mạch vành cách đây 4 tháng, đái tháo đường, viêm loét dạ dày. Trước nhập viện 3 ngày, bệnh nhân nhập bị nôn, đau bụng dữ dội, đau tức vùng hông lưng bên phải. Bệnh nhân bị thủng dạ dày hiếm cũng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương gặp Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Khám tại bệnh viện, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm thăm dò chẩn đoán. Kết quả có hình ảnh dịch dọc hành lang đại tràng phải lan xuống vùng tiểu khung, có khí sau phúc mạc. Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn và kết luận tình trạng thủng tá tràng, chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương.

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